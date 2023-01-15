BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 17 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 17 Ocak 2023 aktüel kataloğundaki indirimli ürünler belli oldu. Her hafta salı ve cuma günleri indirim kampanyası yapan BİM'de bu hafta; SOda spreyi, sıvı sabun, kolonya, kahve ve bitki çayı eşitlerinde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta dondurulmuş ürünler satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 17 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 17 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalıklar ve hijyen grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta; Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 189 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kişisel Bakım Ürünleri, İç Giyim ve Temizlik ve hijyen ürünleri Salı gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler, Jenny & Willy Bebek Islak Havlu, Eyüp Sabri Tuncer Sıvı Sabun, Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri, Doa Leke Çıkarıcı Sprey, Herbal Essences Şampuan, Belinno Tuvalet Kağıdı, ABC Yumuşatıcı 5 Litre, Alprose Sütlü İsviçre Çikolatası, Doğadan Bitki Çayı Beyaz Çay Çeşitleri, Cif Yüzey Temizleyici Jel, Selsil Pak Köpük Temizleyici Sprey gibi fırsat ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri

Buono 48 gr Kaşık Çikolata Bitter& Sütlü Kahve Parçacıklı 12,75 TL, Patisswiss 80 gr Bitter Çikolata Kaplı Portakal Dilimi 19,50 TL, Nestle 210 gr Salep 29,50 TL, Nestle 375 gr Nesquik 34,50 TL, Vip 250 gr Filtre Kahve 32,50 TL, Mixim 220 gr İzmir Bombası 19,50 TL, Nestle 224 gr Sıcak Çikolata 29,50 TL, Mesh 16'lı Bitki Çayı Çeşitleri 17,50 TL, Shazel 200 gr Osmanlı Dibek Kahvesi 26,50 TL, Greenwood 50 gr Ihlamur Tomurcuklu 22,50 TL, Alprose 100 gr Sütlü İsviçre Çikolatası 21,50 TL, Patiswiss 35 gr Çikolata Bombası Muzlu 15,50 TL fiyattan satılacak.

Bim aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünleri devamında; Torku 45 gr Gala Gold Karamel Soslu Kahveli Mozaik Kek 4,75 TL, Fiskobirlik Nuga Çubukss Grissinili 53 gr Kakaolu Fındık Kreması 14,50 TL, Sayley 330 gr Türk Kahveli Kakaolu Fındık Kreması 37,50 TL, Bonart 100 gr Çikolata Kaplı Ceviz Draje 19,50 TL,

Buono 200 gr Çikolata Kaplı Naneli Fondan 17,50 TL, Doğadan 18'li Bitki Çayı Beyaz Çay Çeşitleri 22,50 TL, Abdullah Efendi 100 gr Türk Kahvesi Çeşitleri 16,50 TL, Haribo Kapuçino 130 gr Aromalı Chamallows 12,50 TL, Kurukahveci Mehmet Efendi 500 gr Türk Kahvesi 119,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de bu Salı Bimde indirim reyonunda Casilli Slip 25 TL, Lisanslı Yara Bandı 7 TL, Signal Diş Fırçası 12,50 TL, İpana Diş Macunu 24,50 TL, Oda 300 ml Spreyi 24,50 TL, Maxiflush 2'li Wc Blok 13 TL, Blume Cep Mendili 14,50 TL, Casilli Straplez Sütyen 99 TL, Belinno Tuvalet Kağıdı 45,50 TL, ABC 5 Litre Yumuşatıcı 52,50 TL, Boğaziçi 400 ml Kolonya 29,50 TL, Doa 1 Litre Arap Sabunu 19,50 TL, Orkid Mesane Pedi Hafif 20'li 29,50 TL, Cif 500 ml Yüzey Temizleyici Jel 17,50 TL'den yer alacak.

BİM 17 Ocak aktüel ürünler kataloğunda; Doa 750 ml Leke Çıkarıcı Sprey 22,50 TL, Herbal Essences 250 ml Şampuan 49 TL, Herbal Essences 200 ml Saç Kremi 59 TL, Pril 2,5 Kg Sıvı Bulaşık Deterjanı 58,50 TL, Paw Patrol Lisanslı Çocuk Çorabı 16,50 TL, Orkid 12'li Mesane Pedi Normal 39,50 TL, Parex 3'lü Mikrofiber Temizlik Bezi 24,50 TL,

Eyüp Sabri Tuncer 500 ml Sıvı Sabun 23,50 TL, Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 189 TL, Eyüp Sabri Tuncer 1500 ml Sıvı Sabun 49,50 TL, Jenny & Willy 3×56'lı Bebek Islak Havlu 29,50 TL, Selsil Pak 500 ml Köpük Temizleyici Sprey 27,50 TL, Jenny & Willy 5×10'lu Islak Mini Cep Mendili 12,50 TL, Rafadan Tayfa ve Elif'in Düşleri Lisanslı Çocuk Çorabı 15,50 TL'den yer alacak.