BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 18 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 18 Kasım 2022 aktüel kataloğundaki ürünler belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma Ekose desenli şal, terlik ve pijamalar yer alıyor. Dünya TV günü kapsamında Dijitsu marka 2 farklı Televizyon yer alıyor. Ayrıca TV aksesuarlarına özel indirimler de var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünlerde bu hafta okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocuklar için eğlenceli oyun çeşitleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 18 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 18 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Çok amaçlı Eşyalar, Züccaciye ve mutfak ürünleri, eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklar ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda onlarca ürün yer alıyor. BİM'de bu hafta giyim ve ev tekstili grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca Benante 7 Parça Çerezlik Seti 89 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan; Hot Wheels, Barbie, Uçar Oyuncak, TRT Çocuk gibi markaların lisanslı ürünleri yer alıyor. İşte 18 Kasım 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 18 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Dijitsu 58 İnç UHD Android TV 6999 TL, Yine 4 çekirdek işlemcili 1 GB Ram ve 8 GB hafızalı, dahili wifi, dahili uydu alıcılı Dijitsu 43 İnç Android TV 3999 TL, Starcom Dijital Saatli Sonudbar 299 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 189 TL,

Mobil uygulama üzerinden kullanım imkanı sunan Starcom Rgb Çubuk Led Aydınlatma 249 TL, House Pratik Tv Arkası renkli Led Aydınlatma 89 TL, House Pratik Tv Arkası Raf 59 TL, Polosmart Kablosuz PS4 Oyun Kolu 399 TL, Polosmart Kablosuz Kulaklık 189 TL, Polosmart HDMI Kablo 29,50 TL, Fakir Erkek Bakım seti 299 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta; Davlumbaz-Fırın-Ocak üçlüsünden oluşan 2 yıl garantili ücretsiz olarak kurulum desteği olan Kumtel Beyaz Ankastre Set 3999 TL, Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 649 TL'den satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de indirimde olacak giyim kapsamındaki fırsat ürünlerinde; Casilli Kadın-Erkek Ekose Pijama Takımı 189 TL, Erkek Ekose Kaşkol 59 TL, Erkek Bere 39,50 TL, Ekose Desen Terlik 39,50 TL, Kadın Simli Sepet Örgü Bere 29,50 TL, Kadın Kışlık Ekose Şal 99 TL, Ev İçi Örme Patik 17,50 TL, Puf 149 TL, Ekose Desenli Sandalye Minderi 24,50 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Tekstil ve Giyim grubundaki ürünler bu kadarla da kalmıyor. Casilli Kadın-Erkek Ekose Pijama Takımı 189 TL, Erkek Ekose Kaşkol 59 TL, Erkek Bere 39,50 TL, Ekose Desen Terlik 39,50 TL, Kadın Simli Sepet Örgü Bere 29,50 TL, Kadın Kışlık Ekose Şal 99 TL, Ev İçi Örme Patik 17,50 TL, Puf 149 TL, Ekose Desenli Sandalye Minderi 24,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan kataloğun Züccaciye ve Mutfak grubunda; Benante 2'li Porselen Kahve Fincanı 149 TL, Benante 7 Parça Çerezlik Seti 89 TL, Naturalove Bambu Kesme Tahtası 55 TL, Hobby Life Çekmece İçi Kaşıklık 29,50 TL, Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 29,50 TL, Casilda Home Petek Kurutmalık 49 TL, Benante 3'lü Banyo Seti 149 TL, Salata Kasesi 24,50 TL, LAV Kilitli Saklama Kabı 27,50 TL,

LAV Kilitli Saklama Kabı 800 cc 39,50 TL, LAV Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 49,50 TL, LAV Kilitli Saklama Kabı 69,50 TL, LAV Kapaklı Sürahi 49 TL, LAV 3'lü Espresso Bardağı 27,50 TL, Paşabahçe 6'lı Şelale Çay Bardağı 44,50 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 15,50 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 7,50 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 10 TL fiyattan satılacak.

Bim Aktüel 18 Kasım 2022 kataloğunda Züccaciye ve Mutfak grubunda; Benante 2'li Porselen Kahve Fincanı 149 TL, Benante 7 Parça Çerezlik Seti 89 TL, Naturalove Bambu Kesme Tahtası 55 TL, Hobby Life Çekmece İçi Kaşıklık 29,50 TL, Chef's Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 29,50 TL, Casilda Home Petek Kurutmalık 49 TL, Benante 3'lü Banyo Seti 149 TL, Salata Kasesi 24,50 TL, LAV Kilitli Saklama Kabı 27,50 TL,

LAV 800 cc Kilitli Saklama Kabı 39,50 TL, LAV 1200 cc Kilitli Saklama Kabı 49,50 TL, LAV Kilitli Saklama Kabı 69,50 TL, LAV Kapaklı Sürahi 49 TL, LAV 3'lü Espresso Bardağı 27,50 TL, Paşabahçe 6'lı Şelale Çay Bardağı 44,50 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 15,50 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 7,50 TL, Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 10 TL gibi indirimlerle satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta eğitici ve öğretici oyuncaklar ve kitaplar satılacak.

İşte bu ürünler;

Hotwheels Kamyonlar 59 TL, Barbie Öğretmen Bebek 149 TL, Lisanslı Jumbo Sürpriz Yumurta 17,50 TL, TRT Çocuk Kum Boyama Seti 65 TL, Uçar Oyuncak İnşaat Araçları 44,50 TL, Matrax Oyuncak Mini Penaltı Oyunu 39,50 TL, Bemi Kelime Oyunu 79 TL, Çıt Tak ve Mini Bloklar 34,50 TL, 500 Parça Puzzle 22,50 TL,

Kinetik Oyun Kumu Seti 39 TL, Mısır Kovası 9,75 TL, Dörtgöz Yayınları Sevimli Hayvanlar Serisi Kitaplar 12,50 TL, İş Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 17,50 TL, Çıkarım Lise TYT Soru Bankası Türkçe&Matematik 49 TL, Punch 3'lü Balon 8,50 TL, Oyuncak Top 39,50 TL.

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