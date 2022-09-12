ŞOK 14 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Sharp SJ-XG 740 M-BK Mega Plus Siyah Buzdolabı 19999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel kataloğunda ayrıca; Paslanmaz Çelik El Aletleri, hamur kesizi ve pankek tavası gibi ürünler yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli Ev aletleri, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Ev ürünleri ile temel ihtiyaç grubunda çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Ankastre Ocak, Ankastre Fırın ve Duvar tipi Davlumbazdan oluşan 2 yıl garantili Hoover Eko Ankastre Set 4569 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK 14 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji grubundaki ürünlerde; 4K Smart Tv tüm özellikleri bünyesinde toplayan Awox Frameless 55″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 5989 TL, Yine; Android 7 işletim sistemine sahip dahili uydu alıcılı ve dahili wifi, bluetooth ve 4K Smart TvAwox 58″ 4K Ultra HD Android Smart Led TV 6199 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya kapsamında birçok ürün yer alıyor. Sıcak ve Soğuk su özelliği düşük enerji tüketimi 2 yıl garantili Awox Rosso SS500 Su Sebili 1139 TL fiyattan satışa sunulacak.

Ayrıca Awox Frameless 55″ Uydu Alıcılı Android Smart Led TV 5989 TL, Awox 58″ 4K Ultra HD Android Smart Led TV 6199 TL, Awox Cracks Max Şarjlı El Süpürgesi 369 TL, Awox Active 2600W Seramik Tabanlı Buharlı Ütü 229 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK 14 Eylül Aktüel kampanyasındaki züccaciye grubundaki ürünlerde; Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 99,95 TL, Paşabahçe Dantel 6'lı Çay Bardağı 59,95 TL, Kumsal Pankek Tavası 99,95 TL, Döküm Kek Kalıbı 119,95 TL, Tart Kalıbı 49,95 TL ve Yuvarlak Kek Kalıbı 49,95 TL, 3'lü LAV Uzun Meşrubat Bardağı 39,95 TL, 3'lü LAV Kısa Meşrubat Bardağı 29,95 TL, 3'lü LAV Tatlı Sunumu 39,95 TL, Makarna - Pirinç Süzgeci 12,95 TL, Katlanabilir Badya 59,95 TL, Katlanabilir Saplı Süzgeç 19,95 TL ve Katlanabilir Pirinç Süzgeci 29,95 TL, 300 ml Cambu Figürlü Borosilikat Cam Kupa 49,99 TL, 3'lü Hamur Kesici Kazıyıcı 8,99 TL, Hamur Kesici 8,99 TL, 26 cm Keramika Delta Makarna Tabağı 29,95 TL, 18 cm Keramika Incliend Kase 29,95 TL ve Ahşap Tepsi 29,95 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK 14 Eylül 2022 Kataloğu ile satışa sunulacak ürünlerin devamında; Rulo Hamur Delici 8,99 TL, Paslanmaz Çelik El Aletleri 24,95 TL, Mikser Kabı 19,95 TL, Yumurta Dilimleyici 14,95 TL ve Pratik Un Eleği 19,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerde; Cif Krem 26 TL, Kocatepe Türk Kahvesi 30 TL, Fiskobirlik Ala Çiçek Balı 39 TL, Bahçıvan Süzme Peynir 30 TL ve Sultan Dana Fermente Sucuk 31 TL indirimli fiyatla satılacak.

BİM'de bu hafta salı indirimde neler var? BİM 13 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu