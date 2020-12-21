ŞOK'ta bu hafta İndirimde neler var? ŞOK 23 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:50 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 13:50

ŞOK 9 Aralık 2020 aktüel ürünler satışa sunuldu. Her Çarşamba raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Tablet, aksiyon kamerası, dekoratif aydınlatma, dezenfektan aparatı ve mum çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK 22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK market bu hafta çarşamba kataloğunda; SJCAM Air 4K Wifi Aksiyon Kamerası 349 TL, Everest Akıllı Saat 89,90 TL, Philips 10000 mAh Kablosuz Powerbank 149 TL, Lenovo Kablolu Kulaklık 34,95 TL, Alcatel Smart 7″ Tablet Bilgisayar 539 TL, Asonic Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL, Renkli Dekoratif Aydınlatma 44,95 TL, Kokulu Mum 9,99 TL, Titiz Dezenfektan Aparatı 16,90 TL, Titiz Cips ve Mısır Kovası 3,50 TL, Kadın Polar Sabahlık 39,95 TL, Hediyelik havlu 12,50 TL, Kadın Pijama Takımı 39,95 TL, Waffle Dikdörtgen Kurulama Bezi 5,99 TL, Kız Çocuk Pijama Takımı 29,95 TL, Farklı desenlerde Dertsiz Örme Runner 7,50 TL, Kırlent Kılıfı 5,99 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'a bu hafta gelecek oyuncak kategorisinde; Okey Takımı 49,95 TL, Eser Tavla 34,95 TL, Gokidy Mega Çubuklar 39,95 TL, Gokidy Sözcük Oyunu 19,95 TL. Emlak Ticaret Oyunu 29,95 TL, Tombala 3,50 TL, Çift yönlü kullanılabilen, 6 oklu Protech 17″ Dart 39,95 TL, Gokidy Kızma Birader 19,95 TL, 128 parçadan oluşan Pilsan Mega Bloklar 69,90 TL, Lol Kar Tatili Minikler 69,95 TL, Tatlı Tasarım Paketi 17,95 TL, Playdoh Oyun Hamuru çeşitleri 34,95 TL. Katyon Set 2,50 TL, Alpha StrikeFang 39,95 TL, Barbie Bebek 29,95 TL, Tekli Araba çeşitleri 9,45 TL, Gokidy Futbol Kalesi & Basketbol Potası Oyun Seti 79,90 TL, Slime Hazırlama Seti 19,95 TL, Figürlü kapaklara sahip 40’lı Oyun Hamuru 49,95 TL, Monique 1000 Parça Puzzle 19,95 TL'den satışa sunulacak.