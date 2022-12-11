BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 16 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 16 Aralık 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma yılbaşı özel konsepti ile hazırlanan hediyelik ve süsleme ürünlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Dijital termos ise polo smart markalı olarak 179 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 16 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel kataloğunun ilk sayfasında yer alan elektronik ürünlerde; Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat 2599 TL, HP Smart Tank Aio Yazıcı 3799 TL, HP Deskjet IA Ultra Yazıcı 1999 TL, Starcom Taşınabilir Mikrofonlu Karaoke Hoparlör 399 TL, Oppo A16 4/64 GB Cep Telefonu 4199 TL, Redmi 10 2022 4/64 GB Cep Telefonu 4699 TL, Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu 3649 TL, Realme C21Y 4/64 GB Cep Telefonu 2749 TL, Dijitsu A115 4/64 GB Cep Telefonu 2999 TL fiyatla yer alıyor.

BİM aktüel kataloğunun indirimli teknolojik ürünlerinin devamında; Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 3999 TL, Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3499 TL, Stanley Markası ile Outdoor 1.3 L Termos 899 TL, Outdoor 1 L Termos 799 TL'den yer alıyor.

BİM 16 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda giyim ve tekstil kapsamında; Fitilli Çift Kişilik Yorgan 399 TL, Fitilli Yastık Kılıfı 129 TL, Kadın Yünlü Hırka 149 TL, Kadın İncili Şal 99 TL, Kadın İncili Saç Örgülü Bere 39,50 TL, Erkek Akrilik Kaşkol 49 TL, Letoon Trekking Ayakkabı 249 TL, Erkek Bere 39,50 TL, Erkek Bebek Bere Takımı 69 TL, Kız Bebek Atkı Bere Takımı 69 TL, Erkek Kışlık Gömlek 99 TL, Kadın Yünlü Kazak 109 TL, Erkek Yünlü Kazak 129 TL, Erkek Yünlü Hırka 149 TL,Süpersoft Çocuk Pijama Takımı 149 TL'den satışa sunulacak.

BİM 16 Aralık 2022 kataloğunda Züccaciye ve Mutfak grubunda harika ürünler yer alıyor. Bu ürünlerde; Paşabahçe 12 Parça Aurora Çay Seti 129 TL, Naturalove Akasya Dikdörtgen Kesme Tahtası 189 TL, Benante Yaldızlı Fincan Seti 349 TL, Chef's Tava 109 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 49 TL,

Paslanmaz Fosforlu Çelik Pipet 4'lü 39,50 TL, Salata / Servis Tabağı 17,50 TL, Salata / Servis Tabağı 25 cm 22,50 TL, Benante Desenli Pizza Tabağı 49 TL, LAV Boyalı Artemis Kase 12,50 TL, LAV Boyalı Artemis Şekerlik 39,50 TL, LAV Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı 14,50 TL, Borcam 2'li Set 99 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

BİM'e bu hafta yılbaşına özel hediyelik ürünler geliyor. Bu cuma BİM'de Simli Figürlü Dekoratif Kutu 49,50 TL, Simli Yaldız Bardak Altlığı 4'lü 19,50 TL, Işıklı Top 149 TL, Simli Ahşap Kapı – Duvar Süsü 49 TL, Neon Çubuk 15'li 99 TL, Müzik Kutusu 99 TL, Müzikli Işıklı Kar Küresi 119 TL,

Çift Cidarlı Borosilikat Kış Konseptli Kupa 169 TL, Yeni Yıl Top Süsü 21,50 TL, Metalik 5'li Renkli Balon 8,50 TL, Kar Spreyi 22,50 TL, Starcom Kar Küresi 79 TL, Karma Kutu Oyunu 49 TL, Kızma Birader Oyunu 59 TL, Ahşap Kapı – Duvar Süsü 49 TL, Sim Detaylı Çam Ağacı Duvar Rafı 59 TL, Simli Ahşap Tealight Fener 49 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan ürünlerde; Piccolo Mondi Soft Atış Seti 175 TL, Peri ve Deniz Kızı Bebek 29,50 TL, Picolo Mondi Metal Çek Bırak Arabalar 69 TL, 250 Parça Lisanslı Puzzle 27,50 TL, Sosyal Becerilerim Hikaye Kitapları 7,50 TL, Liama Serisi Kitapları 12,50 TL, Lisanslı Top 13 cm 24,50 TL, Lisanslı Balon 6'lı 7,50 TL fiyatla yer alıyor.

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