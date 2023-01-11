BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Ocak 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta çok amaçlı ev eşyaları, elektronik ürünler, züccaciye ve mutfak ürünleri, balık malzemeleri, bebek tekstili ve katlanabilir slikon eşyalar yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Sensörlü Şerit Led Işık, Katlanır Laptop Masası, Kazak Tüy Toplama Aleti, Pamuklu Bebek Battaniyesi, Katlanabilir Çocuk Küveti, Katlanabilir Çamaşır Selesi gibi ürünlerde indirim fırsatları var. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte BİM 13 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Dijitsu 50 inç 4K android TV 5,499 TL, ONVO markası ile 2 yıl garantili Onvo 32″ Uydu Alıcılı TV 1,999 TL'den yer alıyor.

Ayrıca QU2200 Saç Kurutma Makinesi 219 TL, Steelseries Oyuncu Mouse 595 TL, Starcom Sensörlü Şerit Led Işık 179 TL, Starcom Hareketli Süslü Mumluk 79 TL, Katlanır Labtop Masası 199 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu Cuma Bimde geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 13 Ocak Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Cam Set Üstü Ocak 1,199 TL, Ayarlanabilir zaman özelliği 2 Litre kapasiteli Kumtel Airfryer 799 TL, Tefal Termos 349 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun bu cuma için hazırlanan fırsat ürünlerinde Züccaciye ve Mutfak grubunda; Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 169 TL, Bonera Kapaklı Balık Tavası 139 TL, Benante Standlı 4'lü Tabaklı Kupa Seti 299 TL, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 125 TL, Dikdörtgen Saklama Kabı 27,50 TL, Dikdörtgen Saklama Kabı 34,50 TL, Dikdörtgen Saklama Kabı 45 TL, Saklama 4'lü Kabı 14,50 TL, Bölmeli Organizer 19,50 TL, Balık Şekilli Güveç 27,50 TL, Çocuk 2'li Çatal Kaşık Seti 54,50 TL, Ahşap Saplı Metal Mutfak Aletleri 69 TL, Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 99 TL'den satılacak.

BİM 13 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğunda dikiş malzemeleri özellikle kadın müşterileri cezbedecek.

Bu kapsamda; Tanja 3'lü Yumak 39,50 TL, Atlas 3'lü Yumak 39,50 TL, Dora 3'lü Yumak 39,50 TL, Düz ve Desenli Yazma 29,50 TL, Yazma İpi 4,75 TL, Dikiş İpliği siyah ve beyaz renk 24,50 TL, Trend Cake Batik 34,50 TL, Lasti Çeşitleri 22,50 TL, Dikiş Seti 69 TL, Dantel İpliği 29,50 TL, Perde ve Dikiş Aksesuarı 6,50 TL, Dantel Yumağı 89,50 TL, Tekstil Yapıştırıcısı 49 TL, Hobby Life Örgü Sepeti 27,50 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Bu cuma BİM'de balıkçılık malzemeleri kapsamında; NorthPasific Hobi Olta Takımı 349 TL, Olta Sehpası 149 TL, Kapitoneli Kamuflaj Avcı Yeleği 149 TL, Balıkçı Hobi Çantası 129 TL, Olta Zili 12,50 TL, Fosfor Çubuğu 2'li 5,50 TL, Balıkçı Pensesi 59 TL, Işıldak 69 TL, Çoraplı Avcı Çizmesi 149 TL, Led Işıklı Çalışma Eldiveni 69 TL, Sahte Balık Çeşitleri 22,50 TL, Polarlı Triko Bere 42,50 TL, Kamuflaj Polar Boyunluk Bere 32,50 TL olacak.

BİM 13 Ocak kataloğundaki bebek malzemeleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri ise; Bebek Nevresim Takımı 129 TL, Piccolo Mondi Lüks Minderli Mama Sandalyesi 349 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 139 TL, Pamuklu Bebek Battaniyesi 89 TL, Silikon Bebek Mama Önlüğü 49 TL, Katlanabilir Çocuk Küveti 215 TL,

Katlanabilir Maşrapa 19,50 TL, Katlanabilir Su Kovası 75 TL, Katlanabilir Çamaşır Selesi 129 TL, Nakışlı Bebek Yeleği 42,50 TL, Tekli Bebek Body 21,50 TL, Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 TL, Çocuk Çerezliği 24,50 TL, Biberon Fırçası 7,50 TL, Görme Engelli Çocuklar İçin Masal Kitapları 29,50 TL, Bebek Ağız Mendili 21,50 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Yumurta Eşleştirme Oyunu 44,50 TL, Mini Arabalar 12,50 TL, Oyuncak Soft Bebek Arabaları 39 TL, Renkli Top Yuvarlama Kulesi 39,50 TL, Geometrik Şekiller Oyunu 69 TL, Neşeli Halkalar Oyuncağı 29,50 TL, Mega Kule Oyunu 29,50 TL

Dokun Hisset Puzzle 49 TL, Piccolo Mondi Hışırtılı Bez Kitap 39 TL, Aynalı Zeka Kartları 49 TL, İlk Hayvanlarım İlk Kütüphanem 49 TL, Hikaye Kitapları 3 Boyutlu 24,50 TL, Boyama Zamanı Kitapları 22,50 TL, Dokun Hisset İlk Kitaplarım 29,50 TL fiyatla yer alacak.

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