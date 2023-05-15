ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 17 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta B bu hafta Elektronik ve Teknoloji ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Evcil haycan bakım ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda özenle seçilmiş olan fırsat ürünleri yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik eşya grubunda WİAMİ FX-10 Siyah-Beyaz Akıllı Robot Süpürge 7,199 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Bebek Flanel (Pazen) Nevresim Seti 149,95 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 17 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Everest Kablosuz Smart TV Mini Klavye Dokunmatik Mouse 119 TL, G-Sensör özelliği ile 360 derece bilek hareketini algılama özellikli 6 eksenli Jiroskop ve Everest Smart Air Mouse ve Kumanda 119 TL, Asonic HDMI 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde Akıllı etkileşimli kontrol panelli 6 litrelik Xiaomi Airfreyer 3999 TL, Airfreyer Pişirme Kağıdı 49,95 TL, YUİ M11 5'i Bir Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi 899 TL, Taşma önleyici sistemi ağır ateşte pişirme özelliği sesli uyarma sistemine sahip olan 3 yıl garantili Arzum Okka Minio Jet Krom-Bakır Türk Kahve Makinesi 659 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile evcil hayvanlar için hazırlanmış fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Kedi Taşıma Çantası 169 TL, Mama ve Su Kabı 2 Gözlü 59,95 TL, Yarı Kapalı Kedi Tuvaleti-Küreği 99,95 TL, Toplu Kedi Oyuncağı 39,95 TL, Köpek Mama-Su Kabı 19,95 TL, Rezerv Mama-Su Kabı 49,95 TL, Kedi Mama-Su Kabı 14,95 TL, Mama-Su Kabı 9,99 TL, Tüy Toplayıcı 14,95 TL, Hazneli Tüy Toplama Aleti 49,95 TL, Kedi Köpek Tüy Toplama Aleti 69,95 TL, Kedi Tasması 9,99 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında giyim grubunda harika ürünler var. Slazanger Modal Kumaş Kadın ve Erkek T-Shirt 159 TL, Slazanger Modal Kumaş Kadın ve Erkek Şort 149 TL, Letoon Erkek Spor Ayakkabı 299 TL, Kadın Yüksek Bel Tayt 149 TL, Kadın ve Erkek Çift Toka Terlik 59,95 TL, Kadın Ayakkabı Kutusu 24,95 TL, Erkek Ayakkabı Kutusu 27,95 TL, Kadın ve Erkek 3'lü Sneaker Çorabı 24,95 TL, Kız ve Erkek Çocuk Terlik 39,95 TL, Yuvarlak Kokusuz Küllük 5,99 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Aktüel 17 Mayıs 2023 Kataloğunda bebek eşyaları grubunda yer alan fırsatları ise; Gokidy Dinazor Seti 29,95 TL, Boyama Yumurtaları 29,95 TL, Kuaför Seti 49,95 TL, Eğitici Kutu Oyunları Çeşitleri 49,95 TL, Manyetik Tablet Alfabe-Matematik Seti 69,95 TL, Melisa Bebek ve Bebeği Balonlıu Set 89,95 TL, Pilsan Sevimli Hayvanım 119 TL olacak. Şok 17 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda; Normal fiyatı 48,95 TL olan SüperFresh 2×75 Gr Ton Balığı 32 TL, Normal fiyatı 84,90 TL olan Pınar 4×1 Litre Yağlı Süt 70 TL, Normal fiyatı 99,90 TL olan Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 59 TL olacak.

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