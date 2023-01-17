A101'de bu hafta neler var? A101 19 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Teknoloji, Elektronik ürünler, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili, Giyim ve Bebek Ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Çatal-Kaşık takımından katı meyve sıkacağına, Elektrikli süpürgeden fanlı ısıtıcıya varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 19 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 19 Ocak Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 3 farklı televizyon, çKiwi Katı Meyve Sıkacağı, Akel Midi Fırın, El Blender Seti, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge, Çubuk Blender, Saç Kesme Makinesi, Mini Mutfak Gereçleri VE Kiwi Su Isıtıcı gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 4 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 7899 TL, Toshıba 50″ 4K Android TV 7199 TL. Toshıba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 3599 TL. 2 yıl Vestel servis garantili Hı-Level 55″ Ultra Hd Smart Led Tv 6299 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafıza 6.5″ ekranlı 2 yıl garantili Reeder Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 2199 TL. SanDisk 128 Gb USB Bellek 199 TL. Lenovo MF130 Kulaklık 59,95 TL. Piranha Klavye Mouse Seti 99,95 TL. Philips USB-C Şarj Kablosu 79,95 TL. Piranha Kablosuz Kulaklık 69,95 TL'den satılacak.

19 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda ise 3 adet fırsat ürünü yer lalıyor. SEG 5 KG Çamaşır Makinesi 3999 TL. Led göstergeli, 6 Programlı, 12 kişilik bulaşık yıkama kapasiteli, su taşma eminyetli, tuz ve parlatıcı göstergeli zaman erteleme, çocuk kilidi özelliğine sahip SEG Bulaşık Makinesi 4999 TL. No-frost, led aydınlatma, hızlı soğutma, nem kontrol özelliği, multi cooling teknoloji, çift kapılı 402 litre hacimli SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı 7399 TL'den sipariş bekliyor olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 499 TL. Akel Midi Fırın 749 TL. Kiwi El Blender Seti 329 TL. Aprilla Erkek Bakım Seti 239 TL. Kiwi Su Isıtıcı 129 TL. Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 949 TL. Aprilla Dijital Banyo Baskülü 149 TL. Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 439 TL. Aprilla Şarjlı Epilatör 199 TL. Aprilla Saç Kesme Makinesi 149 TL. Kiwi Kumandalı Fan Isıtıcı 249 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Çift Kişilik Yün Yorgan 399 TL. Tek Kişilik Yün Yorgan 329 TL. Yün Yastık 129 TL. Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 99,95 TL. Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 74,95 TL. Ranforce 2'li Yastık Kılıfı 39,95 TL. Kaymaz Taban 100×150 cm Çocuk Odası Halısı 139 TL,

Bayan Flanel Pijama Takımı 179 TL. Knup Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 119 TL. Silk&Blue Bay Polar Eşofman Takımı 179 TL. Silk&Blue 3'lü Bay-Bayan Spor Havlu Çorap 34,95 TL. Silk&Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 119 TL olarak Perşembe gününden itibaren A101 market reyonlarında olacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak eşyaları grubunda; Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2'li 149,95 TL. Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 279,95 TL. Cam Lokumluk / Sosluk 6'lı 19,95 TL. Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı 44,95 TL. Mini Mutfak Gereçleri 12,95 TL. Mini Doğrayıcı 59,95 TL,

LAV Ölçü Bardağı 17,50 TL. Trend Saklama Kabı 24,95 TL. Mikser Kabı ve Kase 14,95 TL. Kare Kase 14,95 TLTrend Saklama Kabı 3'lü 18,50 TL. Harf Desenli Kulplu Bardak 8,95 TL. Dolap İçi Düzenleyici Raf 22,50 TL. Plastik Karma Ürünler 11,50 TL. Tüy Toplama Rulosu 12,95 TL. Kalorifer Suluğu 8,50 TL. Çok Amaçlı Kutu 12,95 TL. Paşabahçe Kare Borcam Set 2'li 119,95 TL. Keramika Çift Renk Çerezlik 12,95 TL fiyattan satılacak.

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 18 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 17 Ocak 2023 aktüel ürünler satışta! BİM'de bu hafta Salı neler var?