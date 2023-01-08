BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 10 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 10 Ocak 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu salı temizlik ürünleri, Reçel ve Marmelatlar, kahvaltılık ürünler, Hazır Gıdalar, Soslar ve iç giyim kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Marmara birlik 950 g doğal siyah zeytin 54,50TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 10 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan iç giyim ürünlerinde; Tutku Erkek Boxer 35 TL, Casilli Pop-Up Slip 79 TL, Sporcu Büstiyeri 49,90 TL, Elite Life Kadın Crop 49 TL, Tutku Erkek V Yaka Fanila 49 TL, Elite Life Straplez Büstiyer 39 TL, Elite Life Kadın Sporcu Taytı 79 TL, Tutku Kadın Ribana Bato Tutku 21 TL, Tutku Kadın Ribana Atlet Tutku 35 TL, Comfort Family Kışlık Çorap 19,75 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Comfort Family Kışlık Çorap 15,50 TL, Bolero Kışlık Çorap Lapswool 19,50 TL, Elite Life Kadın İnce Askılı Atlet 29,50 TL, Elite Life Kadın Toparlayıcı Çeşitleri 59 TL, Hot Feet Termal Çorap Hot Feet 24,75 TL, Tutku Kadın İp Askılı Çıt Çıtlı Body 37,50 TL, Elite Life Kadın Boxer – Slip Çeşitleri 22,50 TL, Tutku Erkek Açık Bisiklet Yaka Fanila 47,50 TL, Elite Life Kadın Agraflı Bel Toparlayıcı 54,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Temizlik ve Hijyen grubundaki ürünlerde ise; Hyper Hypo Ultra 3 Kg Çamaşır Suyu 36,50 TL, Bind Activit 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 9,75 TL, Bind Activit Bulaşık Makinesi Kokusu 9,75 TL, Bind Activit 75 ml Bulaşık Makinesi Kapsülü 75 TL, Kağıt 10'lu Tabak 8,50 TL, Ecco 200'lü Peçete 11 TL fiyatla raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun 10 Ocak Salı günü için hazırlanan kataloğunun ikinci sayfasında ise; Serel 500 gr Tahin 39,50 TL, Lalin 300 gr Marmelat 19,50 TL, Tat 300 gr Kahvaltılık Sos 19,50 TL, Anavarza 200 gr Krem Bal 29,50 TL, Tat 340 gr Menemen Harcı 19,50 TL,

Koska 8×20 gr Tahin Helvası 19,50 TL, Cem 1000 gr Kırma Yeşil Zeytin 46,50 TL, Fora 175 gr Siyah Zeytin Ezmesi 16,50 TL, Tariş 640 gr Hurma Pekmez Özü 39,50 TL, Tariş 640 gr Harnup Pekmez Özü 39,50 TL, Tukaş 350 gr Acı Biber Sosu Paprika 24,50 TL, Seyidoğlu 24'lü Vişne & Çilek Reçeli 24,50 TL,

Kaanlar 450 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 64,50 TL, Dr. Oetker 177gr Pancake 134gr & Krep 17,75 TL, Marmarabirlik 950 gr Doğal Siyah Zeytin 54,50 TL, Wasa 275 gr Original Gevrek Ekmek Sade 29,50 TL, Luna 250 gr Kase Margarin Tereyağı Lezzeti 12,75 TL, Koska 400 gr Kakaolu ve Sade Tahin Helvası 49,50 TL,

Fiskobirlik Nuga 350 grSütlü Fındık Kreması 44,50 TL, Fiskobirlik Nuga 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 67,50 TL, Koska 55 gr Fındık Püreli Tahin Pekmez& Grissini 9,90 TL, Kellogg's 60 gr Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı Granola 8,90 TL fiyatla kahvaltılık ürünler grubunda satışa sunulacak.

