ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 12 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde bahçe ve kamp ürünleri ve mop çeşitleri dikkat çekiyor. ŞOK 12 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; Yüksek performansı ve kullanım kolaylığıyla Electolux Elektrik Süpürgesi, 3.649 TL fiyatla yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; Sinbo Toz Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.299 TL, Arzum Dik Süpürge 699 TL, Jetsil Microfiber Takım Mop Uzayan Sap 79,95 TL, Sillgech Superbright Cam Mopu 119 TL ve Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 149 TL fiyatla yer alıyor.

Bu hafta ŞOK'ta Casati Atlantis Tavan Boyası 17,5kg 239 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Casati Atlantis silikonlu iç cephe boyası özel kum beji/ay tozu ise 199 TL olarak sunuluyor. Dyo Dyonem ve Dyo Hobilux boya da sırasıyla 279 TL ve 199 TL'den satışa sunulacak.

Boya işleri için kullanışlı ürünler de mevcut. Plastik saplı kestirme fırçası 2 numara 9,99 TL, 2,5 numara 11,95 TL ve 3 numara 12,95 TL fiyatlarıyla sunuluyor. Saplı rulo 10cm 11,95 TL, saplı rulo 20cm ise 19,95 TL fiyatlarıyla müşteriye sunulacak.

ŞOK 12 Temmuz 2023 kataloğundaki tekstil ve giyim ürünleri kapsamında; Kadın Düğmeli Pijama Takımı 149 TL, Kadın Lazer Kesim Dikişsiz Slip 27,95 TL, Kadın Ribanalı Slip 2'li 44,95 TL, Kadın Ribanalı Bato Slip 2'li 49,95 TL, Kadın Simli Terlik 69,95 TL, Kız / Erkek Çocuk Sandalet 69,95 TL, Kız / Erkek Çocuk Terlik 59,95 TL, Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL, Erkek Terlik / Sandalet 89,95 TL, Erkek Boxer 44,95 TL ve Erkek Polo Yaka T-Shirt 119 TL olarak satışa sunulacak.

Çok amaçlı ev eşyaları grubunda ise; Silikon Mandal 10'lu 22,95 TL, Jeo Set Tablet Mop Seti 149 TL, İkili Havlu Tutucu 19,95 TL, Merdiven 349 TL, Klozet Kapağı 79,95 TL ve Masajlı Duş Başlığı Seti 79,95 TL, 4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 39,95 TL, Sürgülü Duş Seti 119 TL, Ayaklı Fırçalı Lüks Faraş 44,95 TL, Smart Deterjan Hazneli Süngerlik 39,95 TL, Mikrofiber Cam Mopu 79,95 TL, Plastik Fırça 44,95 TL, Uzayan Saplı Araba Fırçası 59,95 TL ve Attlas Fayans Kesme 349 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ev eşyaları grubunda banyo ve tuvalet alanları için çeşitli ürünler bulunuyor. Klozet kapağı 79,95 TL, masajlı duş başlığı seti ve 4 fonksiyonlu platin mafsallı duş seti 39,95 TL, Sürgülü duş seti ise 119 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

BİM 11 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var? Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta temizlik malzemeleri kapsamında arasında mikrofiber cam mopu 79,95 TL, Awion Rio spreyli süngerli camsil 34,95 TL ve Awion Duo deterjan hazneli camsil 54,95 TL, Plastik fırça 44,95 TL ve uzayan saplı araba fırçası 59,95 TL,

Ev tadilatında ise Attlas fayans kesme 349 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu hafta ŞOK'ta ayrıca, "Ne Alırsan" adet fiyatı 12,95 TL'den oluşan 8 farklı ürün seti ve 4+1 merdiven 349 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 400 gram Pınar Labne 39 TL, 2x140 gram Superfresh Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 57 TL, 6x200 ml Coca Cola 58 TL, 960 ml Vernel Max Yumuşatıcı Çeşitleri 32 TL ve 810 gram Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 17 TL olacak.