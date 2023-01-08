ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 11 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Modern tasarımlı Çok Amaçlı Ev Eşyaları Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Ev tekstilii, Giyim Ürünleri ve Oyuncaklar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya grubunda 5 Programlı Bulaşık Makinesi 4,699 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Asus Expert book Taşınabilir Bilgisayar 10,799 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 11 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 2.999 TL, Narenciye Sıkacağı 24,99 TL, YUI G-88 Elektrikli Gıda Paketleme Vakum Makinesi 299,90 TL. Aynalı Peçetelik 69,95 TL, Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 24,95 TL, Yapışkanlı Folyo 34,95 TL, 2'li Dikdörtgen Saklama Kabı 39,95 TL, Kiwi KAF-5535 Yağsız Firitöz 1.399 TL ve Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile züccaciye ve mutfak ürünleri satışaacak. ŞOK kataloğunda; Paşabahçe 3'lü Iconic Bardak 49,95 TL, 2'li Iconic Bardak 39,95 TL, Kulplu Yuvarlak Tepsi 69,95 TL, Plastik Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL, 6'lı Etnik Çay Seti 119,95 TL, 2400 cc Borcam Kare Tepsi 79,95 TL, 3'lü El Havlusu 19,95 TL. Sıcak Su Torbası 34,95 TL, Kidzy Oyun Hamuru Setleri 39,95 TL, NERF Elite 2.0 Tetrad 249,90 TL, Hot Wheels Mega Bloks Araçlar 139,95 TL, Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 139,90 TL ve Renkler Okulu Kitap Çeşitleri 14,99 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında beyaz eşya grubunda harika fırsat ürünleri var. Beyaz Eşya grubunda; ALTUS markası ile 3 yıl garantili Altus AL 10123D 10 Kg Çamaşır Makinesi 8,499 TL. Altus AL 9103D 9 Kg Çamaşır Makinesi 7,999 TL. Altus AL 5803 ML 5 Kg Çamaşır Makinesi 5,199 TL. Altus AL 7103D 7 Kg Çamaşır Makinesi 5,899 TL. Altus AL 7103 DS Gri 7 Kg Çamaşır Makinesi 6,899 TL. Altus AL 6103L 6 Kg Çamaşır Makinesi 5,299 TL

ŞOK'ta bu hafta yer alan Beyaz Eşya grubundaki fırsatlar bu kadarla sınırlı değil.

Şok Aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Samsung Air Wash 1400 devir 8 Kg/5Kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi 12,999 TL. Samsung 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8,999 tL. Regal 6001 Beyaz 6 Kg Çamaşır Makinesi 5,699 TL. Regal BM 411 Gri 4 Programlı Bulaşık Makinesi 6,599 TL. Altus AL 413 PS Gri 3 Programlı Bulaşık Makinesi 6,299 TL. Altus AL 434 4 Programlı Bulaşık Makinesi 5,999 TL. Altus AL 445 5 Programlı Bulaşık Makinesi 6,699 TL. Altus AL 370 A+ Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 10,499 TL olacak.

ŞOK Kataloğundaki ev tekstili kapsamındaki ürünler başlıca; Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 89,95 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 74,95 TL, Çift Kişilik Microfiber Yorgan 239,90 TL, Tek Kişilik Microfiber Yorgan 199,90 TL, Silikon Micro Yastık 49,95 TL. Gezer Kadın Peluş Gondol Terlik 59,95 TL, Gezer Kadın Kürklü Terlik 124,95 TL, Gezer Klasik Erkek Terlik 59,95 TL ve Kadın Peluş Gondol Terlik 59,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

Giyim kapsamındaki ürünlerde ise ŞOK Aktüel Ürünler incelememizde bu hafta Kadın Uyku Çorabı 19,95 TL, Kadın Fitilli Sabahlık 199,95 TL, Kadın Şardonlu Termal Tayt 34,95 TL, Kadın Çift Taraflı Şal 99,95 TL ve Kadın Eldiven 99,95 TL fiyatla geliyor.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 100 gram Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 36 TL ve 15'li Finish Quantum Max Activblu Bulaşık Tableti 45 TL indirimli fiyatla satılacak.

BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 10 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu