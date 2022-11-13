BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 15 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 15 Kasım 2022 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Salı günü için hazırlanan BİM'de bu hafta; Kozmetik, Takı, Kişisel Bakım, gıda ve Sağlık ürünlerinde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta Takı ve aksesuarlar, İç giyim ürünleri, Kişisel bakım ve temizlik grubunda indirimli ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri...

BİM 15 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Game over yazılı joystick kulplu kupa, Shea Almond serisi vücut kremi, vücut yağı ve saç maskesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca maskara, Lip Gloss kolye, küpe, iç çamaşırı ve çorap çeşitlerinse fırsat ürünleri öne çıkıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 15 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Gıda, hijyen ve atıştırmalık grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, ızgara/tost makinesi ve blender set ürünlerinden oluşan Fakir 4'lü Çeyiz Seti 2299 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca hobi ve seracılık ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM 15 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Dost 1 Litre Salep 24,50 TL, Dost 500 ml Krema 29,50 TL, Kerem 700 gr Labne 59,50 TL, Dost 1 Litre Barista Sütü 19,50 TL, Aknaz 700 gr Tava Peyniri 44,50 TL, Dost 1000 gr Light Yoğurt 19,50 TL, Kerem 200 gr Ballı Kaymak 29,50 TL, Dost 1000 gr Laktozsuz Yoğurt 19,50 TL, Dost 500 gr Çiftlik Kolot Peyniri 64,50 TL fiyatıyla raflarda olacak.

Bim Aktüel Ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor.

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel kataloğun "Haftanın Önerileri" etiketli fırsat ürünleri devamında; Aknaz 250 gr Gurme Tulum Peyniri 34,50 TL, Dost Çiftlik 450 gr Mozarella Peyniri 59,50 TL, Aknaz 200 gr Çiftlik Rende Mozarella 34,50 TL, Aknaz Gurme 250 gr Yöresel Peynir Seti 36,50 TL, Üçköşem Cheddarlı 200 gr Üçgen Peynir 24,50 TL, Aknaz 500 gr Lokum Kıvamında Beyaz Peynir 39,50 TL, Aknaz 450 gr Gurme Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 59,50 TL fiyattan satılacak.

Casilli Sütyen 79 TL, Casilli Sütyen-Slip Takım 69 TL, Tutku Bikini Slip 12,50 TL, Comfort Family Kadın Çorap 9,50 TL, Comfort Family Erkek Çorap 12,50 TL, Penti 40 Denye Külotlu Çorap 22,50 TL, Seher Yıldızı Kadın Bato Külot 16,50 TL, Seher Yıldızı Karma Erkek Boxer 23,50 TL, Penti 40 Denye Pantolon Çorabı 12,50 TL,



Seher Yıldızı Karma Kadın-Erkek Atlet 23,50 TL, Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Çorap 7,50 TL, Golden Rose Oje 15,50 TL, Rbl 15 ml Dudak Nemlendirci 19,50 TL, Rbl 150 ml Vücut Kremi 39,50 TL, Rbl 250 ml Saç Maskesi 36,50 TL, Rbl 100 ml Vücut Yağı 39,50 TL, Golden Rose Maskara 39,50 TL, Golden Rose Lip Gloss 34,50 TL'den yer alacak.

Bu Salı BİM'de satışa sunulacak olan diğer ürünler ise; Angie 50 ml El Kremi 11,50 TL, Angie 260 ml Vücut Spreyi 36,50 TL, Dalin 300 ml Bebek Yağı 42,50 TL, Dalin 150 ml Bebek Kolonyası 27,50 TL, Dalin 200 ml Kolay Tarama Spreyi 36,50 TL,

Naturalove 10'lu Makyaj Süngeri Seti 27,50 TL, Gloss Küpe 19,50 TL, Gloss Kolye 19,50 TL, Naturalove Led Işık Zinciri 59 TL, Naturalove 330 ml Kupa 89 TL, Naturalove 5'li Metal Kutulu Makyaj Fırça Seti 59 TL, Zeka Küpü 19,50 TL, Colgate Diş Fırçası 22,50 TL'den Bim Marketin indirim reyonlarında yer alacak.