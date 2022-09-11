BİM 13 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta takı organizerı, iç çamaşırı, yüz bakım maskesi ve bujiteri ürünleri kapsamında makyaj malzemeleri var. BİM'e bu hafta organik hindistan cevizi yağı indirimli olarak satışa sunulacak. Peki BİM'e bu salı başka neler gelecek? İşteBİM 13 Eylül 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA SALI İNDİRİMDE NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda; Ahşap Takı Düzenleyici, küpe, bandana, fotoğraf çerçevesi, parfün, maskara, cımbız, organik hindistan cevizi yağı ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte 13 Eylül 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 13 EYLÜL 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda Naturalove Metal Fotoğraf Çerçevesi 59 TL'den gelecek. Ayrıca Naturalove Metal Ayna 85 TL, Naturalove Mermer Tabanlı Takı Askılığı 69 TL v 2-3 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici 49,50 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta; Salı gününden itibaren Naturalove Dekoratif Duvar Süsü 29,50 TL, Naturalove İpli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi 44,50 TL, Naturalove Harfli Mesaj Panosu 64,50 TL fiyattan satılacak.

BİM 13 Eylül kataloğunda; Naturalove Dekoratif Takı Tabağı 39,50 TL, Naturalove Yüzük Seti 5'li 29,50 TL ve Naturalove Kuyruklu Kurdeleli Toka 15,50 TL, Bitmedi, Naturalove Küpe 12,50 TL, Naturalove Lastikli Bandana 17,50 TL, Naturalove Düğümlü Taç 17,50 TL ve Saç Fırçası 32,50 TL fiyattan raflarda yerini alacak.

Ayrıca; Promani Tırnak Makası 17,50 TL ve Promani Cımbız 16,50 TL, Angie Parfüm 100 ml 49 TL, Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu 100 ml 39 TL, Golden Rose Ruj 32,50 TL, Golden Rose Oje 14,50 TL ve Golden Rose Maskara 34,50 TL,

Claderm Kil Maskesi 50 ml 8,75 TL, Mara Kolay Manikür 125 ml 29,50 TL ve Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 9,75 TL fiyatıyla BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünlerin devamında ise; Simple Micellar Temizleme Suyu 400 ml 42 TL, Simple Yüz Temizleme Jeli 150 ml 42 TL v Simple Pürüzsüzleştirici Peeling 75 ml 39 TL,Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 29,50 TL ve Dantel Detaylı Atlet 29,50 TL iken son üründe Dantel Detaylı Külot 2'li 29,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan katalogtaki gıda sayfasında ise Kahve Dünyası Fındık Kreması 350 gr 59 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğundaki şekerlemeler bu kadarla da kalmıyor. Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 29,50 TL, Ozmo Cream Krem Çikolata 35 gr 4,75 TL, Ozmo Sütlü Çikolatalı Oyuncaklı Yumurta 2×20 gr 16,50 TL, Ozmo Ogopogo Çilek Soslu Kakaolu ve Vanilyalı Kek 6×30 gr 14,50 TL, Ozmo Cool Bol Sütlü Ballı Çikolata Kaplı Kek 30 gr 2,50 TL ve Ozmo Cornet Fındıklı Kremalı Gofret 4×25 gr 12,50 TL,

Yupo Kakaolu Draje Şekerleme 3×20 gr 9,50 TL, Topitanem Meyve Topu 50 gr 7,50 TL, Haribo Sevimli Yumurtalar Yumuşak Şeker 130 gr 9,50 TL ve Milkplus Sütlü Yumuşak Şekerleme 250 gr 19,50 TL, Ülker Kanky Çilek Kremalı Havuz Bisküvi 84 gr 6,50 TL, Milka Milkinis Süt Dolgulu Sütlü Çikolata 8,50 TL olarak raflarda yerini alacak.