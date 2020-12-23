İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2020 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,638
  • EURO
    9,3192
  • ALTIN
    458.047
  • BIST100
    1417.4
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • BİM'de bu hafta neler var? BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu
Ekonomi

BİM'de bu hafta neler var? BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

BİM bu hafta Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunu 23 Aralık 2020'de satışa sundu. Yılbaşı için indirimli ürünlerin yer aldığı BİM 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM Çarşamba aktüel ürünler kataloğunda Yemek takım, çaydanlık, tava ve tencere setleri gibi birçok indirimli ürün bulunuyor. İşte 23 Aralık 2020 BİM aktüel ürünleri kataloğu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:08 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 14:08
ABONE OL

BİM'in bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. BİM Çarşamba kataloğunda bu hafta kapüşonlu sweatler, akrilik battaniye, salon çiçekleri ve mutfak ürünlerindeki fırsatlar göze çarpıyor. BİM'de bu hafta; Yaş meyve-sebze presi, blender seti, Stanley termos, 5 parça kırmızı tencere seti ve mutfak ürünleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte haftanın aktüel kataloğu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV, Buhar Kazanlı ÜtÜ, Dik Durabilen Süpürge, Saç Kurutma Makinesi, Çift Taraflı Büyük Isıtıcı ve mutfak ihtiyaçları kapsamındaki ürünler kaçırılmaz fırsatla geliyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerinde bu hafta; Televizyon, Buhar Kazanlı Ütü, Dik Süpürge, Saç Kurutma Makinesi, Isıtıcı, Saç Düzleştirici, Gramafon, Lambader, Bez Dolap, Tekerlekli Askılık, Aksesuar ve Takı Dolabı ve daha birçok indirimli ürün satışa sunulacak. İşte BİM'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101'de bu hafta neler var? 24 Aralık 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? ŞOK 23 Aralık 2020 aktüel ürünler satışta!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.