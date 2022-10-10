BİM'de bu hafta salı indirimli ürünler neler? BİM 11 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Ekim 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma Haftanın Önerileri kampanya etiketi ile hazırlanan Bim kataloğu ilk sayfasında bir çok markanın kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Süt ve Süt ürünleri, atıştırmalık ve kahvaltı grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BIM 11 EKİM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım, Temizlik ve hijyen grubunda, Süt ve süt ürünlerinde, bakliyat ve atıştırmalıklarda onlarca ürün indirimli olarak satılacak.Eyüp Sabri Tuncer Frambuazlı Sirke & Saç Toniği 500 ml, Urban Care ürünleri, Newgen ve Naturalove Ananas Lamba başta olmak üzere çok farklı ürünler sizlerle olacak.

BİM 11 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Adem Terzi 250 ml Şampuan 99 TL, Eyüp Sabri Tuncer 500 mlFrambuazlı Sirke – Saç Toniği 52,50 TL, Naturalove Ananas Lamba 49,50 TL, Dream Air 110 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 39,50 TL, Bella 150 ml Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 32,50 TL, Rbl 250 ml Vücut Losyonu 27,50 TL, Dushy 1000 ml Duş Jeli 27,50 TL, Moira 150 ml Vücut Spreyi 22,50 TL,

Claderm 100 ml Kil Maskesi 22,50 TL, Rbl 75 ml El Kremi 12,50 TL, Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 11,50 TL, Thalia 100 gr Sabun 10,50 TL, Urban Care 150 ml Aşamalı Renk Açıcı Sprey 59,50 TL, Urban Care 200 ml Sıvı Saç Kremi 49,50 TL, Urban Care 150 ml Durulanmayan Saç Kremi 35,50 TL, Urban Care 250 ml Şampuan 35,50 TL, Urban Care 50 ml Saç Bakım Maskesi 21,50 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta için indirim uygulanan kişisel bakım ve temizlik ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Haftanın Önerileri etiketli kampanyalı yeni ürünleri devamında; Fairy 1500 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 45 TL, Işıl 400 ml Köpük Sabun 16,50 TL, Sleepy 3×15'li Islak Cep Mendili 12,50 TL, Colgate Optic White 75 ml Diş Macunu 45,50 TL,

Newgen 210 ml Killi Yüz Temizleme Jeli 39,50 TL, Newgen 30 ml Yüz Serumu Çeşitleri 34,50 TL, Newgen 40 ml Yüz Bakım Kremi 25,50 TL, Vaseline 20 gr Dudak Nemlendirici 22,50 TL, Orkid 2'li Regl Külodu 33,50 TL, Doğal Kabak Lif 27,50 TL, Rituel de Beaute 30'lu Kolajen Göz Çevresi Maskesi 17,50 TL, Naturalove Boncuklu Kolye 17,50 TL, Naturalove Boncuklu Taç 17,50 TL fiyatıyla yer alıyor.

BİM'de Karali Demleme Yeşil Çay 200 gr olarak satılacak. Ayrıca bu hafta salı günü Doyum Organik Bulgur Çeşitleri 500 gr olarak satılacak.

BİM 11 Ekim kataloğundaki süt ürünlerinde ise; İçim 750 gr Tereyağı 99 TL, İçim 900 gr Yarım Yağlı Süzme Peynir 59 TL, İçim 3 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 46,50 TL, Sek 600 gr Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 79 TL, Sek 900 gr Çiftlik Kaymaksız Yoğurt 24,50 TL, Sek 1 Litre Kefir 18,50 TL, Sek 140 gr Çilekli-Yaban Mersinli Quark 8,75 TL, Bahçıvan 900 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir 64,50 TL,

Bahçıvan 225 gr Laktozsuz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 33,50 TL, Bahçıvan 200 gr Dil Peyniri 33,50 TL, Bahçıvan 200 gr Örgü Peyniri 33,50 TL, Bahçıvan 200 gr Çeçil Peyniri 33,50 TL, Bahçıvan 200 gr Eğlenceli Peynir Mixi 29,50 TL, Pınar 750 gr Labne 59 TL, Pınar 250 gr Mısırlı Peynirli Kroket 21,50 TL, Pınar 1 Litre Çocuk Devam Sütü 17,50 TL, Pınar %2,5 1 Litre Yağlı Süt 15,50 TL, Akpınar 700 gr Tam Yağlı Tava Peyniri 43,50 TL fiyatla satışa sunulacak.

Bu salı BİM'de La Vache Qui Rit 270 gr Krem Peynir 24,50 TL, Çaykur Organik Hemşin 400 gr Siyah Çay 64,50 TL, Karali 200 gr Demleme Yeşil Çay 19,50 TL, Doyum 500 gr Organik Bulgur Çeşitleri 13,50 TL, Pınar 750 gr Laktozsuz Yoğurt 17,50 TL, Olive Home Marmarabirlik 500 gr Organik Siyah Zeytin 32,50 TL, Bella Natura 300 gr Glütensiz Yulaf Ezmesi 21,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda Tire 500 gr Organik Makarna 11,50 TL, Jucy Vital 100% 1 Litre Elma Suyu 13,50 TL, Benorganik %100 Organik 946 ml Kırmızı Karışık Meyve Suyu 28,50 TL, Dimes %100 Karışık Meyve Suyu 11,50 TL, Lovemade Betamark 9×12 gr Makaron 31,50 TL,

Ta Da Glütensiz Puding 7,75 TL, Simbat 15 gr Kurutulmuş Çilek 14,50 TL, Tadelle 20 gr Şeker İlavesiz Fındıklı Bar 6,50 TL, Ta Da 75 gr Glütensiz Kahveli ve Fındıklı Kurabiye 14,50 TL, Haribo Veggy Mix Vegan Yumuşak Şekerleme 10,50 TL, Rivos 56 gr Buğday Cipsi 7,75 TL'den satılacak.