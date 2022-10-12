BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 14 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda bebek oto koltuğu ve park yatak uygun fiyattan satılacak. BİM aktüel ürünlerde bu hafta borosilikat fincan seti, kahve demliği, kilitli saklama kabı ve oyuncaklar gibi çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan TCL 55 İnç 4K Ultra HD Android LED TV 9,999 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 14 EKIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Fakir Buharlı Ütü, Alcatel GO 1 Cep Telefonu, Led Dekoratif Aydınlatma, Erkek Polar Eşofman Takımı, Erkek Polar Eşofman Takımı, Kumtel Beyaz Cam Davlumbaz, Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri, Bıçak Bileyici ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, giyim, züccaciye, spor ekipmanları ve küçük ev aletleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta küçük ev aletleri kapsamında satılacak olan elektrikli ürünlerin başında; TCL markası ile akıllı navigasyon,çoklu haritalama özelliği olan, tek şarjla 180 dakika kullanım imkanı vakkum temizleme özellikli TCL Sweeva 6000 Robot Süpürge 4,799 TL fiyatıyla geliyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan kampanyalı ürünlerin devamında; TCL 55" 4K Ultra HD Android LED TV 9,999 TL, Starcom Şelale Tütsülük 119 TL, Starcom Teleskopik Mezura 24,50 TL, KANZ Park Yatak 1,299 TL ve TFİX Oto Koltuğu 2,799 TL fiyatıyla yer alıyor.

BİM 14 Ekim kataloğundaki Egzersiz ve Spor ürünlerinde Starcom Şarjlı Fonksiyonlu Masa Aleti 299 TL, Fakir Dijital Baskül 189 TL, Polosmart Bluetooth Speaker 179 TL, Homotech Boyun Masaj Aleti 189 TL, Dumbell 2×5 Kg 119 TL, Dumbell 2×2 Kg 79 TL, Dynamic Ağırlık Eldiveni 69 TL, RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Box Torbası 70×25 cm 139 TL, Dokulu Gymball 169 TL,

Egzersiz Çekme Kayışı 229 TL, Zemine Sabitlenen Mekik Aleti 129 TL, Pilates Minderi 129 TL, Pelvik Egzersiz Aleti 199 TL, Yoga Roller 99 TL, Multi Fonksiyonel Direnç Bandı 99 TL, Fitness Eldiveni 89 TL,Karın Egzersiz Tekerleği 79 TL, Dynamic Elastik Esneme Bandı 69 TL, EMS Boyun Masaj Aleti 79 TL, Pilates Bant Seti 3'lü 49 TL, Loop Band Seti 39 TL, Telefon Taşıyıcı Spor Kol Bandı 49 TL, Çene Egzersiz Aleti 24,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta cuma günü Züccaciye ve mutfak eşyaları kapsamında; Glass in love Gold Bitki Çayı ve Kahve Demliği 159 TL, Borosilikat Yazılı Fincan Seti 109 TL, Borcam Baton Kek Kalıbı 49,50 TL, Paşabahçe Diamond Kulplu Bardak 49,50 TL, Piaşabahçe Limon Sıkacağı 32,50 TL, Lav Tokyo Meşrubat Bardağı 39,50 TL,

Lav Tokyo Su Bardağı 39,50 TL, Lav 400 cc Kilitli Saklama Kabı 25 TL, Lav 800 cc Kilitli Saklama Kabı 45 TL, Lav 1200 cc Kilitli Saklama Kabı 55 TL, Lav 1900 cc Kilitli Saklama Kabı 75 TL, Desenli 510 cc Meşrubat Bardağı 14,50 TL, 2 Litre Kilitli Saklama Kabı 21,50 TL, Mesajlı Cam Kupa 21,50 TL, Temizlik Seti 75 TL, Mutfak Gereçleri 24,50 TL, Çekmece İçi Kaşıklık 19,50 TL, Sıvı Sabunluk 39,50 TL, Çerezlik Seti 99 TL, Boyalı Limon Şekilli Kase 16 cm 14,50 TL gibi fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM 14 Ekim 2022 aktüel ürünler kataloğunda spor giyim kapsamındaki ürünlerde; Slazanger Kapüşonlu Sweatshirt 149 TL, Slazanger Paça Yırtmaçlı Tayt 129 TL, Scuba Tek Alt Eşofman 149 TL, Kapüşonlu Sweatshirt 159 TL, Spor Ayakkabı 269 TL, Columbia Kol Saati 449 TL, Polosmart WSSW10 Akıllı Bileklik 125 TL, Kapüşonlu Kadife Spor Takım 175 TL, Lifestyle Airmax Taban Çocuk Ayakkabı 119 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta çocuklar hazırlanan oyuncak ve eğitici ürünlerde Piccolo Mondi Parmak Kukla 39,50 TL, Piccolo Mondi Soft Oyuncak Atış Seti 229 TL, Piccolo Mondi Soft Küp Seti 69,50 TL, Manyetik Eva Dart 29,50 TL, Manyetik Aktivite Seti 54,50 TL, Küvette Bebek 49,50 TL, Pritik Statik Tahta 59,50 TL, Kalpten Kalbe Çiz ve Boya Kitapları 12,50 TL, Karma Hikaye Kitapları 17,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

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