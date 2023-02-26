ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 1 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Spor ve Egzersiz gruunda ürünler, Tekstil ve Giyim ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Beyaz eşya grubunda 6 farklı ürün yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda fitness bisikleti 2.999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 1 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; 10 KG çamaşır yıkama kapasitesine sahip aktif denge teknolojisi 2 yıl garantisi ile Hoover Çamaşır Makinesi 9599 TL, Yine 2 yıl garantili Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8999 TL, Finlux 5 KG Çamaşır Makinesi 6299 TL, Finlux 3 Programlı Bulaşık Makinesi 7499 TL, Altus 10 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9499 TL, Altus Çift Kapılı Buzdolabı 9,999 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 1 Mart aktüel ürünler kataloğundaki spor ekipmanlarının devamında pilates ürünleri yer alıyor. Bu kapsamda; Ebru Pilates Topu ve Pompası 139,90 TL, Ebru Katlanabilir Egzersiz Minderi 119,90 TL, Ebru Egzersiz Tekerleği 49,95 TL, Cosfer Pilates Topu ve Pompası 119,90 TL, Cosfer Pilates-Yoga Topu 24,95 TL, The Bottle Pipetli Sporcu Matara 99,95 TL, Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti 69,95 TL, Atlama İpi 24,95 TL, Twister 24,95 TL, Pvc 2×1 kg Dumbell 44,95 TL, HQ 1,5 litre Matara 99,95 TL, Step Tahtası 129,90 TL, Egzersiz Tekeri 49,95 TL, Egzersiz Matı 99,95 TL, Yoga–Egzersiz–Pilates 3'lü Bant Çeşitleri 49,95 TL, Ebru Flex Bar 99,95 TL'den satışa sunulacak.

Şok 1 Mart 2023 kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta Tekstil ve Giyim Ürünleri kapsamındaki fırsat ürünleri ise; Chantale Dantelli Bralet 89,95 TL, Chantale Dantelli Slip 24,95 TL, Chantale Desenli Lazer Kesim Kadın Slip 24,95 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499,90 TL, Spor Tayt 54,95 TL, Chantale Desenli Erkek Boxer 34,95 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

Şok 1 Mart 2023 Kataloğunun Giyim ve Tekstil ürünleri devamında; Chantale 2'li Kadın Desenli Patik Çorap 21,95 TL, Chantale 3'lü Kadın Sneaker Çorap 34,95 TL, Chantale 3'lü Erkek Sneaker Çorap 34,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Egzersiz Aletleri grubunda Fox Fitness Orbitrox Eliptik Bisiklet 2999 TL, Fox Fitness Magness Masajlı Koşu Bandı 5799 TL, Fox Fitness Dikey Bisiklet 2999 TL, Fox Fitness Kürek 2,599 TL, Fox Fitness Bisiklet 1599 TL, Fox Fitness Gala Spin Bisiklet 4299 TL, SLAZENGER Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Yürüyüş Bandı 6,399 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çok amaçlı ürün grubunda harika ürünler var. Kadın Yüksek Tabanlı Keçe Terlik 129,90 TL, Kadın Paraşüt Kumaş Kol Çantası 139,90 TL, Kadın Aksesuarlı Kapitone Çanta 129,90 TL, Kadın Aplikeli Pijama Takımı 179,90 TL, Kadın Fitilli Kumaş Gondol Terlik 54,95 TL, Zincir Askılı Telefonluk 79,95 TL olacak.

Şok Aktüel 1 Mart 2023 Kataloğunda Züccaciye grubunda yer alan fırsatları ise Keramika Desenli Mesajlı Kupa Bardak 29,95 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli Normal fiyatı 58,90 TL olan Activex Sıvı Sabun 30 TL, Normal fiyatı 89,90 TL olan Nivea Kırışıklık Karşıtı ve Sıklaştırıcı 64 TL'den satışa sunulacak.

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