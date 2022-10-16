Bu hafta ŞOK'a neler gelecek? ŞOK 19 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 19 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Katlanır Masa, Toz Torbalı Süpürge, Fantom Islak Kuru Süpürge, eldiven, bere çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Katlanır Masa 299,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte ŞOK 19 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Tekstil ve Giyim grubunda kışlık bere, atkı ve eldiven gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca züccaciye kapsamında çok sayıda ürün kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta Teknoloji ve Elektrikli Ev aletleri, Beyaz ve Elektronik ürünler, Modern Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile temel ihtiyaç grubunda çok sayıda ürün yer alıyor.

ŞOK 19 Ekim aktüel ürünler kataloğundaki Teknoloji grubunda ve grubundaki ürünlerde; Altus ALK 471 No-Frost Buzdolabı 1059 TL, Uyku modu, Hızlı soğutma, buz çözme gibi fonksiyonlara sahip olan 12000 Btu 3 yıl garantili Altus ALK 1250 İnverter Duvar Tipi Split Klima 8399 TL'den raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta elektrikli ev aletleri kapsamında çeşitli ürünler yer alıyor. Awox Solo Tost Makinesi 149 TL, Awox Toz Torbalı Stork Süpürge 699 TL, Awox Kitchen Queen Mutfak Şefi 2,399 TL, 3 yıl garantili Fantom Islak Kuru Eco Süpürge 869 TL, Otomatik pişirme ve dokunmatik dijital ekranlı Dijitsu Mikrodalga Fırın 1.399 TL,

İpli 5 Bıçaklı El Rondosu 69,90 TL, Arzum Losso El Blender Seti 399 TL, Mini Dikiş Makinesi 179 TL, Singer Dikiş Makinesi 1999 TL, Silvercrest Dikiş Makinesi 44,95 TL'den satışa sunulacak.

24″ Full HD AMD Freesync Curved Monitör 2,399 TL, WievSonic marka 24″ Full HD Freesync Premium Curved Gaming Monitör 3,199 TL, INFNİX Tws Kablosuz Bluetooth Kulaklık 329 TL, 4 GB ram ve 128 GB dahili hafızalı İnfinix Cep Telefonu 3,999 TL, Wiaomi Fx-7 Akıllı Robot Süpürge 3,099 TL fiyatla satışa sunulacak.

Şok Aktüel 19 Ekim 2022 kataloğu içerisinde yer alan Tekstil ve giyim ürünleri büyük indirimlerle satışa sunulacak. İşte kışlık giyim kapsamındaki ürünler: Basic Bere Çeşitleri 34,95 TL, Erkek Balıkçı Bere 34,95 TL, Erkek Boyunluklu Bere 34,95 TL, Kadın Bere Çeştleri 39,95 TL, Kadın İncili Bere 39,95 TL, Kadın İncili Şal 99,95 TL, Erkek KIşlık Gömlek 109,95 TL, Ekstra Yumuşak dokusu ile TV Batteniyesi 99,95 TL, Visco Dolgulu Yastık 79,95 TL.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Yaldızlı Sunum Tepsisi 32,95 TL, Üçsan Büyük Kase 19,90 TL, Üçsan Yuvarlak Elastomerli Saklama Kabı 24,99 TL, Paşabahçe 3'lü Hill Su Bardağı 44,95 TL, Paşabahçe Breakfast 2'li Yeşil Kapak Saklama Kabı 69,95 TL, Paşabahçe Breakfast 2'li Yeşil Kapak Saklama Kabı 89,95 TL, Borcam Kırmızı Kapak Yuvarlak Tencere 59,95 TL, Borcam Kırmızı Kapak Midi Kare Tepsi 69,95 TL, Borcam Kırmızı Kapak Kare Tencere 89,95 TL, Üçsan Süzgeçli Kase İkili Set 29,95 TL, Bee Home No-Frost Saklama Kabı 9,99 TL, Bee Home Sweat 6'lı Şeffaf Platin Renk Saklama Kabı 49,95 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta salı indirimde neler var? BİM 18 Ekim 2022 kataloğundaki aktüel ürünler belli oldu! Katlanır Masa 299,90 TL, Paslanmaz çelik süzgeç ve 304 kalite belgeli Fonksiyonel Batarya Ucu 29,95 TL, Silinebilir ithal kumaştan imal edilmiş olan İnferno Köşe Koltuk Takımı 2999 TL, Eliza Dekor Banklı Masa Takımı 1749 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Ayrıca Şok Marketten yapacağınız 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak normal fiyatı 44,95 TL olan Eti Lilatif Yulaf Ezmesi 29 TL, Normal fiyatı 25,95 TL olan Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 15 TL, Normal fiyatı 20,95 TL olan Ülker Cofe Crown 14 TL, Normal fiyatı 44,90 TL olan Pınar Süzme Peynir 33 TL olarak raflarda yerini alacak.