ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 2 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK 2 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta TV Ünitesi 799,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Köşe koltuk, emaye çaydanlık ve tencere, Arzum kahve makinesi yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Alpina 3'lüCam Ankastre Set 2.299 TL, Viapot Toprak Güveç Tencere 49,95 TL, 6'lı Viapot Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 29,95 TL, Hoffman Koçerol 69,90 TL, Hoffman Aile Çaydanlık 199 TL, Hoffman Çelik Tencere 149 TL ve Hoffman Güveç Seti 199 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 2 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde işlemciler ve bilgisayar ekipmanları yer alıyor. 16 GB DDR4 Ram ve 520 GB SSD diskli FreeDos işletim sistemli Gamers Arena Sangal Hell AMD Ryzen Gaming PC 7899 TL, 16 GB DDR4 Ram ve 520 GB SSD diskli FreeDos işletim sistemli Gamers Arena Sangal The Myth AMD Ryzen Gaming PC 13999 TL, 16 GB DDR4 Ram ve 520 GB SSD diskli FreeDos işletim sistemli Gamers Arena Sangal Pro AMD Ryzen Gaming PC 15999 TL,

Samsung 24″ Full HD AMD Freesync Curved Monitör 2299 TL, VievSonic 24″ Full HD FreeSync Premium Curved Gaming Monitör 3099 TL, Performax Baltazar RGB Gaming Kulaklık 229 TL, Inca RGB Gaming Klavye+Mouse Set 279 TL, Phılıps True Wireles Kulaklık 699 TL, FSP Line İnteractive UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 949 TL, Classone Zaino Su Geçirmez Notebook Sırt Çantası 189 TL'den yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak eşyaları grubunda ise; Esse Ultimate Emaye Kırmızı Çaydanlık 299 TL, 26 cm Esse Ultimate Emaye Derin Tencere 299 TL ve Arzum Okka Minio Jet Beyaz Türk Kahvesi Makinesi 499,90 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK 2 Kasım kataloğunda ayrıca; Paşabahçe markalı 3'lü Nova Su Bardak 49,95 TL, Paşabahçe Villa Patisserie 99,95 TL, 3'lü Nova Meşrubat Bardak 52,95 TL, 1000 cc Kilitli Saklama Kabı 84,95 TL,365 cc Kilitli Saklama Kabı 365 cc 32,95 TL ve 6'lı Linka Çay Bardağı 54,95 TL fiyatla yer alıyor.

Ayrıca; Kristal Kapaklı Çelik Saklama Kabı 59,95 TL, Bee Home Çift Renk Küçük Kaydırmaz Tepsi 29,95 TL, Ayaklı Meyvelik 99,95 TL, Ceviz Kıracak 39,95 TL, Fındık Kıracak 24,95 TL, Vakumlu Saklama Kabı 19,95 TL, 1450 cc Borcam Kapaklı Yuvarlak Tencere 79,95 TL, Borcam Kırmızı Kapak Yuvarlak Tencere 59,95 TL ve Midi Borcam Çeşitleri 49,95 TL, Keramika markalı 26 cm Ege Servis Tabak 34,95 TL, 20 cm Ege Pasta Tabak 24,95 TL, 9 cm Zeus Kupa 16,95 TL ve 11 cm Lina Çerezlik 14,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta mobilya kapsamındaki ürünlerde; Evdemo Anatolia Gri Köşe Koltuk Takımı 3299 TL, TV Ünitesi 799,90 TL, Berceste Vestiyer Portmanto 679,90 TL, Bonelegant 3'lü Ahşap Saksı Standı 99,90 TL, 18 MM Mdf den imal edilmiş olan Bonelegant Ahşap Çocuk Basamağı 129,90 TL, Bonelegant Ahşap Hayalet Çoklu Kitaplık 259,90 TL, Gürgen ağacından imal edilmiş Bonelegant Elit Ahşap Havluluk 99,90 TL, 2 adet çekmeceli Bonelegant Safir Çok Amaçlı Ahşap Çekmeceli Raf 479,90 TL,

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 1 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu Esse Emaye Utimate Kırmızı Çaydanlık 299 TL, Esse Emaye Ultimate Derin Tencere 299 TL, Kristal Kapaklı Çelik Saklama Kabı 59,95 TL, Bee Home Çift Renk Küçük Kaydırmaz Tepsi 29,95 TL, Ayaklı Meyvelik 99,95 TL, Ceviz Kıracak 39,95 TL, Fındık Kıracak 24,95 TL, Vakumlu Saklama Kabı 19,95 TL, Borcam Kapaklı Yuvarlak Tencere 79,95 TL, Borcam Kırmızı Kapak Yuvarlak Tencere 59,95 TL, Midi Borcam Çeşitleri 49,95 TL,

ŞOK aktüel kataloğunda yer alan mutfak eşyaları kapsamındaki ürünlerde; Arzum Okka Minio Jet Beyaz Türk Kahve Makinesi 499,90 TL, Keramika Ege Servis Tabak 34,95 TL, Keramika Ege Pasta Tabak 24,95 TL, Keramika Zeus Kupa 16,95 TL, Keramika Lina Çerezlik 14,95 TL olacak.

Ayrıca Şok'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere özel seçili ürünlerinde normal fiyatı 50,25 TL olan Lipton İce Tea Şeftali Şekersiz İçecek 27 TL, Normal fiyatı 55 TL olan Aytaç 220 gr Fermente Sucuk 34 TL, Normal fiyatı 33 TL olan Sleppy 2×70 Extra Islak Havlu 20 TL,

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 6x330 ml Lipton Ice Tea Şeftali Şekersiz 27 TL, 220 gram Aytaç Fermente Sucuk 34 TL ve 2x70'li Sleepy Extra Islak Havlu 20 TL olacak.