A101'de bu hafta neler var? A101 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El Alatleri ve Hıravat, Tadilat ve Tamirat, Bahçe ve Balkon, Kamp ürünleri, Giyim ve çok amçalı ev eşyaları yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Homend Yağsız Fritöz AirFryer 1.499 TL fiyattan satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 13 Nisan Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, Fon Perde, pike, halı, Balkon Bahçe ve Kamp ürünlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 65″ Ultra HD Smart TV 12199 TL, Dahili uydu alıcılı, exxen, youtube, netflix, ve premio video smart uygulamalı, 3 yıl Vestel servis garantili ücretsiz montaj avantajlı ile Toshıba 50″ Ultra HD Smart TV 7399 TL ve Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 3799 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 6.5″ ekran, 4 GB Ram, 128 GB hafızaya sahip Reeder S19 Max Cep Telefonu 3199 TL, Wimdows 11 işletim sistemli 4 GB Ram ve 128 SSD diskli Lenovo Notebook 5499 TL, WD 2TB Harici Harddisk 1199 TL, Hı-Level 64GB Usb Bellek 89,95 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise; 1000 devirli SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 6899 TL, Leke tutmayan İnox 6 programlı, zaman erteleme, çocuk kilidi su taşma emniyeti, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG Bulaşık Makinesi 6899 TL, Leke tutmayan inox gövde yapısı çit kapılı, nem kontrollü sebzelik 471 litre net hacimli SEG İnox No-Frost Buzdolabı 12199 TL, Flavel Büro Tipi Buzdolabı 2899 TL, Teka servis güvencesi ile 2 yıl garantili Thor İnox Ankastre Set 7599 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; Homend Yağsız Fritöz AirFryer 1.499 TL, Homend Handmaid El Blender Seti 499 TL, Kiwi Çay Makinesi 499 TL, Aprilla Saç Kurutma Makinesi 219 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 259 TL, Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 399 TL, Homend Toastbuster Tost Makinesi 639 TL, Aprilla Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 29,95 TL, Arzum Practical Dik Süpürge 699 TL, Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 459 TL, Homend Foodrunner El Mikseri 259 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; 26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 2.199 TL, Roboom Büyük Boy ABS Valiz 649,95 TL, Roboom Orta Boy ABS Valiz 549,95 TL, Roboom Kabin Boy ABS Valiz 349,95 TL, JUNO Erkek Çift Toka Terlik 44,95 TL, JUNO Cırtlı Kadın Terlik 39,95 TL, Cambu Renkli Sıvı Sabunluk 29,95 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 22,50 TL,

Ahşap Figürlü Kapı Stoperi 8,95 TL, Plastik Elbise 6'lı Askı 19,95 TL, Dekoratif Duvar Saati 89,95 TL, Toka ve Taç Çeşitleri 6,95 TL, Plastik Masa 499,95 TL, Plastik Bahçe Sehpası 54,95 TL, Plastik Tabure 34,95 TL, Gölgelikli Salıncak 999 TL, Plastik Sandalye 89,95 TL, Katlanabilir Kamp Sehpası 199 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 49,95 TL, Kafa Lambası 14,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

AA101 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Zebra 150×200 cm Stor Perde 329 TL, Dilimli 150×200 cm Stor Perde 239 TL, Örme Pano Fon Perde 79,95 TL, Güneşlik Perde 109 TL, Pileli Örme Perde 259 TL, Kadife Kaymaz Salon Halısı 449 TL, Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 289 TL, Tek Kişilik Baskılı Pike 119 TL,

Çift Kişilik Baskılı Pike 149 TL, Kaymaz Taban 2'li Banyo Klozet Takımı 109 TL, Bürümcük Sandalye Kılıfı 24,95 TL, Sofra Bezi 19,95 TL, Nakışlı Waffle Mutfak Peçetesi 17,95 TL, Silk&Blue Bayan Sıfır Kollu Kaprili Pijama Takımı 119 TL, Silk&Blue 5'li Bayan Patik Çorap 39,95 TL, Silk&Blue 2'li Çocuk Soket Çorap 17,95 TL, Silk&Blue 5'li Bay Patik Çorap 39,95 TL, Çizgili El ve Yüz Havlusu Seti 49,95 TL olacak.

A101'de bu hafta bizleri çok sayıda Balkon Bahçe ve Kamp ürünleri karşılıyor. Kiwi Salınımlı Yağmurlama Sistemli Bahçe Fıskiyesi 149,95 TL, Kiwi Sekiz Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 99,95 TL, Kiwi Kazıklı Bahçe Fıskiyesi 29,95 TL, Erinöz Alya Alüminyum Oturma Grubu 7.999 TL, Erinöz Morus Salıncak 3.999 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL,

Manuel 2 Kişilik Kamp Çadırı 399,95 TL, Manuel 4 Kişilik Kamp Çadırı 449,95 TL, Otomatik 4 Kişilik Kamp Çadırı 629,95 TL, Kiwi Teleskopik Uzun Çit Kesme-Dal Budama Makinesi 1.099 TL, Kiwi Çit Budama Testeresi 549 TL, Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 299,95 TL, Piranha 110 Parça Hobi Seti 349,95 TL, Piranha Benzinli Tırpan 1.399 TL olarak satışa sunulacak.

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