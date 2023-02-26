BİM'de bu hafta neler var? BİM 28 Şubat 2023 Salı aktüel ürünler kataloğu

BİM 28 Şubat 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu hafta Süt ve süt ürünleri, kahvaltılıklar ve içecek grubunda fırsatlar yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Eker 5 kg yarım yağlı yoğurt 99 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca yarım yağlı tost peyniri 1.500 g 175 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta kampanya avantajları içinde neler yer alıyor? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 28 ŞUBAT 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Sek Quark 11,50 TL, Torku 2 Litre Ayran 33,50 TL, Bahçıvan 450 gr Labne 46,50 TL, Torku 4×1 Litre Yağlı Süt 92,50 TL, Torku 6×200 ml Sade Süt 36,50 TL, Eker 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 99 TL,

Torku 2×180 gr Krempare 47,50 TL, Taraklı 250 gr Abaza Peyniri 42,50 TL, Torku 2 Kg Tam Yağlı Yoğurt 59,50 TL, Torku 6×180 ml Süt Çeşitleri 34,50 TL, Yemeli 250 gr Kars Eski Kaşar 49,50 TL, Eker 900 gr Probiyotik Yoğurt 28,50 TL, Altınkılıç 125 gr Kefirli Yoğurt 13,50 TL, Sek 150 gr Taze Peynir Çeşitleri 19,50 TL'den yer alıyor.

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 28 Şubat Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Activia Shot Plus 80 ml Çilek&Nar 9,75 TL, Bahçıvan 600 gr Taze Kaşar Peyniri 105 TL, Activia 8×100 gr Probiyotik Yoğurt 49,50 TL, Benorganik 946 gr %100 Elma Suyu 28,50 TL,

Torku 500 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir 57,50 TL, Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 69,50 TL, Bel Karper 108 gr Biberli Üçgen Peynir 16,50 TL, Gündoğdu 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 175 TL, Gündoğdu 1200 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 149 TL, Yemeli 250 gr Kırklareli Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 39,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun bu salı için hazırlanan fırsat ürünlerinde Skyfood 500 gr Temizlenmiş Hamsi 29,50 TL, Pek Food 400 gr Gurme Üçgen Mantı 27,50 TL, Danet 100 gr Dana Salam Sade-Fıstıklı 17,50 TL, Balık Dünyası 500 gr Temizlenmiş Sardalya 21 TL,

Lezita 700 gr Dondurulmuş Piliç Kroket 35,50 TL, Hasek 750 gr Dondurulmuş Çorba Çeşitleri 37,50 TL, Lezita – Banvit – Hastavuk Bütün Piliç Poşet 37,50 TL, Superfresh 410 gr Cheddarlı & Pestolu Pizza 42,50 TL, Superfresh 280 grMozzarella Peynir Çubuğu 44,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM 28 Şubat kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Tadıtam 580 gr Kaşık Pasta 69 TL, Eker 125 gr Sütlü Tatlı Çeşitleri 10 TL, Lezita – Erpiliç Donuk Baget 39,50 TL, Pınar 430 gr Hindi Uzun Sosis 37,50 TL, Beşler 500 gr Dana Kangal Sucuk 69 TL,

Aytaç 300 gr Piliç Kasap Sucuk 29,75 TL, Banvit 1000 gr Piliç Baton Salam 39,50 TL, Aytaç 170 gr Tavuk Dürüm Döner 19,50 TL, Superfresh 8'li Tereyağlı Kruvasan 47,50 TL, Swiss Alps 100 gr Kuru Üzümlü ve Fındıklı İsviçre Çikolatası 18,50 TL, Burçak 4×100 gr Limonlu Kremalı Bisküvi 22,50 TL olarak karşımıza çıkıyor.