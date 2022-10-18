A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 20 Ekim 2022 kataloğu

A101'in bu hafta perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e bu hafta mobilya kapsamında ürünler geliyor. A101 20 Ekim 2022 kataloğunda ayrıca; Yazıcı, Tablet, örgü ipleri, dikiş seti, canlı salon bitkileri ve daha çok fazlası yer alıyor. A101'de bu hafta kış mevsiminin geliyor olmasıyla birlikte ihtiyaç duyulacak olan elektrikli Isıtıcı 179 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? A101 20 Ekim 2022 kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'de bu hafta; Elektrikli Ev Aletleri, Dikiş ve Örgü ürünleri, Tekstil ve giyim ürünleri, Ev Eşyaları, Züccaciye, Mutfak ürünleri ve Temel ihtiyaç grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 20 Ekim 2022 kataloğunun ilk sayfasında elektronik ürünler yer alıyor. 3 farklı televizyonun yer aldığı broşürde; Toshıba 55″ Ultra HD Oled Android TV 9,999 TL, HI-LEVEL markası ile 2 yıl Vestel servis garantili Hı-Level 50″ Ful HD Smart Led TV 4,999 TL, Hı-Level 39″ Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 3,099 TL fiyattan satışa sunulacak.

A101 Aktüel Kataloğu ile gelecek olan Teknoloji ürünleri bu kadarla sınırılı değil; XİAOMİ marka 6,43 inç ekran, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Xiaomi Redmi Note 11 Cep Telefonu 5,399 TL, Canon Tanklı Yazıcı 1999 TL, 4 GB Ram ve 64 GB hafızası ile Vestel V Tab Z1 Tablet 1799 TL, Mercusys Router 239 TL, Piranha PUBG Oyun Kolu 29,95 TL, Piranha Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 109 TL, Piranha Akıllı Telefon Ekran Büyütücü 49,95 TL, Piranha USB Çoklayıcı 39,95 TL olarak müşteriye sunulacak.

A101 Aktüel Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 6 programlı, 12 kişilik bulaşık yıkama, çocuk kilidi ve hızlı yıkama özellikli SEG Bulaşık Makinesi 4,399 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 7,199 TL, Hyundai Detox 7 Filtreli Su Arıtma cihazı 1,799 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu hafta hanımların çok talep göstereceği örgü malzemeleri ve ip çeşitleri yer alacak. Akrilik 3'lü Yumak 39,95 TL, Örgü Aparat Seti 13,95 TL, Büyük Kanaviçe Kiti 29,95 TL, Küçük Kanaviçe Kiti 24,95 TL, Kadife El Örgü İpi 19,95 TL, Dikiş Seti 24'lü 18,95 TL, Makara 10'lu Set 14,95 TL, Kutulu Mezura 7,95 TL, Elastik Saplı Tığ Seti 24,95 TL, Çelik Misinalı Şiş 5,95 TL, Punch 3'lü İğne Seti 39,95 TL, Makrome İpi 24 Tel Tarama 34,95 TL, Bebek Amigurumi Örgü İpi 12,95 TL, Bebek 3'lü Örgü İpi 47,95 TL fiyatla satılacak.

A101 20 Ekim kataloğundaki tekstil ürünlerinde ise; Kaymaz Taban Çocuk Odası Halısı 129 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 79,95 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 95 TL, Bayan Kapüşonlu Fermuarlı Kadife Takım 179 TL, Bay Süveter 49,95 TL, Bayan Triko Yelek 49,95 TL, Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 69,95 TL, Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 89,95 TL, Yastık Kılıfı 2'li Takım 34,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101'de züccaciye kapsamında satışa sunulacak olan ürünler arasında; Hascevher 6 Parça Tencere Seti 379,95 TL, Borosilikat Cam Kupa 12,50 TL, Detoks Cam Matara 19,95 TL, Ayran Sürahisi 29,95 TL, Cam Kavanoz ve Baharatlık Çeşitleri 9,95 TL, Kavanoz Kapağı 0,95 TL, Kavanoz 10'lu Kapak 12,95 TL, Üstten Basmalı Rondo 69,95 TL, Açılır Kapak 3'lü Metal Saklama Kabı 249,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

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