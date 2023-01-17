BİM'de bu hafta neler var? BİM 20 Ocak 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Teknolojik ürünler, Elektrikli Ev Ürünleri, Züccaciye ve mutfak ürünleri, Tekstil ve Giyim ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma Yatak Alezi, buharlı ütü ve Fakir 4'lü Çeyiz Seti gibi ürünlerde indirim fırsatları var. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? BİM 20 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu Kataloğu fırsat ürünleri nelerden oluşuyor? İşte haftanın aktüel ürünleri

BİM 20 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 3999 TL, Fakir Saç ve Sakal Kesme Makinesi 259 TL, Fakir Buharlı Ütü 499 TL, Heifer Işıklı Kettle 249 TL, Keysmart Çift Bıçaklı Doğrayıcı 349 TL, Dönen Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 129 TL'den yer alıyor.

Ayrıca Dijitsu 55 İnç UHD Android TV 5999 TL, Dijitsu 40 İnç Android TV 3449 TL, 2 yıl garantili TCL Robot Süpürge 4,499 TL, Oppo A16 Cep Telefonu 4,299 TL, Şarj Edilebilir Çok Fonksiyonlu El Feneri 59 TL, KUBA S15 Elektrikli Bisiklet 6.499 TL,

RKS Kalın Tekerlekli Katlanır Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Telefon Tutucu 4,50 TL, HP Omen 800 Oyuncu Kulaklık 399 TL, HP Deskjet IA Ultra 4828 Yazıcı 1,999 TL, Mercusys Kablosuz Menzil Genişletici 199 TL, Stanley Termos 1 Litre 799 TL, Staley Outdoor Termos 1.3 Litre 899 TL, Laptop Kılıfı 199 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 20 Ocak Bim aktüel kataloğunda indirimli ürünleri devamında; Schwartz Çok Fonksiyonlu Dikiş Makinesi 699 TL, Fakir 4'lü Çeyiz Seti 2.199 TL, Philips Buharlı Ütü 899 TL, Fakir Taraklı Düzleştirici 299 TL, Klasik Turkuaz Tartı 219 TL, Tefal Pressmis Pembe Japon Çiçeği Tartı 219 TL, Chef's Pro Blender Seti 479 TL, Rowenta Saç Kurutma Makinesi 299 TL'den müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM aktüel kataloğunun bu cuma için hazırlanan fırsat ürünlerinde Züccaciye ve Mutfak grubunda; Çelik Çaydanlık 389 TL, Emsan 6 Parça Standlı Servis Seti 189 TL, Saklama Kabı 20 cm 119 TL, Çelik Saklama Kabı 169 TL, Granit Tava 179 TL, Granit Karnıyarık Tenceresi 269 TL, Döküm Kek Kalıbı 159 TL,

Paşabahçe Elips Kavanoz 39 TL, Paşabahçe Hasır Oval Tabak 27,50 TL, Chef's Granit Derin Tencere 179 TL, Bıçak Bileyici 99 TL, Saklama Kabı 4 Litre 27,50 TL, Desenli Kahve Bardağı 6,50 TL, Banyo 5'li Seti 199 TL, Silikon Set 49,0 TL, Kare Siyah Yedekli WC Kağıtlık 75 TL, Fanksiyonel Duş Rafı 119 TL, Dekoratif 6'lı Kaşık Seti 9,50 TL

Karma Mutfak Ürünleri 21,50 TL, İnci Askı 27,50 TL, Kayık Sunum Tabağı 99 TL, LAV Kapaklı Saklama Kabı 15 TL, LAV Meşrubat Bardağı 3'lü Set 42,50 TL, LAV Nez 6'lı Çay Bardağı 49 TL, LAV Kapaklı Saklama Kabı 37,50 TL, LAV Su Bardağı 3'lü Set TL, LAV Kapaklı Karaf 47,50 TL'den satılacak.

BİM 20 Ocak kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Viadante Fitilli Çift Kişilik Battaniye 249 TL, Molinella 80×250 cm Fitilli Yolluk 289 TL, Molinella 120×180 cm Fitilli Halı 319 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 119 TL, Tek Kişilik Kapitomeli Yatak Alezi 79,50 TL,

Molinella Fitilli Banyo Paspas Seti 159 TL, Molinella 80×150 cm Fitilli Halı 159 TL, Yastık Alezi 59,50 TL, Polar Gömlek 149 TL, Casilli Fitilli Sabahlık 199 TL, Kadın Fitilli Terlik 49,50 TL, Mini Ütü Masası 129 TL, Alüminyum Kurutmalık 429 TL, Kadın Wellsoft Ev Babeti 24,50 TL, Erkek Çocuk Bere 49 TL, Kapı Önü Paspası 34,50 TL, Erkek Trekking Botu 169 TL olarak karşımıza çıkıyor.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Foksiyonlu Çöp Kamyonu 99 TL, Oyuncak Silahlı Kelepçeli Polis Seti 32,50 TL, Çantalı Diş Doktoru Seti 55 TL, Oyuncak Yemek Seti 32,50 TL, İtfaiye Yol Seti 149 TL, Pilsan Çantalı Tamir Seti 89 TL, Hikaye Kitabı Çeşitleri 18,50 TL, Ben Kimim Meslek Hikaye Kitapları 16,50 TL, Renkli Boyama Kitapları 17,50 TL, Küvette Bebek 59 TL, Bebekli Dondurma Arabası Oyuncak Seti 89 TL fiyatla raflarda yerini alacak.