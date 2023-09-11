ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Elektrikli Ev aletleri, Elektrikli Kişisel Bakım Ürünleri, Ev Eşyaları, Hurç Çeşitleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1499 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 13 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Sinbo 8604 Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1499 TL, 5 bar buhar gücüne sahip, yapışma kaplama tabana sahip Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2499 TL, Kesintsiz buhar, 1500 watt güce sahip olan, kilitli açma kapama düğmeli Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 13 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde çok sayıda kişisel bakım kapsamında Elektrikli El Aletleri yer alıyor.Fakir Lexus Sakal Şekillendirme Cihazı 299 TL, Paslanmaz çelik bıçaklı, koruyucu kapaklı, 2 yıl garantili Mr.Knife Burun Kılı Alma Cihazı 39,95 TL, Mr.Knife Şarjlı Saç Sakal ve Favori Düzeltme Makinesi 139 TL, Awox Dijital Desenli Baskül 139 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Kurutmalık 239 TL, Pastel Renk Ütü Masası 399 TL, Bee Home Katlanır Kova 99,95 TL, Bee Home Katlanır Sele 149 TL, Slim Moblen 9'lu Askı 39,95 TL, Kapı Arkası Askısı 49,95 TL, Bulaşık Altlığı 69,95 TL, Tel Başlı Fırça 19,95 TL, Bulaşık Matik ve Fırça 59,95 TL, Tel Başlı Fırça 19,95 TL, Süper Emici Özellikli 2'li Yedek Mob 44,95 TL, Kaymaz Raf Örtüsü 89,95 TL, Sillgech Compact Tablet Mop Black Edition 199 TL, Sillgech Superbright Sprey Mop 199 TL, Emboss Banyo Paspas Seti 215 TL, Sillgech 360 Smart Spim Mop 179 TL, Triton Mop Set 399 TL, Kristal Vantuzlu Paspas 59,95 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK'ta bu hafta başlayacak olan ve 20 Eylül tarihine kadar satışa sunulacak olan ürün fırsatları bu kadarla sınırlı değil. Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 99,95 TL, Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu 89,95 TL, Jüt Çok Amaçlı Kutu 89,95 TL, Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL, Dolap Düzenleyici 4 Bölmeli 69,95 TL, Pencereli Baskılı Hurç 49,95 TL, Halat Kulplu Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL, Halat Kulplu Baskılı Mega Hurç 49,95 TL, Halat Kulplu Baskılı Midi Hurç 39,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta büyük indirimlerle alabileceğiniz ürünlerin devamında; Akordiyon M Çekmece – Dolap Düzenleyici – 17,95 TL, Akordiyon S Çekmece – Dolap Düzenleyici 15,95 TL, Baza Altı Baskılı Maxi Hurç 44,95 TL, Baza Altı Baskılı Mega Hurç 49,95 TL, Baza Altı Baskılı Midi Hurç 39,95 TL, Yucca Tek Göcdeli Salon Çiçeği 149,90 TL, Çiçek Toprağı 10 litre 16,95 TL, Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59,95 TL, Clear 14'lü Yumurtalık 69,95 TL, Clear M Organizer 42,95 TL, Clear L Organizer 54,95 TL, Clear Organizer Şişe 39,95 TL, Retro 10 litre Sepet 49,95 TL, Retro 5 litre Sepet 35,95 TL, Lavabo Yanı Organizeri 29,95 TL olacak.

ŞOK'ta ayrıca kış hazırlıkları kapsamında Domates ve biber salçası için gerekli ürünler indirimli fiyatlarla satılacak.

Kışlık yapımı kapsamında; Kapaksız kavanoz 1000cc 8,50 TL, 660cc kavanoz 7,50 TL, 425cc kavanoz 6,50 TL, 300cc kavanoz 5,95 TL fiyatla satışa sunulacal. Ayrıca kavanoz süsleme seti 59,95 TL, 10lu kavanoz kapağı 19,95 TL, Sarımsak 64,95 tl/kg, Turşuluk kornişon 19,90 TL, turşuluk jalapeno biber 29,90 TL, Beyaz lahana 9,90 TL/kg, Limon 19,90 TL, havuç 13,90 TL, Anadolu Mutfağı salamura tuzu 3kg ürünü 19,90 TL'den %15 indirimle 16,90 TL'ye iniyor. Anadolu Mutfağı limon tuzu 50gr ise 5,95 TL'den raflara giriyor. Bizim Vatan turşu yap 3 lt ürününde 29,90 TL fiyatla Şok 13 Eylül 2023 listelerinde bulunuyor.

BİM 12 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu 2lt Bizim Vatan üzüm sirkesi ise 24,50 TL'den sizlerle olacak. Harvest kavanoz 5000cc ürününde 99,95 TL fiyat bulunuyor. Şok Aktüel listelerinde Harvest kavanoz 3000cc 89,95 TL, 2000cc ise 79,95 TL'den satışa çıkıyor.

Şok 13 Eylül 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında kasa arkası fırsatlarda Normal fiyatı 139,90 TL olan Tahsildaroğlu 500 gram Lokum Kıvamında Klasik İnek Beyaz Peynir 79 TL, Normal fiyatı 60 TL olan Nestle 12'li Sütlü çikolatalı Gofret 39 TL, Normal fiyatı 76,50 TL olan Fuse Tea 4×1 litre Şeftali 60 TL, Normal fiyatı 121 TL olan Solo 16'lı Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 69 TL, Normal fiyatı 139,90 TL olan Duru 3 litre Sıvı Sabun 61 TL, lik indirimli fiyatları ile satışa sunulacak.