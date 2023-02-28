A101'de bu hafta neler var? A101 2 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili, Giyim ve Bebek Ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Makyaj malzemelerinden bilgisayara, Saç şekillendiricidenBluetooth kulaklığa varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 2 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 2 Mart Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. A101 Aktüel Kataloğunun ilk sayfasında bizleri bu haftada Teknoloji grubunda fırsat ürünleri karşılıyor. A101'de bu hafta 2 farklı televizyon, Tekstil ve Giyim ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri, Ev Eşyaları ve Çok Amaçlı ürünler gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 2 Mart kataloğuyla birlikte; Toshıba 55″ ultra HD Android TV 8,999 TL, Onvo 42″ Full HD Android Smart Led TV 3,899 TL, 15.6 inç ekranlı, 4 Gb Ram ve 128 Gb hafızalı celeron işlemcili Lenovo N4120 Notebook 5,499 TL'den satılacak.

Teknoloji ürünlerinin devamında ise; 2 Gb ram ve 32 Gb dahili hafızalı 6.5″ inç ekranlı Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 3,999 TL, SanDisk 64 GB Micro SD Kart 119 TL, SanDisk 64 GM USB 3.2 Bellek 129 TL, TCL S150 Bluetooth Kulaklık 439 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 69,95 TL olacak.

A101'de bu hafta Elektrikli Ev Aletleri grubunda; Onvo Yağsız Fritöz Air Fryer 1.999 TL, Samsung Cyclone Süpürge 1.999 TL, Arzum Starblend Multi Blender Seti 799 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 1.999 TL, Homend Toastbuster Tost Makinesi 639 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 129 TL, Aprilla Fırçalı Saç Şekillendirici 279 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 279 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 449 TL, Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 59,95 TL,

Beyaz Eşya grubunda ise 451 litre net hacimli Nem kontrol ve Multicooling özelliği ile dikkat çeken SEG No-Frost Buzdolabı 8,799 TL, Led göstergeli, 15 program, 15 dakika hızlı yıkama, ön yıkama, zaman erteleme çocuk kilidi 1000 devirli SEG 7 KG Çamşır Makinesi 5799 TL olarak perşembe gününden itibaren A101 şubalerinde sipariş bekliyor olacak.

A101'in Züccaciye ve Mutfak grubunda; Manuel Kollu Rende 149,95 TL, Keramika Varil Kupa 27,50 TL, Mini Mutfak Gereçleri 12,95 TL, Karma Büyük Metal Ürünler 34,95 TL, Termos 79,95 TL, Desenli Termos 49,95 TL, Trend 6 Litre Saklama Kabı 24,95 TL, Trend 2,2 Litrelik Saklama Kabı 10,95 TL, Dikdörtgen 3'lü Mikrodalga Tencere 39,95 TL, Yuvarlak Kase 24,95 TL, Kase ve Mikser Kabı 12,95 TL, Vakumlu 2'li Yemek Kabı 79,95 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 Aktüel kataloğunda bu hafta Tekstil ve Giyim ürünleri grubunda; Dijital Baskılı 4m2 Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 349 TL, Dijital Baskılı 6m2 Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 539 TL, Silk&Blue 3'lü Bay-Bayan Yarım Konç Spor Çorabı 29,95 TL, Silk&Blue Bay Bel Lastiği Renkli Boxer 29,95 TL, Silk&Blue 2'li Bayan Dantelli Desenli Slip 29,95 TL, Bebek Havlu 2'li Soket Çorap 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101 Aktüel 2 Mart 2023 tarihli yeni dönem kampanya kataloğunda harika ev eşyaları da yer alıyor.

A101'de bu hafta canlı çiçekler satılacak. A101'ib bu kategoride ki fırsatları ise; Kesim Panosu 12,95 TL, Kalorifer Suluğu 8,50 TL, Plastik Ürünler 24,95 TL, Çöp Kovası 32,50 TL, Sıcak Su Torbası 39,95 TL, Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri 44,95 TL, Kulplu Desenli Yağlık 27,50 TL, Kauçuk Kapı ve Pencere İzolasyon Bandı 24,95 TL, Roboom Kabin Boy ABS Valiz 399 TL, Canlı Çiçek Dikenler Tacı 22,95 TL, İlk Bahar Çiçek Soğanı Çeşitleri 24,95 TL, Canlı Çiçek Kalanchoe 29,95 TL, Canlı Çiçek Orkide 149,95 TL, Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 29,95 TL, Orkide Saksı 11,95 TL, İncili 2'li Mandal Toka 24,95 TL olacak.

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