BİM 16 Eylül 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma spor aletleri, züccaciyedekoratif ürünler, mutfak eşyaları ve elektronik ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Fırın-Ocak ve Davlumbazdan oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 3.599 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BIM 16 EYLÜL 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta; Kumtel Cam Ankastre Set, Polosmart Akıllı Saat, JBL Kulaklık, V-Fit Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Hasır Taban Dokuma Desen Halı, Benante 9 Parça Kahvaltı Seti, Püsküllü Jüt Kutu, Silikon Uçlu Ahşap Saplı Mutfak Aletleri, Guardian Büyük Boy Valiz, Konsol, Philips Airfryer XL ve daha fazlası indirimli olarak satılacak.

BİM 16 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda; 4 çekirdek işlemci, Android özellikli 1.5 GB Ram, 8 GB dahili hafızalı Dijitsu 65 İnç Android TV 7,499 TL ve Dijitsu 32 İnç Ready Uydu Alıcılı TV 1,999 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji, Beyaz Eşya, Spor ve Egzersiz Ürünleri, Çok Amaçlı ürünler, Züccaciye, tekstil ürünleri ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 16 Eylül 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 16 Eylül 2022 kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Polosmart Akıllı Saat 139 TL, Polosmart Tws Kulaklık 179 TL, JBL C50 Kulaklık 119 TL, Hometech Nostaljik Radyo 499 TL ve Çift sim kartlı 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Dijitsu A115 Cep Telefonu 2999 TL olarak yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Fırın-Ocak ve Davlumbazdan oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 3.599 TL, Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349 TL, Fakir Dijital Baskül 149 TL, Şarjlı Damacana Pompası 69 TL, Philips Airfryer XL 3.599 TL, Philips Buharlı Ütü 699 TL, Philips Erkek Bakım Seti 199 TL TL olarak raflarda yerini alacak.

Elektrikli Bisiklet ve Egzersiz grubunda ise; Kuba Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 8.999 TL ve V-Fit Voit Manyetik Eliptik Bisiklet 2.499 TL'den satılacak.

Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 699 TL, Guardıan Büyük Boy Valiz 599 TL, Guardıon Orta Boy Valiz 449 TL, Guardıon Küçük Boy Valiz 279 TL,

BİM'de bu cuma züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 199 TL, Benante Fanuslu Kahvaltılık 139 TL, Paşabahçe Aurora 12 Parça Çay Seti 129 TL, Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık-Sirkelik 39,90 TL, Lav Ayaklı Tatlı Kasesi 11 TL, Lav Şekerlik-Reçellik 24,50 TL, Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 69 TL, İki Katlı Kurabiyelik 89 TL, Pasta Servis 6+1 Set 109 TL, Ayaklı Kek Tabağı 79 TL, Cam Kase 39 TL, Desenli Kesme Tahtası 69 TL,

Rubberwood Döner Tabla 169 TL, Meyvelik 69 TL, Çekmece İçi Kaşıklık 109 TL, Yuvarlak Tezgah Üstü Kaşıklık 59 TL, Peçetelik 69 TL, Sunum Ürünleri 39,50 TL, Silikon Uçlu Ahşap Saplı Mutfak Aletleri 32,50 TL, Fincan Askılığı Standı 79 TL, Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL, Chef Pro Çelik Tava 89 TL, Faraş ve Sabunluk Çeşitleri 6,50 TL, Kalorifer Peteği Fırçası 12,50 TL, 19,50 TL, Ölçülü Narenciye Sıkacağı 24,50 TL, Kahve Sunum Tepsisi 12,50 TL olacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu hafta için hazırlanan Ev teksili ve giyim ürünlerinde; Lifestyle Spor Ayakkabı 139 TL, Lifestyle Airmax Tabanlı Çocuk Ayakkabısı 119 TL, Hasır Şıklığını Evinize Taşıyın etiketi ile Hasır Taban Dokuma Desen Halı 349 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta 'Hasır şıklığını evinize taşıyın' etiketiyle hazırlanan sayfada dekoratif ürünler yer alıyor. Bu cuma hasır desenli ürünlerde; Dekoratif Ayna 109 TL, Fotoğraf Çerçevesi 39,50 TL, Dekoratif Merdiven 149 TL, Hasır Desen Dolgulu Kırlent 34,50 TL, Hasır Desen Dokuma Taban Yolluk 109 TL, Hasır Desen 2'li Banyo Paspası 89 TL, Hasır Desen Çift Taraflı Runner 39,50 TL, Hasır Amerikan Servisi 29,50 TL,

Kapaklı Büyük Boy Jüt Kutu 129 TL, Kapaklı Küçük Boy Jüt Kutu 69 TL, Püsküllü Jüt Kutu 59 TL, Oval Hasır Ekmeklik-Organizer 89 TL, Naturalove 5 Gözlü Hasır Sunum Tabağı 139 TL, Naturalove Oval Hasır Tepsi 159 TL, Jüt 4'lü Çekmece İçi Organizer 69 TL fiyat geçerli olacak.

Çocuklar için hazırlanmış ürünlerde ise; Barbie Balerin Bebek 79 TL, Lunanın Bisikleti 69 TL, Oyuncak Bez Bebek 59 TL, Çiftlik Dünyası Traktör Seti 49,50 TL, Ahşap Oyuncak Araçlar 24,50 TL'den satışa sunulacak.

A101 15 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu! A101 kataloğunda bu hafta neler var?

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 14 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 Eylül 2022 kataloğundaki aktüel ürünler raflarda!