BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 15 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 15 Eylül 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta; Televizyondan cep telefonuna, Manikür Pedikür Setinden yastık kılıfına, oje kurutucudan çelik termosa varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma ayrıca kol saati ve bileklik seti dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri

BİM 15 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Beyaz Eşya, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ürünleri ve Eğitici Öğretici Oyuncak grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 15 Eylül Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; 4K ultra Hd uydu alıcılı Dijitsu 55 İnç UHD Smart TV 9999 TL, Casper Türkiye garantili çift simli, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı ve güçlü baaryası ile Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4499 TL, çift sim kartlı, 3 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı VİVO Y15S Cep Telefonu 3499 TL ve TWS Kulaklık 399 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektrikli Kişisel Bakım grubunda harika ürünler karşılıyor. Polosmart Led Işıklı Şarjlı Ayna 99 TL, Polosmart Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 99 TL, Polosmart Manikür Pedikür Seti ve Nasır Sökücü 199 TL,

Polosmart Elektronik Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 199 TL, Polosmart Tırnak Kurutucu 99 TL, Polosmart Akıllı Baskül 245 TL, Polosmart Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme Seti 99 TL, Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 179 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

15 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri elektrikli bisikletler karşılıyor. Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 16999 TL, KUBA Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11999 TL'den satılacak.

BİM 15 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor.

BİM Aktüel 15 Eylül 2023 Kataloğu ilk sayfa detaylarında yer almış fırsat ürünleri devamında Kendi kendini temizleme, 7 programlı 2 yıl garantili Dijitsu Set Üstü Bulaşık Makinesi 5999 TL fiyatıyla en çok talep gören ürün oluyor.

BİM kataloğunun cuma günü için hazırlanan indirimli ürünlerinde Beyaz Eşyalar öne çıkıyor. Davlumbaz-Fırın-Ocaktan oluşan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5699 TL, Dijitsu Tezgahaltı Buzdolabı 3299 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Range Midi Blend Blender Set 599 TL, Alpina Çelik Termos 179 TL, Alpina 3 Bölmeli Servis Tabağı 109 TL, Alpina 2'li Peynir Bıçağı 69 TL, Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 49 TL, Alpina Çay Süzgeci 59 TL, Chef's Sütlük 65 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 17,50 TL, Chef's Tekli Kavanoz Kapağı 1,25 TL, Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspası 59 TL, Naturalove Desenli Bambu Döner Tabla 179 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 21,50 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.

BİM kataloğundaki fırsat ürünlerinin devamında; Borcam 2'li Kare Tepsi Seti 199 TL, Kare Badya 29,50 TL, Dondurucu Saklama Kabı 13,50 TL, Okyanus 5'li Banyo Seti 199 TL, Desenli Kahve Bardağı 8,50 TL, Tablet Mob Temizlik Seti 109 TL fiyattan yer alıyor.

BİM'de bu hafta Oyuncak grubu fırsat ürünleri ise; Çocuk Sandalyesi 69 TL, Blok Seti 69 TL, MGS 2'li Oyuncak Araçlar 49 TL, MGS Luna Mutfak ve Yemek Seti 109 TL, Oyuncak Arazi Aracı 119 TL, LC Oyuncak Pikap 79 TL, Küre Süpriz Yumurta 59 TL, El Koordinasyon Oyunu 179 TL, Karma Hikaye ve Aktivite Kitapları 19,50 TL, Minik Rakun Hikaye Kitapları 27,50 TL, Jumbo Boyama Kitapları 27,50 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

BİM 15 Eylül Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 155 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 115 TL, Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 39,50 TL, Kadın Merserize Tişört 59 TL, İkili Havlu Seti 49,50 TL, Molinella Yastık Kılıfı 2'li 39,50 TL, Şal 44,50 TL, Eşarp 29,50 TL olacak.