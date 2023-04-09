BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 11 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Nisan 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta; İçerisinde 3 farklı boy bulunan Agu bebek bezleri 162,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 11 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Düğme detaylı bralet, boxer, ribana atlet, ve yaka fanila, ip askılı çıtçıtlı body, ribana bato gibi iç çamaşırı ürünlerinde de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda hijyen ürünleri, kişisel bakım ve çorap gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Elite Life Kadın İnce Askılı Atlet 35 TL, Comfort Family Çocuk Patik Çorap 28 TL, Elite Life Kadın Toparlayıcı Çeşitleri 65 TL, Bolero 2'li Kadın Bambu Patik Çorap 26 TL, Tutku Kadın İp Askılı Çıt Çıtlı Body 39,50 TL, Bolero 2'li Erkek Bambu Soket Çorap 36 TL, Bolero 2'li Çocuk Bambu Soket Çorap 24 TL, Doremi Dikişsiz Örme Yüksek Bel Tayt 99 TL, Comfort 5'li Family Kadın -Erkek Soket Çorap 39,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda; Kanz Islak Havlu 13,50 TL, Bolero Bambu Boxer 50 TL, Tutku Erkek Boxer 39,50 TL, Esda Store Organizer 45 TL, Bolero Bambu Hipster 50 TL, Lionesse Saç Fırçası 27,50 TL, Tutku Erkek V Yaka Fanila 49 TL, Casilli Lazer Kesim Slip 29,75 TL, Tutku Kadın Ribana Atlet 39,50 TL, Tutku Kadın Ribana Bato 22,50 TL, Casilli Düğme Detaylı Bralet 69 TL'den yer alacak.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; DP Şampuan 34,50 TL, Oral-B Diş Fırçası 24,50 TL, Agu Baby Bebek Bezi 162 TL, Parex Bulaşık Fırçası 14,75 TL, Blume 200'lü Peçete 23,50 TL, Blume 12'li Kağıt Havlu 79 TL, Energizer 8'li İnce Pil AAA 45 TL, Domestos 2'li Wc Blok 29,50 TL,

Dushy 1000 ml Duş Jeli 29,25 TL, Peros 12 Kg Toz Deterjan 189 TL, Komili 4 Litre Sıvı Sabun 42,50 TL, Energizer 8'li Kalem Pil AA 45 TL, Queen 20'li Desenli Peçete 8,50 TL, Derby Nemlendirici Krem 24,50 TL, Colgate 75 ml Diş Macunu 28,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında; Derby Tıraş Sonrası Balsam 28,50 TL, Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit 99 TL, Derby Yüz ve Sakal Bakım Yağı 32,50 TL, Soda 500 gr Plus Çamaşır Sodası 19 TL, Cire Aseptine Ayak Bakım Kremi 29,50 TL, Macromax 10'lu Renkli Temizlik Bezi 25 TL, Blume 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı 95 TL,

Shine 1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 22,75 TL, Domestos Ultra 5 Litre Çamaşır Suyu 69 TL, Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 33,50 TL, Domestos 1500 ml Yüzey Temizleyici 32,50 TL, Derby Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 24,50 TL, Cire Aseptine 200 ml Prebiyotikli Krem 27,50 TL, Bioprof Bitkisel İçerikli Pişik Önleyici Krem 32,50 TL, Mr. Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 78,50 TL, ABC 2700 ml Narin ve Yünlüler Sıvı Deterjan 59,50 TL, Marc Express 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 24,75 TL olarak raflarda yerini alacak.

Saç fırçası 27,50 tl olarak 6 parça organizeri ise 45 tl olarak sizlerle olacak. Toparlayıcı çeşitleri ve ince askılı atlet ürünleri uygun fiyatıyla bu hafta salı itibarıyla satışa çıkacak. Çocuk patik çorap 28 TL fiyata sahip olarak satılırken erkek beşli soket çorap 39,50 tl kadın beşli soket çorap isi yine aynı fiyatla yani 39,50 tl olarak sizlerle olacak.