ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 16 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Teknoloji ve elektronik ürünler, Elektrikli mutfak aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak ürünleri yer alıyor. Bu hafta elektronik ürünlerle Tost Makinesi, Porselen Demlikli Çay Makinesi, Multi Blender, Elektrkli Cezveden oluşan Kütahya Porselen Elektronik Çeyiz Seti 1799 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca 3 aylık Bein Connect abonelik hediyeli Onvo 32″ Televizyon 2599 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 16 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Onvo 32″ Televizyon 2599 TL, Everest Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 119,90 TL, Everest Kablosuz Smart Tv Mini Klavye Mouse 119,90 TL, Asonic 32″-55″ Lcd Tv Askı Aparatı 89,95 TL, Asonic Hdmi 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 16 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Everest Taşınabilir Bilgisayar 9999 TL, İ5 işlemcili 8 GB Ram ve 256 SSD kapasiteli Everest Taşınabilir Bilgisayar 9,699 TL, Viewsonic Vesa Monitör 3899 TL, Havit Akıllı Saat 559 TL, Usams Kulak İçi Kulaklık 599 TL, Haki Taşınabilir Bluetooth Siyah Hoparlör 699 TL, Thermopro Endüstriyel Kızılötesi Katı-Sıvı Sıcaklık Ölçer 319 TL, Thermopro Geri Sayım Sayacı ve Dijital Saat 169 TL, Npo Citylife 16″ Notebook Sırt Çantası 239 TL'den yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan Ev ve Mutfak eşyalarında; Narenciye Sıkacağı 399 TL, Titiz Mısır Kovası 12,99 TL, Mısır Patlangacı 24,95 TL, Yer Sofrası 169,90 TL, Döküm Limon Sıkacak 69,95 TL, Döküm Sarımsak Ezici 34,95 TL, Senz Çelik Cezve 49,95 TL, Üçsan Plastik Limonluk / Meyve Sıkacağı 24,95 TL, Titiz Tezgah Üstü Çöp Kovası 29,95 TL, Soft Touch Metal Tepsi 24,95 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğunun Züccaciye grubunda bu hafta yer alan fırsat ürünleri;Paşabahçe 3'lü Linka Su Bardağı 52,95 TL, 6'lı Paşabahçe Samatya Çay Bardağı 39,95 TL, Desenli Cam Kupa 14,95 TL, Kulplu Bardak 12,95 TL, Tezgah Üstü Ketçaplık-Havluluk 99,95 TL, Metal Kaşıklık 44,95 TL, Tezgah Üstü Ahşap Havluluk 29,95 TL, Tabaklık 29,95 TL, Akdeniz Orta Boy Çaydanlık 299 TL, Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 119,90 TL, Mikser 2'li Kabı 29,95 TL, Kelepçeli Kek Kalıbı 79,95 TL, Silikon Mini Fırça 16,95 TL, Silikon Plastik Saplı Spatula 16,95 TL, Silikon 6'lı Mini Kek Kalıbı 16,95 TL, Saplı Elek 19,95 TL,

ŞOK'ta bu hafta Tekstil ve Giyim grubunda yer almış fırsatlar ise; Kadın Düğmeli Pijama Takımı 199,95 TL, Erkek Pijama Takımı 199,95 TL, Erkek kışlık Gömlek 109,95 TL, Rubenis Kadın-Erkek Şemsiye 99,95 TL, Kadın Wellsoft Kapüşonlu Sabahlık 179,95 TL, Kadın Çift Taraflı Şal 99,95 TL, Kadın Ev Babeti 24,95 TL, Erkek-Kız Çocuk Külotlu Pamuk Çorap 24,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK 16 Kasım kataloğunda ayrıca oyuncaklar yer alıyor. İşte Eğitici ve Öğretici özellikli ürünler ve fiyatları: Gokidy Melisa Mini Odam 29,95 TL, Melisa Bisikletle Gezi Seti 129,90 TL, Oyuncak Uçak 49,95 TL, Pilsan Master Transport Truck 59,95 TL, Minnak Arabalar 14,95 TL.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerde; Müslimoğlu 220 gr Fermente Sucuk 55 TL yerine 27 TL, Kellogg's Granola 50 TL yerine 29 TL, Cif Krem Amonyak-Frezyalı Müge Çiçeği 51,50 TL yerine 32 TL'den satılacak.

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