A101'de bu hafta neler var? 3 Kasım A101 kataloğu 2022

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Kasım A101 kataloğunda bu hafta; Elektrikli Ev Aletleri, Motosiklet ürünleri, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ve Giyim ürünleri ve Çok amaçlı Ev Eşyaları yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2'li 119,95 TL ve Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 179,95 TL'den satılacak. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte 3 Kasım A101 kataloğu 2022

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Toshiba markalı televizyonlarda, Arzum marka küüçük ev aletlerinde, Kiwi marka mutfak aletlerinde sürpriz indirimler var.

3 Kasım A101 kataloğu 2022 içerisinde yer alan başlıca elekrtronik ürünler sırasıyla şu şekilde: 4K Smart Tv özellikli, dahili wifi, dahili uydu alıcılı, wirelles display, Exxen, Prime video, Youtube ve Netflix gibi uygulamaları ile dikkat çeken Toshıba 55″ Uyltra HD Smart TV 1,799 TL, Dahili uydu alıcılı Toshıba 43″ Ultra HD Smart TV 5,499 TL, Samsung 40″ Full HD Smart TV 5,999 TL,

6,53 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli Redmi 9C Cep Telefonu 2,999 TL, Piranha Bluetooth Klavye 149 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 69,95 TL, Piranha Akıllı Bileklik 99,95 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 89,95 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 1.099 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüelde bu hafta Beyaz Eşya grubunda SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 4,699 TL, SEG 4 Program, 13 kişilik bulaşık yıkama kapasitesine sahip SEG Bulaşık Makinesi 3,999 TL, Flavel 6 KG Çamaşır Makinesi 3,799 TL olacak.

A101 kataloğunda 1 sayfayı kaplayan motosiklet ürünlerinde ise; Universal Motosiklet Çantası 199,95 TL, Universal Motosiklet Sele Kılıfı 19,95 TL, Universal Motosiklet Brandası 119,95 TL, Balaklava 19,95 TL, Reflektörlü Motorcu Bel Çantası 79,95 TL, Neopren Yüz Maskesi 29,95 TL, Motosiklet Kilidi 179,95 TL fiyatıyla motosiklet kullanıcılarının alımına sunulacak.

A101'de bu hafta Elektrikli Ev Aletleri kapsamındak, ürünlerde; Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 299 TL, Aprilla Su Dalgası Maşası 249 TL, Kiwi Çelik Kettle 189 TL, Kiwi Tost Makinesi 299 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 399 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 239 TL, Fakir Trella Mr Chef Multi Blender Set 599 TL, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 469 TL olacak.

Züccaciye ve Mutfak eşyalarında ise; LAV Katlı Cam Sunumluk 45 TL, Desenli Cam Kupa 8,95 TL, Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 89,95 TL, Üç Ayaklı Cam Kase 7,50 TL, Pompalı Termos 169,95 TL, Hobby Life Bardak 5,50 TL,

Hobby Life Kayık Tabak 5,50 TL, Hobby Life Kase 5,50 TL, Hobby Life Erzak Kabı 19,95 TL, Nofrost Saklama Kabı 8,95 TL, LAV Saklama Kabı 16,50 TL, LAV Saklama Kabı 9,95 TL, Ottima Kulplu 6'lı Çay Bardağı 49,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünler katalıoğunun ev tekstili ürünlerinde ise Legend Lux Torba Yaylı Yatak 2.490 TL, Tek Kişilik Baza & Başlık Set 1.990 TL, Therapy Süngerli Yatak 699,90 TL, Dynamic Yaylı Yatak 799,90 TL, Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 299 TL, Pamuklu TV Battaniyesi 59,95 TL, Tek Kişilik Pamuk Nevresim Seti 219 TL,

Silk&Blue Bay Yarım Fermuar Polar Üst 109 TL, Silk&Blue Bayan Yarım Fermuar Polar Üst 109 TL, Bayan Jakarlı Yatak 59,95 TL, Bay Desenli Kazak 59,95 TL, Penti Bayan Termal Tayt 49,95 TL, Penti Bayan Termal Külotlu Çorap 49,95 TL, Silk&Blue Bayan Desenli Sütyen-Slip Takım 79,95 TL fiyatla yerini alacak.