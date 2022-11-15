A101 aktüel ürünler belli oldu! 17 Kasım A101 kataloğu 2022

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri görücüye çıktı. A101'de bu hafta için hazırlanan katalogta; Borcam ürünleri, LAV markalı cam ürünler, Beyaz Eşya, Mobilya, Elektrikli Aletler ve daha çok fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Moped'den düdüklü tencereye, sallanır berjerdeneşofman takımlarına varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte 17 Kasım A101 kataloğu 2022

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 17 Kasım Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta araç içi ısıtıcı kupa, moped,şemsiye, sukulent, oyuncaklar, araç için cam suyu gibi çeşitli ürünlerde sürpriz indirimler var.

17 KASIM A101 KATALOĞU 2022

A101'de bu hafta; Exxen, Youtube, Netflix gibi yüklü uygulamaları olan 3 yıl Vestel servis garantili Toshıba 55″ Ultra Hd Smart Tv 9999 TL, 4K Ultra HD Dahili uydu alıcısı wifi ve bluetoothlu Exxen, Netflix ve Youtube gibi yüklü uygulamaları ile Toshıba 50″ Ultra HD Smart Tv 6199 TL ve yine aynı özelliklerle donatılmış Hı-Level 40″ Full Hd Smart Led TV 3399 TL'den satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerin devamında; 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafıza 6.71″ ekranlı Xiaomi Poco C40 Cep Telefonu 3999 TL, Piranha Akıllı Saat 169 TL, Vestel V Tab Z1 Tablet 1.799 TL, SanDisk 64 GB USB 3.2 Bellek 119 TL, Lenovo HF130 Kulaklık 49,95 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL fiyatıyla yer alıyor.

Beyaz eşya grubunda ise; 15 programlı ve 15 dakika hızlı yıkama özellikli 1200 devirli 10 kg çamaşır yıkama kapasitesi olan SEG Çamaşır Makinesi 4999 TL, Çift kapılı, 451 litre iç hacimli, Led aydınlatmalı SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 7499 TL, 6 programlı 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli SEG BM 6001 Bulaşık Makinesi 4499 TL,Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1799 TL fiyatla sipariş bekliyor olacak.

A101 kataloğundaki elektronik ev eşyalarında; Sinbo Infrared Isıtıcı 249 TL, Singer Starlet 6660 Dikiş Makinesi 2.499 TL, Fakir Veyron Öko Cyclone Süpürge 1.499 TL, Kiwi El Mikseri 159 TL, Kiwi Elektrikli Cezve 109 TL, Aprilla Saç Kurutma Makinesi 199 TL, Kiwi Narenciye Sıkacağı 149 TL,

Kiwi Kumandalı Fan Isıtıcı 249 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 399 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 279 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL, Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 79,95 TL'den satılacak.

A101 17 Kasım kataloğunda bu hafta Tekstil ve giyim ürünlerinde; Çift Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 119 TL, Tek Kişilik Lüks Pamuklu Battaniye 95 TL, Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 94,95 TL, Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 69,95 TL, Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Yatak Alezi 99,95 TL, Bayan Çizgili Eşofman Takımı 169 TL, Silk&Blue Bay ve Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL,

Silk&Blue Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 109 TL, Silk&Blue Bayan Lastiği Yazılı Fermuarlı Büstiyer 69,95 TL, Silk&Blue Bayan Fitilli Sütyen-Slip Takım 69,95 TL, Penti Her Gün 150Den Bayan Külotlu Çorap 14,95 TL, Penti Her Gün 150Den 2'li Bayan Diz Altı Pantolon Çorabı 9,95 TL, Kız Çocuk Kırçıllı Tayt 44,95 TL, Kız ve Erkek Çocuk Kazak 49,95 TL fiyatla A101 kampanya avantajları ile satışa sunulacak.

A101'de bu hafta ev eşyaları yer alacak. Perşembe günü satışa sunulacak olan fırsat ürünleri; Volta YIDE Elektrikli Moped 19.999 TL, Apec 49.4 cc Benzinli Moped 19.499 TL, 3'lü Koltuk 1.990 TL, Moda Life Sallanır Berjer 2.490 TL, Saklama Dolabı 6 Çekmeceli 499,90 TL, Araç İçin -37 Derece Radyatör Antifrizi 3 Litre 69,95 TL, Plenty Araç İçin -21 Derece 3 Litre Antifrizli Cam Suyu 39,95 TL, Plenty Araç İçin -30 Derece 5 Litre Antifrizli Cam Suyu 44,95 TL, Araç İçi Isıtıcı Kupa Bardak 139,95 TL olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda hazırlanmış olan sayfasında; Hascevher Düdüklü Tencere 299,95 TL, Emaye Yoğurt Tenceresi 99,95 TL, Cem Nero 3'lü Tava Seti 179,95 TL, Arcopol Zelie Yemek Tabağı / Kase 14,95 TL, Borosilikat Damlatmaz Yağlık 45 TL, Bambu Kapaklı Borosilikat Kupa 24,95 TL,

Borcam 2'li Yuvarlak Borcam Seti 109,95 TL, Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 69,95 TL, Plastik Ürünler 24,95 TL, LAV 4'lü Su Bardağı 69,95 TL, LAV 4'lü Meşrubat Bardağı 69,95 TL, LAV Tatlı Kasesi 9,95 TL, Badya 29,95 TL, Pipetli Bardak 14,95 TL, Servis Gereçleri 14,95 TL, Mini El Aletleri 19,95 TL, Karma Plastik Ürünler 19,95 TL, Rakle Dekorlu Kokulu Bardak Mum 24,95 TL fiyatıyla yer alacak.

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