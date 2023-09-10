BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 12 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 12 Eylül 2023 aktüel kataloğu ile indirim reyonlarında yer alacak kampanya ürünleri belli oldu. BİM 12 Eylül aktüel kataloğunda bu hafta; Süt ve Süt Ürünleri, donuk ürünler, bisküvi çeşitleri, zeytinyağlı ton balığı ve aromalı içecekler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte haftanın aktüel ürünler

BİM 12 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü; Kişisel Bakım Ürünleri, Takı ve Aksesuar, Temizlik ve Hijyen, İç Giyim ve Bebek Bakım Ürünleri, Buhurdanlık seti, mum, tuvalet kağıdı, selpak havlu, makyaj malzemeleri, cilt temizleme ürünleri ve Kadın-Erkek parfümü gibi ürünler yer alıyor. Peki bu salı BİM'de başka neler var? İşte aktüel ürünler kataloğundaki ürünler ve fiyatları

BİM 12 Eylül Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Tresan Tonik 75 TL, Nivea Tonik 54,50 TL, RBL El Kremi 18,75 TL, Dream Air Mum 59 TL, Tresan Şampuan 88,50 TL, Golden Rose Oje 24,50 TL, RBL Saç Maskesi 44,50 TL, RBL 15 ml Lip Balm 24,50 TL, Claderm Kil Maskesi 6,75 TL,

Aqua Di Polo 50 ml Parfüm 80 TL, Nivea Nemlendirici Krem 72,50 TL, Dream Air Buhurdanlık Seti 125 TL, Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi 69,25 TL, Ekomis Konfor Sünger 16 TL, Nivea Micellar Water 69,50 TL, Golden Rose Maskara 69,50 TL, Mara 50 ml Kaş Waxı 37,50 TL, Golden Rose Kalem Ruj 62,50 TL, RBL El ve Vücut Losyonu 37,50 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğu ürünlerinin devamında; Box-Up Masaüstü Ayna 39,50 TL, Üstün Dokuma Yüz Kesesi 19,75 TL, Üstün Dokuma Banyo Kesesi 29,50 TL, Angie Nemlendirici Masaj Yağı 59,50 TL, London Thomas 2'li Mandal Toka 35 TL, Belinno 6'lı Deluxe Kağıt Havlu 39,50 TL, Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 32,50 TL,

Yumoş 1200 ml Konsantre Yumuşatıcı 55 TL, Porçöz 2 Litre Kireç Ve Pas Çözücü 49,75 TL, Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 14,75 TL, Su Hayat Özel Disney Karakterli 330 ml 5 TL, Belinno 32'li Deluxe Tuvalet Kağıdı 139,50 TL, Neutrogena 200 ml Yüz Temizleme Jeli 59,75 TL, Naturalove Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti 69,75 TL, Comfort Family Meyve Nakışlı Renkli Çorap 65 TL, Rituel De Beaute Jel Göz Altı ve Dudak Maske Seti 49,75 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM'de bu salı süt ürünleri kapsamında; Dost %1.2 2 Litre Yağlı Ayran 29,75 TL, İçim 1750 gr Az Yağlı Yoğurt 47,50 TL, Sek 180 ml Yarım Yağlı Sade Süt 5,50 TL, Sek 1 Litre Süt 21,90 TL, Sek 300 ml Naneli Ayran 6,50 TL, Sek %0,5 1 Litre Yağlı Süt 16,90 TL,

Torku 6×180 ml Kakaolu Süt 36,50 TL, Ozmo 4×23,5 gr Tahıl Patlaklı Çikolata 25,50 TL, Fiskorella 200 gr Kakaolu Fındık Kreması 15 TL, Nesquik 420 gr Çikolatalı İçecek Tozu 59,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

12 Eylül BİM aktüel kataloğunun indirimli ürünleri devamında; Fiskokrem 200 gr Sütlü Fındık Kreması 15 TL, Eti Cin 3×114 gr Portakal Jöleli Bisküvi 23 TL, Danette 8×100 ml Çikolatalı Puding 55,50 TL, Tadelle 3×30 gr Çikolatalı Fındıklı Bar 29,50 TL, Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 199 TL, Teksüt 1000 gr Tam Yağlı Kaşar Peyniri 179 TL,

Kalite Tonla 3×75 gr Zeytinyağlı Ton Balığı 47,50 TL, Haribo 400 gr Yumuşak Şeker Parti Paketi 37,50 TL, Aknaz 1000 gr Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 145 TL, Bebelac Gold 350 gr Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 115 TL, Centro 12×20 gr Sütlü Kakao Kremalı Fındıklı Gofret 24,50 TL'den satılacak.

BİM'de ayrıca; Bella Natura 150 ml Organik Hindistan Cevizi Yağı 38,50 TL, Eti Burçak 3×82 gr Kakao Kremalı &Yulaflı Bisküvi 21 TL, Beşler 180 gr Dana Sucuk 39,75 TL, Chef Seasons Sos Çeşitleri 26,50 TL, Mixmey 6×20 gr Meyve Bar 39,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.