ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 12 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde bahçe ve kamp ürünleri ve mop çeşitleri dikkat çekiyor. ŞOK 12 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; İkili banyo havlu takımı, banyo paspas takımı ve kişisel bakım ürünleri yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; 3,5 lt toz hazne kapasitesi ve hepa filtresi özellikleriyle cyclonic elektrikli süpürge 1.249 TL fiyatla yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Aktif denge kontrollü, dijital göstergeli Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 8899 TL, Hoover 5 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 12 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.249 TL, Mr.Knife Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi 119,90 TL, Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 29,95 TL, Vücut Analiz Baskülü 159,90 TL fiyatla yer alıyor.

Bu hafta ŞOK'ta Wiami Yağ Ölçer Akıllı Baskül 399 TL, Wiami Akıllı Robot Süpürge 6999 TL, Dokunmatik ekranlı NPO Airfryer 1799 TL, Npo Düzleştirici ve Kırışık Giderici Taşınabilir Dikey Ütü 679 TL, Asus Notebook 9499 TL, Mercusys Menzil Genişletici 239 TL, S-Link Kameralı Akıllı Kapı Zili 949 TL'den satışa sunulacak.

Rattan Desenli Kollu Sandalye 99,95 TL, Rattan Desenli Büyük Tabure 34,95 TL, Rattan Desenli Masa 449,90 TL, Katlanır Yatak 699,90 TL, Wexta ABS Büyük Boy Valiz 599,90 TL, Wexta ABS Orta Boy Valiz 499,90 TL, Wexta ABS Kabin Boy Valiz 349,90 TL, Valiz İçi 3'lü Organizer Set 69,95 TL,

ŞOK 12 Nisan 2023 kataloğundaki kamp malzemeleri kapsamında; XL Kamp Sandalyesi 379,90 TL, Kamp Taburesi 49,95 TL, Lüks Mangal 149,90 TL, Büyük Izgara Teli 49,95 TL, 2 kg Bio Mangal Kömürü 58,50 TL, Çöp Şiş 100'lü Paket 10,95 TL, Futbol Topu 99,95 TL olarak satışa sunulacak.

Çok amaçlı ev eşyaları grubunda ise; Çöp Kovası 129,90 TL, Slim Elbise Askısı 9'lu Adet 29,95 TL, Kapı Arkası Askılık 24,95 TL, Spor Ayakkabı Yıkama Filesi 14,95 TL, Ütü Masası Kılıfı 37,95 TL, Figürlü 10'lu Mandal 19,95 TL, Smart Deterjan Hazneli Süngerlik 34,95 TL, Temizlik Kovası 44,95 TL, Titiz ürünlerinde Ne Alırsan 13,95 TL, Hazneli Klozet Fırçası 32,95 TL, Fitlli 2'li Banyo Paspas Takımı 129,90 TL, Banyo Havlusu 2'li Takım 99,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Şok 1 Mart 2023 kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta temizlik aparatları kapsamında Duş Başlığı Seti 39,95 TL, Sillgech Superbright Cam Mopu 99,95 TL, Sillgech Superbright Sprey Mop 129,95 TL, Sillgech 360 Smart Spim Mop 119,90 TL, Sillgech Flat Saplı Gırgır Seti 84,95 TL, Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 164,90 TL, Sillgech Tombul Cam Sil 19,95 TL, Ayaklı Fırça Faraş Seti 54,95 TL, Pamuk Moplu Cam Silecek 59,95 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.