ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 18 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Beyaz Eşya, Müzik aletleri, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye ürünleri ve Eğitici özellikli Oyuncaklar ile bebekler için hazırlanmış çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik eşya grubunda WİAMİ FX-10 Siyah-Beyaz Akıllı Robot Süpürge 7,199 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Bebek Flanel (Pazen) Nevresim Seti 149,95 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 18 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Bebek Flanel (Pazen) Nevresim Seti 149,95 TL, Bebek Flanel (Pazen) Lastikli Çarşaf 69,95 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 139,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 99,95 TL, Bebek Yastık Kılıfı 2'li Set 22,95 TL, Bebek Ağız Silme Bezi 4'lü Set 21,95 TL, Bebek Yastığı 29,95 TL, Termal Çocuk Çorabı 29,95 TL, Bebek Yorgan 99,95 TL, Sherpa Bebek Battaniyesi 119,95 TL ve Wellsoft Bebek Battaniyesi 59,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde Baymak Lambert Hermatik Yoğuşmalı Kombi 12,499 TL, FujiPlus arkası ile 2 yıl garantili 9000 BTU Klima 9,499 TL, Patrix led Işıklı Insta Foto Askısı 74,95 TL, Patrix Led Ahşap Flamingo Işık Zincir 49,95 TL, Patrix Yapay Denizanası Akvaryumu 379,90 TL, Patrix Unicorn String Light 109,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile İnfinix TWS Kablosuz Bluetooth Siyah Kulaklık 259 TL, İnfinix XE21 TWS Kablosuz Bluetooth Kulaklık 259 TL, WİAMİ FX-10 Siyah-Beyaz Akıllı Robot Süpürge 7,199 TL, WİAMİ Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı 399 TL, JWIN markası ile 2 yıl garantili Kulaklık,mikrofon ve Aux girişli Classmate 61 Tuşlu Org Seti 1,899 TL, Jwın Katalanabilir ve Taşınabilir Piyano 2,999 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Şok Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çok amaçlı ürün grubunda harika ürünler var. Kendin Yap (DIY) Bulut Gece Lambası 79,95 TL, Disko Led Gece Lambası 59,95 TL, USB Led Masa Çalışma Lambası 69,95 TL, Petrix Arılı Gece Lambası 69,95 TL, Kendin Yap (DIY) Roket Gece Lambası 79,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Aktüel 18 Ocak 2023 Kataloğunda bebek eşyaları grubunda yer alan fırsatları ise; Mama Sandalyesi 239,90 TL, Fisher-Price Hayvan Temalı Dişlik 24,95 TL, Nuk First Choice Plus PP Biberon 99,95 TL, Nuk Nature Sense PP Biberon 99,95 TL, Nuk Baby Rose-Blue Silikon Emzik 49,95 TL, Soft Bebek Küveti 99,95 TL, Bebek Lazımlık 49,95 TL,

Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 149,95 TL, Sevimli Kule 49,95 TL, Yuvarlama Kulesi 49,95 TL, Eğitici Kule 39,95 TL, Sevimli Telefon 39,95 TL, Bultak Kaplumbağa 49,95 TL, Kurbağa Kule 69,95 TL, Çekiçli Bul-Tak 69,95 TL, Halkalı Araba 49,95 TL, Çıngırak 29,95 TL, İlk Yaş Yumuşak Çıngırak Top 39,95 TL, Pilsan Aktivite Oyun Masası 229,90 TL, Eğitici Klozet Kedi ve Köpek 199,90 TL olacak. Şok 18 Ocak 2023 Çarşamba tarihli kataloğu ile bu hafta içeriğinde Temel ihtiyaç grubunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.