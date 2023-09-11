14 Eylül A101 kataloğundaki aktüel ürünler indirim reyonlarında yerini aldı. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; 6 farklı boyut ve özellikte televizyon, Inox buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi ile beyaz ankastre set yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta ayrıca; Portatif Buharlı Kırışık Giderici 459 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında yer alıyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 14 Eylül A101 kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 14 Eylül Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Kamp ve Piknik Ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Ofis Koltuğu ve Çalışma Masaları, Teknoloji Ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Mobilya, Ev Tekstili, Giyim, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda sürpriz indirimler var.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 6 farklı boyutta ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; 4K Ultra HD, alıcılı, Exxen, Youtube ve Netflix gibi prime video uygulaması ile Toshiba 65″ Ultra HD Smart TV 17,499 TL, Toshiba 58″ Ultra HD Android TV 12,999 TL, Toshiba 50″ Ultra HD Smart TV10,499 TL, Philips 55″ UHD Smart Led TV 18,999 TL, ONVO 50″ Ultra HD Smart Led TV 9,199 TL, ONVO 32″ HD uydu Alıcılı Led TV 3,099 TL fiyattan satılacak.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri kapsamında; 3 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Tecno Spark Go 2023 Cep Telefonu 3,999 TL'den satışa sunulacak.

A101 14 Eylül 2023 aktüel kataloğunun ilk sayfa detayında bu haftada bizleri Teknoloji grubunda harika ürünler karşılıyor. Bu fırsat ürünlerinin devamında; Onvo 8 Litre Air Fryer 2499 TL, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 899 TL, Kiwi Mini Tost Makinesi 399 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 379 TL, Kiwi El Mikseri 239 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL olarak yer alıyor.

A101 aktüel kataloğunun Teknoloji grubunda yer almış fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil; Arzum Violaet Epilasyon Aleti 329 TL, Starcom Dijital Baskül 159 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 459 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL, Aprilla 2050 Kalın Maşa 249 TL'den satışa sunulacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda; 10 iş gününde Ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile 15 program, ön yıkama 1000 devirli SEG 9 KG Inox Silver Çamaşır Makinesi 9,499 TL, 9 programlı SEG İnox Bulaşık Makinesi 8,999 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 471 litre net iç hacimli SEG İnox No-Frost Buzdolabı 17,299 TL, Goodwest Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set 4,999 TL,

A101 kataloğunda yer alan Ev Eşyaları grubunda Ofis Bazaar Buya Fileli Çalışma Koltuğu 1490 TL, Ofis Bazaar 5 Bölmeli Kitaplık 649 TL, Ofis Bazaar Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL, Ütü Masası 349 TL, Kanatlı Kurutmalık 199 TL, Merdiven 4+1 Basamaklı 379 TL, Duş Seti 44,90 TL, Tuvalet Kağıtlık ve Askılı Banyo Rafı 99,90 TL,

Sepet ve Çöp Kovası Çeşitleri 19,90 TL, Hasır Kirli Çamaşır Sepeti 179 TL, Hasır Çamaşır Selesi 119 TL, Metaltex 2 Katlı Banyo Rafları 69,90 TL, Metaltex Düzenleyici Çeşitleri 39,90 TL, Cam Sıvı Sabunluk 32,50 TL, Magnetli Kapı Sinekliği 49,90 TL, Mermer Desenli Katlanabilir Masa 359 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 199 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri; Triathlon Işıklı Scooter 379 TL, Triathlon Maxi Işıklı Scooter 549 TL'den satılacak.

14 Eylül A101 kataloğu 2023 Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan fırsat ürünleri; Manuel Kollu Rende 199 TL, Manuel Doğrayıcı 79,90 TL, Cem Nero Krep Tava 99,90 TL, Rooc Diamond Seri Lazer Kesim Bıçak 19,90 TL, Mini Bambu Servis 2'li Tahta 49,90 TL, Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL, Bambu Sunum Seti 4 Parça 229 TL,

Hamur Leğeni 34,90 TL, Badya 29,90 TL, Borcam Kare Tepsi 109 TL, Paşabahçe Tereyağlık 39,90 TL, Paşabahçe Chroma Kulplu Bardak 2'li Set 37,50 TL, Paşabahçe Dondurmalık 2'li Set 27,50 TL, Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 129 TL, AQUAPHOR Onyx Sürahi 249 TL, AQUAPHOR Amerthyst Sürahi 149 TL, Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 29,90 TL, Kahve Tepsisi 24,90 TL'den satılacak.

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda kamp malzemeleri grubunda muhteşem fırsatlar dikkatleri çekiyor. Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL, Gölgelikli Salıncak 1199 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 139,90 TL, Kamp Yatağı 679 TL olarak karşımıza çıkıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim grubunda ise; Tek Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 229 TL, Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 289 TL, Kurulama Bezi 2'li Takım 15,90 TL, Sofra Bezi 21,90 TL, Pamuklu Desenli Paspas 79,90 TL, Pamuklu Desenli 2'li Paspas Set 189 TL olacak.

ŞOK 13 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

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