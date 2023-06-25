BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 27 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 27 Haziran 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında 'Serinleten lezzetler' etiketiyle meyve aromalı içecekler ve süt ürünleri grubunda harika ürünler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 99 TL fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 27 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda sıcak yaz günlerinde serinletecek olan soğuk içecekler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; mango çarkıfelek, cool time, karpuz çilek, mango, ananas ve nar aromalı meyve sularının yanı sıra; Obsesso marka Frappe soğuk kahve çeşitleri uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; 5 kg yarım yağlı yoğurt 99 TL fiyatta satışa çıkıyor. Bir başka fırsat ürününde 1.750 g az yağlı yoğurt 39,75 TL fiyatıyla yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Sek 300 ml Naneli Ayran 6,25 TL, İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 99 TL, Lezita 1000 gr Piliç Salam 34,50 TL, Dost %0,1 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL, Superfresh 250 gr Pizza Tost 29,50 TL, Tukaş 300 gr Kahvaltılık Sos 22,50 TL, İçim 1750 gr Az Yağlı Yoğurt 39,75 TL, Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 29,75 TL, Eti Lifalif 950 gr Yulaf Ezmesi 39,75 TL, Çıtırtat 400 gr 3 Peynirli Börek 39,75 TL, Fora 175 gr Siyah Zeytin Ezmesi 14,75 TL fiyattan satılacak.

27 Haziran Bim aktüel kataloğu ürünleri devamında; Balcı 400 gr Petek Petekli Çiçek Balı 49 TL, Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 24,50 TL, Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 165 TL, Lalin 1 Kg Geleneksel Reçel Çeşitleri 39,75 TL, Cem 800 gr Doğal, Yağlı Sele Siyah Zeytin 69 TL, Ahmet İpek 70 gr Dana Füme Kaburga 37,50 TL, Güneşoğlu 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 137 TL, Cocopops 580 gr Çikolatalı Mısır & Buğday Gevreği 35 TL,

BİM'de bu Salı indirim reyonunda 'Haftanın Önerileri' etiketiyle öne çıkan diğer ürünler ise şöyle; Le Kola 2,5 Litre Şekersiz 16,50 TL, Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu 23,50 TL, Biscolata 110 gr Mood Fındıklı 18,50 TL, Nescafe 70 gr Çözülebilir Kahve 32,50 TL,

Booza 250 ml Tahıllı Meyveli İçecek 11 TL, Black Eagle 500 ml Enerji İçeceği 12,50 TL, Shazel Tek Kullanımlık Filtre Kahve 3,50 TL, Fiskorella 650 gr Kakaolu Fındık Kreması 47,50 TL, Sek 1 Litre Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri 13,50 TL, Biscolata 110 gr Veni Fındık Kremalı Gofret 12,50 TL.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Browni Intense 48 gr Çikolatalı ve Fındıklı Kek 4,75 TL, Torku 4×61 gr Sade Kremalı Sandviç Bisküvi 14,50 TL, Balsa 2,5 Litre Karışık Meyve Aromalı Gazoz 16,50 TL, Sırma 1 Litre Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 11,50 TL, Obsesso Frappe 250 ml Soğuk Kahve Çeşitleri 15,50 TL, Juss Fesleğen Tohumlu Aromalı İçecek Çeşitleri 14,50 TL'den yer alacak.

Centro 12×20 gr Sütlü ve Kakaolu Fındıklı Gofret 23,50 TL, Nescafe Ice 10'lu Hazır Soğuk Kahve 3'ü 1 Arada 29,50 TL, Haribo Rubino 130 gr Çilek Aromalı Yumuşak Şeker 12,50 TL, Luppo 182 gr Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 21,50 TL, Hacı Burhan Efendi 100 gr Türk Kahvesi Kurukahveci 14,50 TL, Biscolata Starz Çikolata Kaplamalı Sütlü Kremalı Bisküvi 22,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.