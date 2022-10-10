ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? ŞOK 12 Ekim 2022 kataloğu

ŞOK 12 Ekim 2022 kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Teknoloji, Beyaz Eşya, Teknoloji, Elektrikli Ev aletleri, anne ve anne adaylarının yoğun ilgisini görecek Bebek ürünleri ve Tekstil ürünleri, oyuncaklar ve temel ihtiyaç grubunda fırsatlar dikkat çekiyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Cybersoul X3 Pro 300W elektrikli scooter 8999 TL fiyatla yer alıyor. İşte ŞOK kataloğundaki indirimli aktüel ürünler

ŞOK 12 EKİM 2022 KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan Teknoloji grubunda Elektrikli ABS sistemine sahip Cybersoul Elektrikli Bisiklet 8,999 TL, 32 GB Ram ve 512 GB SSD, 2 GB VGA ekran kartlı üst düzey kullanım konforu sunan Dell Notebook 20,859 TL, Windows 10 Home işletim sistemli 4 GB Ram ve 256 GB diskli, İntel Core İ3 Asus Notebook 7,899 TL, Asus Adslı ve Vdsl Fiber Destekli Modem 599 TL, Philips Mikrofonlu Kablolu Kulak İçi Kulaklık 199 TL, Winex Android İos Uyumlu Akıllı Saat 389 TL, İki Yönlü Kablosuz Destekli Akıllı IP Kamera 1,699 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta Beyaz Eşya grubunda Altus AL 305 Tezgah Altı Mini Buzdolabı 2449 TL, Altus AL 445 NSX Bulaşık Makinesi 5099 TL, kırışık önleyici 8 KG çamaşır kurutma kapasiteli 1000 devirli 3 yıl garantili Altus AL 8103 Çamaşır Makinesi 5599 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 12 Ekim kataloğunda Bebek ürünleri ve Bebek Tekstil ve giyim ürünleri geniş yer kaplıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğundaki bebek ürünleri başlıca şu şekilde; Kiwi Dijital Bebek Tartısı 349 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 119,95 TL, Welsoft Bebek Batteniyesi 49,95 TL, Bebek Batteniye Yumağı 59,95 TL, Bebek Penye Lastikli Çarşaf 39,95 TL, Bebek Nevresim Takımı 99,95 TL, Bebek Yastığı 27,95 TL, Bebek 2'li Yastık Kılıfı 19,95 TL, Bebek 4'lü Ağız Silme Bezi 7,99 TL, Bebek 2'li Body 10,95 TL,

GOKIDY marka "Benim İlk Motorum" 149,90 TL, Mama Sandalyesi 219,90 TL, Eğitici Klozet Kedi Köpek 149,90 TL, Müzikli Eğitici İlk Adım Arabası 249,90 TL, Katlanır Çocuk Küveti 199,95 TL, Katlanır Maşrapa 19,95 TL, Yürüyen Arkadaşım 39,95 TL, Beren Konuşan Bebek 199 TL, Ranzada Ağlayan Emzikli Bebeiş Bebek 119,90 TL.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Brother Ev Tipi Mekanik Dikiş Makinesi 3,699 TL, Filtre hediyeli Bwt Silijan Su Arıtmalı Şeffaf Sürahi 299 TL, KİWİ markası ile 2 yıl garantili aşırı ısınma koruması, destekli direk askı ve kancalı Kiwi Ksi Buharlı Kırışık Giderici 679 TL, Kiwi Baby Sağlıklı Bebek Mama Hazırlayıcı 799 TL, Kiwi Elektrikli Beslenme Çantası 239 TL, Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan 199 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak normal fiyatı 44,95 TL olan Jakobs Monacgold 100 gr Kahve 33 TL, Normal fiyatı 39,95 TL olan Bingo 960 ml Konstanre Yumuşatıcı 23 TL, Normal fiyatı 59,90 TL olan Pınar 4×1 Süt 49 TL, Normal fiyato 42,90 TL olan Sultan 220 gr Dana Fermente Sucuk 31 TL'den satılacak.