BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 16 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 16 Mayıs 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketli ürünleri kapsamında 4,5 ve 6 numara bebek bezleri aylık paket seçenekleriyle sadece 192,50 TL'den satışa sunulacak. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim, Kişisel bakım, Hijyen ve Temizlik ve Temel ihtiyaç grubunda özel ürünler de uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 16 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Oral-B Şarjlı Diş Fırçası, Oral-B Yedek Başlık Cross Action, Fakir Halı Şampuanı, Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 80'li, Yumoş Şakayık Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml, Simple Micellar Temizleme Suyu 400 ml, Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Şampuan 700 ml, Gillette Blue3 Comfort Tıraş Bıçağı 12'li, Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı, Dermokil El Kremi 30 ml ve çok daha fazlası yer alıyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kişisel bakım, hijyen ve temizlik ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri...

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Erkek Boxer 39 TL, Kadın 3'lü Slip 59 TL, Elite Life Crop 59 TL, Kadın Bato Külot 37,50 TL, Detan Elektrolikit 57,50 TL, Çocuk 5'li Patik Çorap 35 TL, Lionesse Maske Seti 29,50 TL, Casilli Bralet-Slip Takım 65 TL, Kadın ve Erkek Patik Çorap 25 TL, Bebek 2'li Patik Çorap 12,50 TL, Dermokil 30 ml El Kremi 9,50 TL, Dushy 1000 ml Duş Jeli 28,50 TL, Elite Life Kadın Sporcu Taytı 89 TL, Makeover Kaş-Kirpik Boyası 25 TL, Casilli Kaşkorse Çıtçıtlı Body 79 TL, Casilli Büyük Beden Sütyen 109 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Senfoni 4 Litre Sıvı Sabun 42,50 TL, Kadın – Erkek 5'li Patik Çorap 39 TL, Familia 3 Katlı Kağıt Havlu 37,50 TL, Silikon Göğüs Ucu Gizleyici 19,50 TL, Makeover 20 gr Dudak Peelingi 25 TL, Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 34,50 TL, Detan Elektrolikit Yedek Şişe 37,50 TL, Carla Make Up Dudak Koruyucu 12,50 TL'den yer alacak.

BİM aktüel 16 Mayıs 2023 kataloğunun içeriğinde bulunan fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil tabi ki... Arko 250+250 ml Nem El Kremi 89,50 TL, Dermokil 280 ml Kendin Yap Maske 32,50 TL, Gilette Blue3 12'li Comfort Tıraş Bıçağı 129 TL, Casilli Lazer Kesim Kadın Babet Çorap 24,50 TL, Defans 90 ml Sinek Kovucu Vücut Losyonu 35,50 TL, Uni Baby 3×52'li Islak Havlu Bahar Ferahlığı 22,50 TL, Orkid Platinum 32'li Hijyenik Ped Cesaret Paketi 78,50 TL, Eyüp Sabri Tuncer 700 ml Doğal Zeytinyağlı Şampuan 47,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Bim Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında fırsat ürünleri; Bill Çamaşır Deterjanı 45 TL, Fakir Halı Şampuanı 26,50 TL, Oral-B Şarjlı Diş Fırçası 419 TL, Vileda 2'li Silgi Sünger 16,50 TL, Diva 100 gr Katı Sabun 14,50 TL, Mis Kürdanlı 61'li Diş İpi 12,50 TL, Remove 10m Ağda Bezi 14,50 TL, Vileda Bezzy Temizlik Bezi 29,75 TL,

Güldal 1 Litre Çamaşır Suyu 9,75 TL, Marmara Parfümlü Kolonya 29,50 TL, Oral-B Şarjlı Çocuk Diş Fırçası 419 TL, Banat Lisanslı Çocuk Diş Fırçası 9,50 TL, Remove 100 ml Roll-On Ağda 19,75 TL, Remove Isıtıcılı Roll-On Ağda Seti 89 TL, Oral-B Yedek Başlık Cross Action 235 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında; Fairy 80'li Bulaşık Makinası Tableti 239 TL, Simple 150 ml Yüz Temizleme Jeli 59,75 TL, Listerine 250 ml Ağız Bakım Suyu 25,75 TL, Lionesse Katlanabilir Aynalı Tarak 29,50 TL, Dove Eventone 150 ml Deodorant 47,50 TL, Vaseline 20 gr Dudak Nemlendirici 32,50 TL,

Dermokil 300 gr Saç Bakım Maskesi 20,75 TL, Fairy 6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 129,50 TL, Simple 75 ml Pürüzsüzleştirici Peeling 59,75 TL, Bio Active Mutfak Domestos Çamaşır Suyu 21 TL, Simple Micellar 400 ml Temizleme Suyu 59,75 TL, Yumoş Şakayık 1440 ml Konsantre Yumuşatıcı 48,50 TL, Hijyen Koruma 500 ml Wc Temizleyici Aktif Köpük 29,50 TL olarak raflarda yerini alacak.