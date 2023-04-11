BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; %100 pamuk nevresim seti, Elektronik Su Pompası, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge, Otomatik Türk Kahve Makinesi ve Çelik Kettle gibi fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma AMD Reyzen işlemcili 8 GB DDR4, ve 256 GB SSD diskli HP Notebook 9999 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? BİM 14 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu fırsat ürünleri nelerden oluşuyor? İşte haftanın aktüel ürünleri

BİM 14 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Elektronik ve Teknoloji ürünler, Elektrikli Ev ürünleri, Tekstil ve Giyim, Züccaciye, Mutfak, Oyuncak ve Mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim kapsamında fırsat ürünleri yer alıyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 14 Nisan Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Dahili uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetoothlu, android V11, 1.5 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı, exxen, youtube, netflix ve prime video uygulamaları ve Android özellikli 2 yıl garantili Dijitsu 43 İnç UHD Android Led TV 3999 TL, Polosmart Akıllı Saat 2599 TL, Polosmart Wirelles Mouse 59 TL, Polosmart Katlanabilir Tablep ve Bilgisayar Tutacağı 59 TL, Polosmart Akım Korumalı 3 USB ve 3 Priz 139 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerin başında; AMD Reyzen işlemcili 8 GB DDR4, ve 256 GB SSD diskli HP Notebook 9999 TL fiyatıyla geliyor. Ayrıca; HP Tanklı 516 A10 Yazıcı 3,999 TL, HP 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası 399 TL, HP Bluetooth Wirelles Klavye 399 TL, Çift simli, yüz tanıma ve parmak izi okuyuculu 64 GB hafıza ve 3 GB ram kapasiteli Casper VİA V30 Cep Telefonu 3,599 TL fiyattan satılacak.

BİM'de elektronik ürünler bu kadarla da bitmiyor. Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3399 TL, Çift Başlıklı Doğrayıcı 329 TL, Keysmart Baskül 155 TL, Keysmart Saç Şekillendirici 249 TL, 2 yıl garantili olarak satışa sunulacak Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 1,799 TL, Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 499 TL, Sunny Çelik Kettle 199 TL, Elektronik Su Pompası 59 TL, Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 449 TL, Phılıps Saç Şekillendirici 279 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Bu cuma BİM'de Oyuncak grubunda Eğitici ve öğretici özellikleri ile muhteşem ürünler yer alıyor. Pilsan Bilgi Çarkı 159 TL, Canım Ailem Kutu Oyunu 69 TL, LC Taşıyıcı Tır 149 TL, Futbol Oyunu 69 TL, Böcek Arabalar 2'li 22,50 TL, Oyuncak Diş Doktoru Seti 29,50 TL, Lia Bebek 59 TL, Kinetik kum 24,50 TL, Pilli Tren 59 TL, Animasyon Balon Seti 19,50 TL olacak.

Bim Aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Kiğilı Dynamic Erkek Gömlek 199 TL, Erkek Kot Gömlek 189 TL, Erkek Kot Şort 129 TL, Mutfak Önlüğü 79 TL, Amerikan Servis 42,50 TL, Erkek İnce Kot Pantolon 159 TL, Kadın İnce Kot Pantolon 149 TL, Kadın Kot Ceket 225 TL,

Kadın Kot Gömlek 169 TL, Kadın Kapri Kot Pantolon 139 TL, Kadın Kuşaklı Kot Pantolon 189 TL, Kadın Düğmeli Kot Etek 169 TL, Seyahat Çantası 289 TL, Kadın Kapitone Omuz Çantası 189 TL, Tablet & Portföy Çanta 89 TL, Laptop Çantası 169 TL, Çift Kişilik Patchwork Nevresim Seti 199 TL, Flanel Yastık Kılıfı 2'li 42,50 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda bu hafta; Bernardo 16 Parça Porselen Yemek Takımı 699 TL, Glass in love Cam Kase 89 TL, Meşrubat 6'lı Bardak Seti 109 TL, Cam 6'lı Kase 99 TL, Su 6'lı Bardağı 99 TL, Kahve Yanı 6'lı Su Bardağı 69 TL, Cam Kurabiyelik 69 TL, Cam Peçetelik 24,50 TL, Cam Dondurma Tatlı Kasesi 39,50 TL, Chef Pro Wok Tava 129 TL, Sütlük 27,50 TL olacak.

BİM'de mutfak ihtiyaçları kapsamında; Elektronik Su Pompası 59 TL, Porselen 6'lı Pasta Tabağı 169 TL, Tulu Porselen 2'li Kahve Fincan Takımı 79 TL, Cam Renkli Şekerlik 44,50 TL, Berlin Düdüklü Tencere Seti 429 TL, Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL, Turşuluk 21,50 TL, Zeytinlik 27,50 TL, LAV Kapaklı Saklama Kabı 16,50 TL, Yuvarlak Emaye Tepsi 55 TL, LAV 6'lı Lal Çay Bardağı 65 TL, Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 29 TL, Poşet 6'lı Klips 10 TL, Renkli Çerezlik 15 TL'den satılacak.

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