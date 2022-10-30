BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 1 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 1 Kasım 2022 aktüel kataloğu yayınlandı. Kasım ayının ilk kataloğunu çıkarab BİM'de bu hafta; Soslu piliç kanat, salata sosları, ton balığı, reçel çeşitleri ve organik bakliyat çeşitlerinde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta dondurulmuş ürünler satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 1 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 1 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Gıda, hijyen ve atıştırmalık grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, ızgara/tost makinesi ve blender set ürünlerinden oluşan Fakir 4'lü Çeyiz Seti 2299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca hobi ve seracılık ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kağıt Ürünleri, Dondurulmuş ürünler, Reçel Çeşitleri, Organik Bakliyat grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. 1 Kasım BİM Aktüel kataloğunda organik bakliyatlar öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM 1 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda Damak 70 gr Tablet Çikolata Çeşitleri 16,50 TL, Nesquik 335 gr Muzkare&Çilekkare Lezzeti 29,50 TL, Nesquik 180 ml 6'lı Kakaolu Süt 35,50 TL, Gong Pops 80 gr Baharat Çeşnili Mısır Patlağı 10,50 TL, Gong Pops 80 gr Peynir Acılı Mısır Patlağı 10,50 TL, Burçak 3×91 gr Çörek Otlu Tuzlu Bisküvi 17,50 TL,

Burçak 3×91 gr Zeytinli Tuzlu Bisküvi 17,50 TL, Eti Cin 325 gr Çilek Soslu Bisküvi 14,50 TL, Eti Cin 325 gr Portakal Soslu Bisküvi 14,50 TL, Burçak 4×100 gr Limonlu Kremalı Bisküvi 23,50 TL, Burçak 4×100 gr Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi 23,50 TL, Burçak 4×100 gr Sütlü Kakao Kremalı Bisküvi 23,50 TL, Burçak 4×100 gr Sütlü Kremalı Bisküvi 23,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; %25 şekeri azaltılmış Andros 310 gr Vişne Reçeli 22,50 TL, Andros 310 gr Kayısı Reçeli 22,50 TL, Andros 310 gr Çilek Reçeli 22,50 TL, Vegan Orvega 330 gr Kakaolu Fındık Kreması 32 TL, %100 yer fıstığı Patisswiss 330 gr Kakaolu Yer Fıstığı Kreması 39,50 TL, Patisswiss 330 gr Ballı Yer Fıstığı Kreması 39,50 TL fiyatıyla datışa sunulacak.

BİM 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunda; Ekmecik 400 gr Fesleğenli Erişte Çeşitleri 15,50 TL, Ekmecik 400 gr Pancarlı Erişte Çeşitleri 15,50 TL, Ekmecik 400 gr Domatesli Biberli Erişte Çeşitleri 15,50 TL, Chef Seasons 260 gr Salata Sosu Fransız Usulü & Sezar Sos 17,50 TL, Patissviss 40 gr Proteinli Hindistan Cevizi Kaplı Bademli Gofret Topları 9,50 TL, Patisswiss 80 gr Antep Fıstıklı Beyaz Çikolatalı Kurutulmuş Çilek Draje 24,50 TL, Dr. Oetker 315 gr Karamel Trileçe 27,50 TL, Dr. Oetker 315 gr Hindistan Cevizli Trileçe 27,50 TL, Tire Organik 1 Kg Kırmızı Mercimek 32,50 TL, Tire Organik 1 Kg Nohut 32,50 TL'den yer alacak.

Bim Aktüel Ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor.

Bu Salı BİM'de; Erpiliç 1000 gr Sosşu Piliç Kanat 42,50 TL, Süperfresh 3×75 gr Ton Balığı 45,50 TL, Dardanel 185 gr Mısırlı Fasulyeli Ton Balığı 22,50 TL, Erbasea 500 gr Sardalya Fileto 28,50 TL,Lezita 720 gr Cheddar Dolgulu Piliç Köfte 42,50 TL, Pefetto 700 gr Pizza 69,50 TL, Süperfresh 1 Kg Çıtır Çubuk Patates 44,50 TL,

Fish Point 500 gr Halka Kalamar 55 TL, Fish Fish Kayıkçı Delüks 500 gr Karides 49,50 TL, Peynirli ve Ispanaklı Çıtır Toplar 29,50 TL, Işıl 750 ml Doypack Sıvı Sabun 15,75 TL, Bulut 1200 ml Doypack Yumuşatıcı 25,50 TL, Blueme Nature 8'li Tuvalet Kağıdı 22,75 TL, Blueme Nature 6'lı Havlu Kağıt 25 TL'den Bim Marketin indirim reyonlarında yer alacak.