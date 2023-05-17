BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 19 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 19 Mayıs 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Ocak üstü tost tavası, karnıyarık tenceresi, temizlik seti ve toprak güveç tencere dikkat çekiyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye, Mutfak ürünleri, oyuncaklar ve "Evlerinizde Lavanta Esintisi" etiketiyle özel ürünler öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 19 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Elektrikli Ev ürünleri, Elektrikli Scooter, Çok amaçlı Ev Eşyaları, Balkon ve Bahçe ürünleri, Kamp ve Piknik Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Oyuncak grubunda harika ürünler yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 19 Mayıs Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; LG 55 İnç Ultra hd Smart TV 12499 TL, Polosmart Bluetooth Hoparlör 139 TL, Philips Buharlı Ütü 899 TL, Dijitsu Vantilatör 379 TL, Polosmart Pssw10 Akıllı Bileklik 139 TL, Polosmart Kulaklık 189 TL, Polosmart Anahtarlık Şarj Kablosu 59 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Büyük 4-5 Kişilik Otomatik Çadır 699 TL, Otomatik 2 Kişilik Çadır 499 TL, Şişme Yastık 29 TL, Uyku Tulumu 329 TL, Intex Quenn Şişme Yatak 599 TL, Şişme Yatak 399 TL, Çanta Formlu Piknik Matı 129 TL, Cibinlikli Hamak 349 TL, Hamak 199 TL, Çadır İpi 59 TL, Karabinalı Gergi Lastiği 59 TL, Sensörlü ve Çift Işıklı Kafa Lambası 139 TL, Solar Isınan Katlanır Su Deposu 99 TL, Çadır Kazığı 6'lı Set 49 TL, Çamaşır Askı İpi 12'li Set 59 TL, Fanlı Çadır Lambası 299 TL, El Feneri 99 TL, Kafa Lambası 129 TL, Bu Cuma Bim'de indirim reyonlarında yer alacak.

Kamp malzemeleri kapsamında ayrıca; Büyük Kamp Baltası 299 TL, Kamp Baltası 159 TL, Columbia Kamp Bıçağı 219 TL, Çok Amaçlı El Aleti 219 TL, Ahşap Kase 99 TL, Karabinalı Çift Cidarlı Paslanmaz Çelik Bardak 89 TL, Kamp Işığı 69 TL, Karabina 5'li Set 59 TL, Stanley 1.3 Litre Outdoor Termos 749 TL, Stanley 1 Litre Outdoor Termos 649 TL, Stanley 0,47 Litre Outdoor Termos 519 TL, Stanley Kahve Demleme Aparatı 319 TL, Mimilos Katlanır Ayaklı Masa 259 TL gibi ürünler bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM'de bu cuma en çok talep gören ürünlerin başında; 12.999 TL fiyatla Red Bull Kickscooter A6 Pro, 1.999 TL fiyatla ise Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti geliyor.

BİM'deki aktüel ürünler bu kadarla da kalmıyor. 19 Mayıs Bim aktüel ürünler kataloğunda ki Züccaciye ve Mutfak ürünleri; Chef's Karnıyarık Tenceresi 179 TL, Chef's Tava 89 TL, Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 179 TL, Bonera Emaye Kupa 55 TL, Paşabahçe Live Beautiful Generation Kase 42,50 TL, Sufle Kabı ve Kase 19,50 TL, Lav Demet Optikli 6'lı Çay Bardağı 55 TL, Lav Servis Tabağı 12,50 TL, Lav Ayaklı Tatlı Kasesi 16,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de bebekler için hazırlanmış ürünlerin devamında; Emaye Közmatik 39,50 TL, Cook Love Metal Saplı Servis Maşası 44,50 TL, Toprak Güveç Tencere 47,50 TL, Ahşap Havan 39,50 TL, İçli Köfte Aparatı-Mantı Kalıbı 39,50 TL, Elma Şekilli Çerezlik 4 TL, Süzgeç 29,50 TL, Süzgeç Çeşitleri 19,50 TL, Kapaklı Mega Kase 55 TL, Çok Amaçlı Organizer Sepet 14,50 TL, Yuvarlak Saklama Kabı 1500 ml 15 TL fiyattan yer alıypr.

Diğer fırsat ürünlerinde ise; Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 19,50 TL, Temizlik Seti 85 TL, Mutfak ve Banyo Ürünleri 9,50 TL, Hobby Life Mutfak Ürünleri 22,50 TL, Mutfak ve Banyo Gereçleri 9,50 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Bim 19 Mayıs Kataloğunun en dikkat çeken ürün grubu ise ev tekstili oluyor. Esem Erkek Çapraz Terlik 149 TL, Erkek Bez Ayakkabı 99 TL, Kadın Taşlı Bez Ayakkabı 89 TL, Çocuk Taşlı Bez Ayakkabı 85 TL, Kilim 80×150 cm 89 TL, Microfiber Yastık 59 TL, Piknik Örtüsü 23,50 TL, Yastık Kılıfı Tekli 18,50 TL, Kadın ve Erkek T-shirt 69 TL, Kadın Basic Tayt 79 TL, Kadın ve Erkek Eşofman Altı 79 TL, Demlematik 12,50 TL, Çamaşır Yıkama Filesi 14,50 TL olarak satılacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. Oyuncak Arabalar 12 TL, Yükselen Zeka Çarpma Öğreten Oyuncak 159 TL, Eğlenceli Penguenler Oyuncağı 189 TL, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitabı Çeşitleri 21 TL, Sevimli Hayvanlar Balon Seti 17,50 TL, Lisanslı Çerçeve Puzzle 24 Parça 19,50 TL olacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde Stanley marka termoslarda muhteşem indirimler var. Outdoor 1,3 lt termos 749 tl, outdoor 1 lt termos 649 TL, Outdoor 0,47 lt termos 519 TL ve kahve demleme aparatı 319 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM'de mutfak ihtiyaçları kapsamında Naturelove bambu mutfak gereçleri 79 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında LG 55" ultra HD 4K LED Smart TV ürünü 12.499 TL, Philips buharlı ütü 899 tl fiyatla satışa çıkıyor. Dijitsu vantilatör 379 TL, Polosmart akıllı bileklik 139 TL olacak.

BİM kataloğunda son olarak; Anahtarlık şarj kablosu 59 TL, katlanır ayaklı masa 50×70 259 TL, 50 kg taşıyabilme özelliğiyle plastik salıncak 199 TL fiyatLa satışa çıkıyor.

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