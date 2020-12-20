BİM'de bu Salı gelecek ürünler neler? 22 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

20 Aralık 2020 Pazar 12:26 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 12:26

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında Kişisel Bakım Ürünleri ve Takı çeşitleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; füme, peynir, jambon, Söke un ve çikolata çeşitleri gibi birçok üründe sürpriz indirim var. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte haftanın aktüel kataloğu...

BİM 22 ARALIK 2020 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta şekerleme, bisküvi ve çikolatalar doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda temel ihtiyaç kapsamındaki gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de ayrıca; Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, bebek bezi çeşitleri ve çamaşır yumuşatıcılarında da indirim var.

22 ARALIK 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDAKİ FİYATLAR

Söke 10 kg Un 10 37,90 TL

Dost 1 Litre Salep 7,50 TL

Pınar 8×20 gr Labne 7,95 TL

İndomie 80 gr Noodle 2,95 TL

Polonez 60 gr Piliç Füme 1,95 TL

Namet 50 gr Piliç Jambon 1,95 TL

Dost 200 ml Pastorize Süt 1,95 TL

Kerem 200 gr Çilekli Labne 4,95 TL

Polonez 50 gr Dana Et Füme 3,95 TL

Polonez 60 gr Dana Jambon 3,95 TL

Polonez 60 gr Hindi Jambon 2,45 TL

Maret 100 gr Dana Kavurma 9,95 TL

Pınar 20 gr Çubuk Dil Peyniri 1,95 TL

Tariş 250 gr Kuru İncir Tariş 14,90 TL

Tat 4.300 gr Domates Salçası 37,90 TL

Mezzemarin 55 gr Somon Füme 7,95 TL

Pınar 50 gr Fıstıklı Hindi Salam 2,45 TL

Pınar 60 gr Dilimli Çedar Peyniri 4,95 TL

Pınar 60 gr Dilimli Kaşar Peyniri 3,75 TL

Kiri 150 gr Sürülebilir Taze Peynir 6,95 TL

Pınar 8×20 gr Beyaz Taze Peynir 7,95 TL

Eker 65 gr Çikolatalı-Muzlu Puding 1,95 TL

Pınar 1 kg Yarım Yağlı Süzme Peynir 19,90 TL

Peysan 500 gr 3 Dilim Klasik Peynir 19,90 TL

Polonez 60 gr Karabiberli Hindi Füme 2,95 TL

Meganet 90’lı Bulaşık Makinesi Tableti 24,90 TL

Polonez 50 gr Karabiberli Dana Et Füme 3,95 TL

Yaylatürk 80 gr Karabiberli Hindi Salam 3,95 TL

Taraklı 250 gr Biberli-Otlu-İsli Çerkez Peyniri 11,90 TL

Ülker 950 gr Çokokrem 22,90 TL

Oslo 1 Kg Kremalı Gofret 12,90 TL

Ülker 800 gr Pötibör Bisküvi 8,95 TL

Ülker 5×36 gr Çikolatalı Gofret 4,95 TL

Toblerone 360 gr Sütlü Çikolata 22,90 TL

Hanuta 22 gr Fındıklı Kremalı Gofret 3,50 TL

Kahve Dünyası 350 gr Fındık Kreması 21,90 TL

Çilek-Muz Aromalı 250 ml Milkshake 3,95 TL

Pasta Milan 120 gr Çikolatalı Mozaik Pasta 6,95 TL

Ülker Oneo 34 gr Karma Koli Dolgulu Sakız 4,95 TL

Kahve Dünyası 4×26 gr Antep Fıstıklı Gofret 7,95 TL

Crema Bianca 350 gr Sütlü Badem Kreması 17,90 TL

Daphne 200 gr Sütlü-Bitter Kuvertür Çikolata 7,95 TL

Hanuta Riegel 34 gr Çikolata Kaplı Bisküvili Bar 5,50 TL

Buono 60 gr Portakal Parçacıklı Bademli Bitter Belçika Çikolatası 5,95 TL

Buono 60 gr Fındıklı Pralinli Rulo Gofret Parçacıklı Sütlü Belçika Çikolatası 5,95 TL

A101 24 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!