A101'de bu hafta neler var? A101 12 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 12 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; Teknoloji ürünleri, tekstil, beyaz eşya, cep telefonu, kişisel bakım ürünleri, masa-sandalye takımı ve elektrikli ev aletleri yer alıyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta; Çelik bardak termos ve örgü malzemeleri en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101'in 12 Ocak Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler görücüye çıktı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 4 farklı televizyon, çamaşır makinesi, buzdolabı, dik süpürge, dikiş makinesi, yatak örtüsü, erkek-kadın sweatshirt, renkli çelik termos, çay ve kahve makinesi gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 Aktüel 12 Ocak kampanyasında Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi, Fakir MrChef Trella Multi Blender Set, Homend Royaltea Çay Makinesi, Kanatlı Kurutmalık, Keramika Kahvaltı Seti ve OPPO A55 Cep Telefonu haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri arasında yer alıyor.

A101 kataloğunda bu hafta 4 farklı boyut ve özellikte televizyon yer alıyor. Bu televizyonlarda; Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 8.299 TL, ONVO 53" Ultra HD Android Smart Led Tv 5.499 TL, HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 3.999 TL ve ELTON 32" Uydu Alıcılı Led Tv 2.199 TL fiyattan satışa sunulacak.

A101'de bu hafta beyaz eşya kapsamında 2 ürün yer alıyor. SEG SRF 2832/ST 283 Buzdolabı 4.899 TL ve SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 4.399 TL'den satılacak.

A101'in 12 Ocak Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta kişisel bakım ve elektronik grubunda; Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 579 TL, Homend Royaltea Çay Makinesi 499 TL, Kiwi Filtre Kahve Makinesi 239 TL, Fakir MrChef Trella Multi Blender Set 749 TL, Kiwi El Mikseri 169 TL, Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 279 TL, Aprilla Kartuş Ağda Isıtıcı 79,95 TL, Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 549 TL olarak müşterinin beğenisine sunulacak.

Elektronik ürünlerin devamında ise OPPO A55 4/128 GB Cep Telefonu 5.399 TL, Samsung Trio 500 Smart Klavye 439 TL, WD 2 TB Harici Hard Disk 1.199 TL ve GoSmart Dual USB Kablo 21,95 TL fiyatla yer alıyor.

A101'de bu hafta için hazırlanan mutfak ürünleri ve fiyatları başlıca şu şekilde: Termos 79,95 TL, Çelik Termos Bardak 179,95 TL, Kahve Bardağı 5,95 TL, Kahve ve Süt Köpürtücü 34,95 TL, Antik Kase 2'li 34,95 TL, Saklama Kabı Çeşitleri 9,95 TL, Süzgeç 3'lü 79,95 TL, Trend Uzun Saklama Kabı 19,95 TL, Yuvarlak Mikrodalga Tencere 3'lü 39,95 TL, Paşabahçe Saklama Kabı Seti 5'li 119,95 TL, Kütahya Porselen Kupa 19,95 TL, Kütahya Porselen Çerezlik 19,95 TL, Karma Plastik Ürünler 11,95 TL, Keramika Kahvaltı Seti 19 Parça 249,95 TL, Baharatlık ve Limon Sıkacağı 9,95 TL, Desenli Su Şişesi 22,95 TL, Yağlık Çeşitleri 22,95 TL, Tuzluk Çeşitleri 7,50 TL.

A101'de bu perşembe; Masa Takımı 1.899 TL, Kanatlı Kurutmalık 159,95 TL, Ütü Masası 279,95 TL, Silikon Mandal 10'lu 16,50 TL, 3 Basamaklı Metal Merdiven 319,95 TL, Kirli Çamaşır sepeti 99,95 TL, Sıcak Su Torbası 39,95 TL, Organizer Sepet 22,50 TL, Çamaşır Sepeti 49,95 TL, Gırgır 8,50 TL'den satılacak.

Ayrıca araç ve motosiklet sahipleri için; Araç İçin -30 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 37,95 TL, Araç İçin -21 Derece Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 34,95 TL, Araç İçin -36 Derece Radyatöe Antifrizi 3 Litre 67,95 TL, Universal Motosiklet Sele Kılıfı 21,95 TL, Universal Motosiklet Brandası 129,95 TL, Neopren Yüz Maskesi 29,95 TL olacak.

Tekstil ve giyim ürünlerinde ise; Çift Kişilik Fonksiyonlu Yatak Örtüsü Yorgan ve Yastık Kılıfı Seti 599 TL, Bayan Desenli Süpersoft Tek Alt 89,95 TL, Bayan Süpersoft Tek Alt 99,95 TL, Knup Bay Yün Görünümlü Tam Fermuarlı Sweatshirt 189 TL, Knup Bayan Yün Görünümlü Tam Fermuarlı Sweatshirt 179 TL, Silk&Blue Bay Soket Çorap 5'li 49,95 TL'den satılacak.