BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 1 Ağustos 2023 aktüel ürünler raflarda!

BİM 1 Ağustos 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Temizlik ve hijyen, Takı ve Kişisel Bakım grubunda harika ürünler var. Bim aktüel ürünler kataloğunun 1 Ağustos 2023 Salı kampanya listesinde Yüz Bakım Maskesi, Led Mumlu Dekoratif Fener ve hazır soslar uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 1 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunuldu. BİM'de bu hafta Kişisel Bakım Ürünleri, Bujiteri, İç Giyim, Bisküvi ve İçecekler Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kişisel bakım ürünleri, Kişisel Bakım Ürünleri, Takı ve Aksesuar, İç Giyim, Hazır Gıdalar ve Soslar, Atıştırmalıklar grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Rexona Roll-On 55 TL, Casilli Dantelli Slip 25 TL, Golden Rose Oje 22,50 TL, Naturalove Saç Fırçası 45 TL, Lipz Lip 15 ml Balm 28,50 TL, Shela 100 ml Parfüm 59,75 TL, Golden Rose Maskara 58,50 TL, Golden Rose Lip Gloss 52,50 TL, Axe 200 ml Deodorant 82,50 TL, Wilkinson Tıraş Bıçağı 22,75 TL, Casilli Dantelli Kaplı Bralet 95 TL, Naturalove Led Işık Zinciri 69 TL, Comfort Family Patik Çorap 12 TL, Naturalove Makyaj Fırça Seti 95 TL, Sempatic Renkli Pelüş Taç 19,50 TL, TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Angie 150 ml Vücut Spreyi 32,50 TL, Naturalove 2'li Cımbız Seti 29,75 TL, Sempatic Renkli Pelüş Toka 19,50 TL, Naturalove 3'lü Kıskaç Toka 22,50 TL, Silver Rose Kağıt Yüz Bakım Maskesi 8,75 TL, Naturalove Led Mumlu Dekoratif Fener 199 TL, Naturalove Led Mumlu Dekoratif Fener 159 TL, Çift Taraflı Kaş Şekillendirme Fırça Seti 28,75 TL'den yer alıyor.

1 Ağustos MİM kataloğunda; Naturalove Kapaklı Oval Kontür Fırçası 59,50 TL, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 43,50 TL, Naturalove Ponponlu Silikon Sırt Çantası 69,50 TL, Sempatic Kedi Temalı Kutulu Renkli Toka Seti 39,50 TL, Dream Air 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 52,50 TL, L'oreal Paris Age Perfect 50 ml Yaşlanma Karşıtı Nemlendirici Krem 85 TL

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Heinz 245 gr Acı Sos 28,50 TL, Heinz 1000 gr Ketçap 44,50 TL, Yayla 250 gr Maş Fasulyesi 9 TL, Yayla 250 gr Keten Tohumu 9 TL, Heinz 230 gr Burger Sos 28,50 TL, Heinz 250 gr Barbekü Sos 28,50 TL, Yayla 400 gr Maş Fasulyesi 12,50 TL, Naturalove Daire Model Metal Fotoğraf Çerçevesi 99,75 TL olarak müşteriye sunulacak.

Torku 6×180 ml Süt Çeşitleri 34,50 TL, Bifa Escape 150 gr Mix Kraker 7,50 TL, Barilla 500 gr Bukle Makarna 17,50 TL, Barilla 500 gr Midye Makarna 17,50 TL, Danone 1 Litre Laktozsuz Süt 19,75 TL, Yayla 250 gr Siyez Bulgur Çeşitleri 9 TL, Torku 3×83 gr Tam Çikolatalım 19,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında; Yayla 400 gr Haşlanmış Börülce 12,50 TL, Sek 150 gr Taze Peynir Çeşitleri 19,50 TL, Eti 8×61 gr Sade Kremalı Bisküvi 32,50 TL, Eti 369 gr Bisküvi Sultani Burçak 21,50 TL, Wasa 275 gr Sade Gevrek Ekmek 35,50 TL, Barilla 500 gr Deniz Kabuğu Makarna 17,50 TL, Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 87,50 TL, Salina 500 gr Tuzluklu İyotlu Sofra Tuzu 9,75 TL,

Yayla 400 gr Meksika Fasulyesi Çeşitleri 12,50 TL, Bifa Keks 180 gr Tiramisu Aromalı Mini Kek 15,50 TL, Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 135 TL, Eti Burçak 4×100 gr Limonlu Kremalı Bisküvi 27,50 TL, Yayla 250 gr Greçka & Siyah Pirinç & Börülce Çeşitleri 12,50 TL, Bifa 240 gr Sütlü Çikolata & Kakaolu Damla Pasta Bisküvi 16,50 TL olarak raflarda yerini alacak.