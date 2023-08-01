ŞOK'un 2-8 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünlerde ev tadilatları kapsamında; Akülü avuç taşlama, kırıcı-delici ve darbeli matkap seti gibi aletler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; JCB markalı Elektrikli El Aletleri, Elektrikli Ev Ürünleri, New Balance markası ile Spor Ayakkabılar, Tekstil ve Giyim ile Temel ihtiyaç grubunda indirimli ürünler dikkat çekiyor. İşte ŞOK'ta haftanın fırsatları

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK'un bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta 2-8 Ağustos günleri için hazırlanan katalogta New Balance marka spor ayakkabılar, Bisikletler ve Akülü Arabalar, Tekstil ve Giyim, kişisel bakım, temizlik ve hijyen ürünleriyle Temel ihtiyaç grubunda özenle seçilmiş muhteşem fırsat ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK 2 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; Rokkie 16 Jant Çocuk Bisikleti 1499 TL, Rokkie 20 Jant Çocuk Bisikleti 1599 TL, Pilsan Spark 6V ATV 1299 TL, Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 2999 TL, Elektronik pedal 21 farklı dikiş ve dekoratif desen ilik açabilme özellikli Singer Tradition Dikiş Makinesi 2599 TL fiyatlarıyla müşterileri karşılıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamirat aletleri grubunda; JCB Avuç Taşlama 1799 TL, JCB SDS Plus Kırıcı-Delici 4799 TL, JCB Sunta Kesme Makinesi 4699 TL, JCB 18V Bez Çantalı Tek Akülü Avuç Taşlama 5499 TL, JCB 18 V Bez Çantalı Tek Akülü Kırıcı-Delici 7999 TL, JCB 12 V Bez Çantalı Çift Akülü Matkap 3599 TL, JCB 18 V Bez Çantalı Tek Akülü Darbeli Matkap 5499 TL, JCB 18 V 2.0 AH Lion Batarya 1499 TL, JCB 18 V 6.0 AH Lion Batarya 3199 TL, JCB Dekupaj 2999 TL, JCB Dikdörtgen Bez Çanta 799 TL, JCB Bez sırt Çantası 1299 TL, JCB Bez Çanta 499 TLTL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 2 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğundaki indirim fırsatlarında bu hafta Tekstil ve Giyim kategorisinde; Kadın Terlik Aksesuarlı 54,95 TL, Örgü Bantlı Kadın Terlik 54,95 TL, Kadın Terlik 69,95 TL, Kadın-Erkek Çift Toka Terlik 139 TL, Kız-Erkek Çocuk Sandalet 69,95 TL, Kız-Erkek Çocuk Terlik 59,95 TL, Koza 120×180 cm Outdoor Halı 249 TL, Koza 80×150 cm Outdoor Halı 169 TL, Kadın Pijama Takımı 139 TL, Krinkıl Kumaş Kadın Şort 69,95 TL, Kadın Atlet 49,95 TL, Dantelli Bralet 89,95 TL, Dantelli Slip 21,95 TL'den yer alıyor.

Ayrıca ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde; Normal fiyatı 134,90 TL olan Finish Bulaşık Makinesi Tablet Çeşitleri 80 TL, Normal fiyatı 28,50 TL olan Lio 400 gram Kokteyl Yeşil Zeytin 24 TL, Normal fiyatı 24 TL olan Ülker 170 gram Rulokat 17 TL, Normal fiyatı 84,90 TL olan Pınar 4×1 litre %1 Yağlı Süt 68 TL, lik indirimli fiyatları ile sizlere sunulacaklar.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 1 Ağustos 2023 aktüel ürünler raflarda!