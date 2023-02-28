BİM'de bu hafta neler var? BİM 3 Mart 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Mart 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'e bu cuma; Dik süpürge, Yağsız fritöz ve çift yönlü ısıtıcı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Teknoloji ürünleri, Ev eşyaları, oyuncaklar, züccaciye ve Mutfak ürünleri, giyim ürünleri ve Çok amaçlı ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Android 11 işletim sistemli Dijitsu 50" Android TV 5,599 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki BİM'de bu hafta Cuma günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 3 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; 8.5 litre iç hacim kapasiteli 1800 watt Kumtel XXL Fastfryer 2599 TL'den yer alıyor.

Ayrıca Dijitsu 50 İnç Android TV 5,599 TL, Dahili uydu alıcılı, Android 11 işletim sistemli, youtube, netflix, premie video, exxen uygulamaları ile Android V11 işletim sistemli Dijitsu 32 İnç HD Android Led Tv 2,399 TL, Bim Aktüel 3 Mart 2023 Kataloğu ilk sayfanın diğer ürün detaylarında Elektrikli ev aletleri grubunda; FAKİR markası ile 2 yıl garantili sert zemin üçgen başlıklı yer aparatları olan 1 litre toz haznesi ve 5 metre kablo uzunluğu ile kolay kullanımlı Fakir Lucky Dik Süpürge 649 TL,

200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklık ayarı, hızlı pişirme sepetli paslanmaz çelik parçalara sahip 5.5 litre hacim, 8.5 litre iç hacim kapasiteli 1800 watt Kumtel XXL Fastfryer 2599 TL, Soğuk günlerde büyük ihtiyaç olan çift yönlü ısıtıcı özelliği 3 ayrı güç seviyesili Kumtel Isıtıcı 399 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Glass in Love Borosilikat Fincan Seti 55 TL, Borcam Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 109 TL, Paşabahçe 3 Katlı Villa Patisserie Saklama Kabı 89 TL, Çok Amaçlı Organizer Sepet 14,50 TL, Keramika Desenli 3'lü Baharat Takımı 109 TL, Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 79 TL, Paşabahçe Bouquet Kase 69 TL, Kaşık Seti 12,50 TL, Kapaklı Çelik Saklama Kabı 79 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları 16,50 TL fiyatıyla Cuma günü BİM marketlerde yerini alacak.

BİM'de bu hafta mutfak ihtyiyaçları kapsamında; Okyanus Home Çift Baskılı Kepçe Altlığı-Peçetelik 24,50 TL, Okyanus Home Patates Dilimleyici 7,50 TL, Naturalove Bambu 5'li Mutfak Gereçleri 59 TL, İkili Süzgeç 37,50 TL, Kaşıklı Yoğurt-Mama Kabı 16,50 TL, Sütyen Yıkama Topu 9,75 TL, Temizlik Seti 85 TL, Cook Love 12'li Gıda Saklama Poşeti 39,50 TL, Hobby Life Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL olacak.

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 3 Mart Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Elif ve Arkadaşları Nevresim Seti 249 TL, Elif ve Arkadaşları Elif ve Arkadaşları Lastikli Çarşaf Set 159 TL, Elif ve Arkadaşları Hafıza Oyunu 32 Parça 45 TL, Elif ve Arkadaşları İkili Puzzle 45 TL fiyatla çok amaçlı ürünler raflarda yerini alacak.

BİM 3 Mart kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Kadın Omuz Çantası 85 TL, Kadın Küçük Cüzdan 47,50 TL, Kadın Cüzdan 59,50 TL, Kadın Telefon Çantası 64,50 TL, Letoon Sneaker Kadın Spor Ayakkabı 249 TL, Kadın Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199 TL, Kadın Eşofman Altı 79,50 TL, Kadın Triko Yelek 149 TL, Erkek Eşofman Altı 79,50 TL, Kadın Kapüşonlu Tunik 99 TL, Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 169 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Dinozor Çağı Kitapları 7 TL, Todizoo Kutu Oyunu 29,50 TL, Kalemli Yaz-Çiz-Sil 0-6 Yaş Yayınları 22,50 TL, Futbol Oyunu 69 TL, Oyuncak Kılıç Kalkan Seti 24,50 TL, Art Craft Kinetik Oyun Kumu ve Kamyon Seti 47,50 TL, DC Mini Karakterler 19,50 TL, Hot Wheels Fırlatma Seti 64,50 TL, Hot Wheels İkili Arabalar 54,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta neler var? A101 2 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 1 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta neler var? BİM 28 Şubat 2023 Salı aktüel ürünler kataloğu