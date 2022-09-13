A101 kataloğunda bu hafta neler var? A101 15 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri raflarda yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Masa Sandalye Seti, termos, düdüklü tencere, masterchef tencere çeşitleri ve daha çok fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Mini döküm ürünlerden kamp malzemelerine kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 15 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 15 Eylül perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta televizyona da bağlanabilen kablosuz klavye çeşitleri dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta; Gözleme sacı, kurutma makinesi, 7 kg çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon çeşitleri, bilgisayar aksesuarları, cep telefonu, tost makinesi, blender seti, çelik su ısıtıcı ve uzaktan kumandalı led ampül indirimli olarak satılacak.

A101 15 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda 4 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. A101' kataloğundaki televizyonlar; Toshıba 58″ Ultra Hd Android Tv 7699 TL, Exxen, netflix gibi uygulama özellikli 2 yıl Vestel servis garantili Hı-level 50″ Ultra HD Smart Led TV 4999 TL, Hı-Level 40″ Full HD Smart Led Tv 3399 TL, Dahili uydu alıcılı Samsung 40T5300 Full HD Smart TV 5499 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; 8 çekirdekli işlemcili yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikli, 3 GB Ram ve 32 GB dahili hafıza 6.52″ Hd ekrana sahip 2 yıl Oppo Türkiye garantili Oppo A16 Cep Telefonu 3299 TL fiyattan satılşa sunulacak.

A101'deki elektronik ürünlerin devamında; Piranha Kablosuz Klavye 99,95 TL, Elitled Uzaktan kumandalı 9W Led Ampül 99,95 TL, Onvo Airfryer Yağsız Fritöz 899 TL, Beliva Katmer ve Gözleme Sacı 379 TL, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 499 TL, Homend Functionall Multi Blender Seti 549 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 129 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 169 TL, Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 249 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 109 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 109 TL, Kiwi Şarjlı Su Pompası 45 TL, fiyattan yer alıyor.

A101 aktüel kataloğundaki beyaz eşya grubunda 3 adet ıürün dikkat çekiyor. 15 program, hızlı yıkama ve zaman erteleme özellikli SEG 7 KG Çamaşır Makinesi 3799 TL, Çift kapılı 242 litre iç hacimli SEG No-Frost Buzdolabı 4399 TL ve REGAL Büro Tipi Buzdolabı 1899 TL fiyatıyla sipariş bekliyor olacak.

15 Eylül A101 kataloğunda kamp sandalyeleri indirimli olarak satışa sunulacak. A101'de bu hafta; Gölgelikli Salıncak 699 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 479,95 TL, Ahşap Kollu Katlanabilir Piknik / Plaj Sandalyesi 129,95 TL, Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 139,95 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 129,95 TL, Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 129,95 TL, Kamp Taburesi 39,95 TL'den satılacak.

A101'in Tekstil ve Giyim grubundaki ürün fırsatlarında; Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80×150 cm 99,95 TL, Kaymaz Taban Saçaklı 80×300 cm Yolluk 199 TL, Kaymaz Taban Saçaklı 80×200 cm Yolluk 139 TL, Kaymaz Taban Saçaklı 120×180 cm Halı 179 TL, Örme Perde 79,95 TL, Sofra Bezi 12,95 TL, Kurulama Bezi 2'li Set 11,95 TL, Silk&Blue 5'li Bay Soket Çorap 29,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Züccaciye ve Mutfak grubunda ise; Luminarc Opal Makarna Tabağı 24,95 TL, Silikon Tabanlı Buzluk 12,95 TL, Pompalı Termos 1,9 Litre 149,95 TL, Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 8,95 TL, Paşabahçe 660 cc Kapaklı Cam Kavanoz 7,95 TL, Kavanoz Kapağı 0,95 TL, Katlanır Piknik Masası 149,95 TL, LAV Renkli Meşrubat Bardağı 11,95 TL, Lav Dondurma Kasesi 9,95 TL, Üç Ayaklı Cam Kase 7,50 TL, Cam Matara Çeşitleri 24,95 TL, Süzgeç ve Un Eleği 9,95 TL, Benekli Kase 19,95 TL, Piknik Seti 69,95 TL olacak.

A101'de bu hafta Master Chef Tencere Çeşitleri 349,95 TL, Master Chef Tava 219,95 TL, Master Chef Sahan 119,95 TL, Master Chef Düdüklü Tencere 349,95 TL, Şef Bıçağı 79,95 TL, Soğan Bıçağı 69,95 TL, Izgara Tava Çeşitleri 199,95 TL, Mini Döküm Ürünler 29,95 TL olarak müşterinin beğenisine sunulacak.

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