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  • BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Mart Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!
Ekonomi

BİM'de bu hafta neler var? BİM 27 Mart Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında!

BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM marketin aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Meizu M6T Cep Telefonu 799,00 TL'den, Fakir Blender Robot Seti 199,00 TL'den, Philips Taşınabilir Şarj Aleti 79,90 TL'den ve Çay Makinesi KTM 2907 99,00 TL'den satışa sunulacak.

25 Mart 2020 Çarşamba  14:55 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:55
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BİM marketin heyecanla beklenen 27 Mart Cuma 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tüm BİM müşterileri BİM'de bu hafta neler var? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyordu. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan BİM marketin aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta birbirinden cazip fırsatlar sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler listesi...

BİM markette haftanın yıldız ürünleri ise M6T cep telefonu ve toz torbalı elektrikli süpürgesi oluyor. Miele markalı toz torbalı elektrikli süpürge 599 TL’den satışa sunulacak.

Birbirinden uygun fiyatlar yüz güldürmeye devam ediyor. Diğer yandan mutfak için son derece uygun fiyatlı ürün olacak Fakir markalı blender robot seti 199 TL’den satışa sunulacak.

Çiçeklik sehpa 75 TL’den satışa sunulacak. Diğer yandan çok amaçlı kapaklı kutu 16,90 TL’den raflardaki yerini alacak. Evinizin ihtiyaçları ile son derece uygun fiyatlı ürünler bu hafta sizler için gelecek. 

KUMTEL Aspiratör 109,00 TL'den, KUMTEL Set Üstü Ocak 279,00 TL'den, Relax Çelik Termos 2 lt 59,90 TL'den, Mermer Desenli Katlanır Masa 49,90 TL'den satılacak. 

Altus Baskül 49,90 TL'den, Soley Çift Kişilik Çarşaf 22,90 TL'den, Soley Tek Kişilik Çarşaf 19,90 TL'den satışa çıkarılacak. 

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