BİM'de bu hafta salı indirimde neler var? BİM 18 Ekim 2022 kataloğundaki aktüel ürünler belli oldu!

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu Salı BİM'e süt ürünleri, kahvaltılıklar ve çerez çeşitleri geliyor. BİM'de bu hafta dondurulmuş ürünlerinde de indirim fırsatları yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temel tüketim ürünleri de yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta salı indirimde başka neler var? İşte BİM 18 Ekim 2022 kataloğundaki aktüel ürünler

BİM'DE BU HAFTA SALI İNDİRİMDE NELER VAR?

BİM aktüel ürünler kataloğunda Kuruyemiş Keyfi etiketi ile ve atıştırmalıklar ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte 18 Ekim 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 18 EKİM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM Aktüel Ürünler kataloğunda Keyifçe 300 gr Cezerye 27,50 TL,Simbat 100 gr Dut Kurusu 15 TL, Simbat 150 gr Soslu Mısır 12,50 TL, Keyifçe 150 gr Fitil Lokum 24,50 TL, Seyran 300 gr Tuzlu Leblebi 17,50 TL, Keyifçe 200 gr Cevizli Sucuk 17,50 TL, Keyifçe 200 gr Cevizli Muska 19,50 TL, Simbat 200 gr Soslu Cips Fıstık 14,50 TL, Hanımeller 82 gr Fındıklı Bisküvi 4,75 TL, Fiskobirlik 400 gr Kavrulmuş Fındık 69 TL, Simbat 400 gr Karışık Kuruyemiş 29,50 TL, Fiskat Fix 60 gr Yer Fıstıklı Krokan 8,50 TL, Fiskobirlik 800 gr Fındık Kreması 54,50 TL, Eti 30 gr Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 7,50 TL'den satışa sunulacak.



BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren Meray 150 gr Tuzlu Kabak Çekirdeği 18,50 TL, Milka 300 gr Bademli Karamelli Çikolata 44,50 TL, Miskos 240 gr Antep Fıstıklı Çekme Helva 24,50 TL, Rulokat 170 gr Fındıklı Kremalı Rulo Gofret 14,50 TL, Kurukahveci Mehmet Efendi 500 gr Türk Kahvesi 99 TL'den satılacak.

BİM aktüel kataloğundaki şekerlemeler bu kadarla da kalmıyor.

Bu Salı BİM'de 9Kat 118 gr Fındıklı Kremalı Şekersiz İnce Gofret 13,50 TL, Simbat 150 gr Kuru Üzüm ve Kavrulmuş Fındık Karışımı 19,50 TL, Çokoprens 3×81 gr Kakaolu Fındıklı Kremalı Sandviç Bisküvi 15 TL, Nutymax 3×40 gr Sütlü Çikolata Kaplı Fındıklı Kremalı Gofret 18,50 TL, Nutymax 40 gr Sütlü Çikolata Kaplı Antep Fıstıklı Kremalı Gofret 7,75 TL, Biscolata Nirvana 100 gr Sütlü Çikolata Kaplı Fındık Kremalı Gofret 14,50 Haftanın Önerileri etiketi ile Salı günü itibariyle BİM Market indirim reyonlarında olacak.

BİM 18 Ekim kataloğunda; Sek 180 gr Labne 15,50 TL, Duru 10×8 gr Chia 14,50 TL, Mamma Mie Noodle3,50 TL, Cem 830 gr Bezelye 17,50 TL, Cem 560 gr Garnitür 16,50 TL, Boltat 120 gr Hindi Fileto 19,50 TL, Sek 1 Litre Yarım Yağlı Süt 15,50 TL fiyattan raflarda yerini alacak.

Haftanın Önerileri etiketli kampanyalı yeni ürünleri devamında; Seyidoğlu 200 gr Çilek ve Vişne Reçeli 8,50 TL, Pek Food 400 gr Üçgen Gurme Mantı 26,50 TL, Superfresh 450 gr Elma Dilimli Patates 19,50 TL, Tat 200 gr Etli Nohut ve Etli Kuru Fasulye 19,50 TL, Üçköşem 200 gr Cheddarlı Üçgen Peynir 21,50 TL fiyatıyla BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM aktüel ürünlerin devamında ise; Balık Dünyası 500 gr Temizlenmiş Capelin 29,50 TL, Yayla 120 gr Acı-Tatlı-Ekşi Salata Miksleri 12,50 TL, Pınar 2×180 gr Tam Yağlı Taze Peynir Beyaz 39,50 TL, Bahçıvan 150 gr Rende Mozarella ve Cheddarlı Peynir 26,50 TL, Cocopops Kellogg's 3×225 gr Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 34,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan katalogtaki gıda indirimlerinin devamında; Dardanel 125 gr Sardalya 12,50 TL, Dardanel 300 gr Fish Finger 32,50 TL, Indomie 60 gr Bardak Noodle 8,75 TL, Superfresh 450 gr Patates Kroket 17,50 TL, Fiskobirlik 830 gr Süzme Çiçek Balı 69,50 TL, İçim 500 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir 38,50 TL, Kocaman 400 gr Temizlenmiş Hamsi 29,50 TL'den yer alıyor.