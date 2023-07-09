BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 11 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Temmuz 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta Haftanın Önerileri etiketli ürünleri devamında Kişisel Bakım ve Hijyen, Bebek Bezleri, Kahvaltılık, Sos Çeşitleri ve Temel ihtiyaç grubunda harika ürünler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 11 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünler kataloğunda iç giyim ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Yarım yağlı büyük boy tost peyniri, Büstiyer-Şort Takımı, Uzaktan Kumandalı RGB Şerit Led uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Kişisel bakım, hijyen ve temizlik ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünlerinde bu hafta; Doa Yüzey Temizleyici 15 TL, Maylo Dev Kağıt Havlu 45 TL, Alo 8 Kg Toz Deterjan 169 TL, Çocuk Köpük Sabun 14,50 TL, The Eco Gang Diş Fırçası 35 TL, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 99 TL, The Eco Gang 40'lı Diş İpi 35 TL, Sleepy 50'li Islak Havlu 16,50 TL, Çıngıraklı Bebek Çorabı 27,50 TL, Macromax Saplı Ovma Teli 15 TL, Elite Life Kadın Dizüstü Tayt 45 TL, Yarım Destekli Taşlı Sütyen 109 TL, Power Aks 1000 ml Yağçöz 22,50 TL, Naturalove Bebek Çerçevesi 49,50 TL, Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 39,50 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu Salı BİM'de indirim reyonunda; Bolero Kadın Dantelli Suba Çorap 10,75 TL, Molped 16'lı Hijyenik Ped Süpernight 35 TL, Comfort Family Kadın Kaşkorse Atlet 49,50 TL, Kadın Slip 22,50 TL, Tenis 5'li Çorap 45 TL, Gece Lambası 27,50 TL'den yer alacak.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Hyper Hypo 3 Kg Ultra Çamaşır Suyu 39,50 TL, Sofia 3 Katlı Parfümlü 8'li Tuvalet Kağıdı 34,50 TL, Porçöz 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 25 TL, Cif Krem 1500 ml Temizleyici Amonyaklı 49,50 TL, Power 1000 ml Aks Kireç ve Pas Çözücü 22,50 TL, Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 192,50 TL, K2r 10'lu Çamaşır Renk Koruyucu Mendil 19,50 TL, Porçöz 400 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 25 TL, Mr. Green 2'li Pelüş Mikrofiber Temizlik Bezi 19,50 TL, Fairy Platinum Plus 75'li Bulaşık Makinası Tableti 269 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak diğer ürünler devamında; İçim Kefir 28,50 TL, Sek Bardak Ayran 2,75 TL, İçim 400 gr Labne 39,50 TL, Tat Kornişon Turşusu 17,50 TL, Mezzet Meze Çeşitleri 14,50 TL, Superfresh Çıtır Toplar 29,50 TL, Dardanel Tonla Ton Balığı 39,75 TL, Tukaş Bezelye Konservesi 24,50 TL, Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 95 TL, Unlux 540 gr Ekmek Lavaş 17,50 TL, Yalçınkaya 200 gr Pul Biber 29,50 TL, İçim 1 Litre %0,5 Yağlı Süt 14,50 TL, Kent Boringer Harç Çeşitleri 7,50 TL, Karlıdağ 500 gr Topak Tereyağ 89 TL, Kent Boringer Tavuk Bulyon 15,50 TL,

Seres Gourmet Sos Çeşitleri 24,75 TL, İçim 1750 gr Az Yağlı Yoğurt 39,75 TL, Pınar 200 gr %18 Yağlı Krema 16,50 TL, İçimino 6×180 ml Kakaolu Süt 34,50 TL, Şitoğlu Geleneksel Çilek Reçeli 39,75 TL, Tamek 700 gr Domates Salçası 29,75 TL, Balcı 850 gr Petek Süzme Çiçek Balı 49 TL, Banvit 170 gr Piliç Sucuk Yarım Ay 19,75 TL, Teksüt 1000 gr Tam Yağlı Kaşar Peyniri 155 TL,

Tat Sıkı Dostlar Ketçap Mayonez Seti 44,50 TL, Sana 4×250 gr Margarin Tereyağı Lezzeti 49 TL, Bahçıvan 1000 gr Tam Yağlı Tost Peyniri 139 TL, Ekici Tam Yağlı Lokum Kıvamında Beyaz Peynir 27,50 TL, Gündoğdu 1200 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 155 TL, Marmarabirlik Marbir Yağlı Salamura Doğal Siyah Zeytin 79,50 TL olarak raflarda yerini alacak.